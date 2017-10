Rogalandsavis

Etter historiens største hjemmetap fikk Ian Burchnall mye kritikk for måten han ledet laget på, og mange mener at han burde vist mer følelser på benken i et forsøk på å oppildne spillerne til bedre innsats.

– Jeg kunne selvsagt smelt og skjelt og blitt sendt på tribunen, men hva hadde det utrettet? Ikke hadde det hjulpet spillerne på banen, og da kunne jeg heller ikke ha ledet laget i neste kamp. Du hjelper ikke laget utpå banen med å bli utvist for en stygg takling heller, så det er litt meningsløst å si, forteller Burchnall.

Bryr seg selv om han ikke viser det

Han sier at han tidligere i sesongen fikk meldinger av supportere som mente han var for aktiv på benken, og at han måtte roe seg ned.

– Jeg har vært med i over 100 eliteseriekamper på benken, og har etter hvert opparbeidet meg erfaring med å ta avgjørelser og hvordan jeg oppfører meg. Alle trenere leder laget sitt forskjellig, og jeg ser ikke at det skal hjelpe laget hvis jeg gjør noe jeg vil angre på senere, sier Burchnall.

Briten sier at han har hatt det tungt de siste dagene, og at det langt fra er gøy å lese og høre tilbakemeldingene etter en sånn opptreden.

– Jeg skjønner at fansen er frustrerte, og at folk klager på at vi ikke spiller godt nok, men det at jeg ikke bryr meg om laget fordi jeg ikke sparker vannflasker og skjeller ut spillerne er så langt fra sannheten som du kommer. Jeg og de rundt meg legger ned utrolig mange timer og gjør vårt beste hver dag, så selv om jeg ikke alltid viser det så går det inn på meg, sier Burchnall.

Tar grep før Tromsø-kampen

Inn mot Tromsø-kampen har han ikke med seg kaptein Andre Danielsen, som ble utvist i 1-7-tapet for Vålerenga. Det gjør at George Green kommer inn, og briten varsler at det kan komme andre bytter. Men sier at uansett motstander og lag han hadde sendt ut, forventer han én ting.

– Jeg forventer at vi som lag skal reise oss, og vise at vi bryr oss om klubben, drakten og supporterne. Jeg vil at spillerne skal vise at de vil revansjere seg, og spille med stolthet og verdighet, og vise at vi er langt bedre enn vi viste mot Vålerenga, sier han.

På onsdagens Viking-trening var Ingvald Halgunset nok en gang på plass, og selv om de mørkeblå har begynt å tenke på neste sesong, er det vanskelig å foreta seg noe uten ett budsjett.

– Vi har ikke fått noen signaler eller et budsjett å forholde oss til. Selv om vi beholdt plassen visste vi det kom til å bli nedskjæringer, og nå som vi rykker ned blir det enda større nedskjæringer. Stadionsaken spiller nok en stor rolle her, så vi må bare vente og se hva vi får til rådighet til slutt, og før det kan vi rett og slett ikke ta noen avgjørelser, sier Burchnall som medgir at det er tøft å leve i uvissheten.

