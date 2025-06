Høyre har slitt veldig de siste månedene, og hadde sin verste måling på 16 år med 14,2 prosent på vår junimåling. Hvorfor sliter Høyre nå?

– Jeg tror det er to viktige årsaker. Det ene er at partiet nå er litt klemt mellom Frp på den ene siden og et mer pragmatisk Ap på den andre. Det er ikke så ulikt den situasjonen Ap har vært i nokså nylig. Den andre årsaken tror jeg er at utenrikspolitikken og -stoffet teppelegger mediene, og at det er vanskelig å få opp debatter som i større grad skiller partiene.

– Over tid har det festet seg et inntrykk av at Høyre har vært utydelige. Det vil sikkert partiet selv hevde ikke er riktig, men inntrykket har festet seg. Det er nok også medvirkende.