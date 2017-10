«Rekordtapet som bør få konsekvenser for flere i Viking»

Rogalandsavis

Som kaptein André Danielsen slo fast er det greit å tape fotballkamper. Det er måten dette skjedde på som ikke skal aksepteres med omstendighetene som lå i bunnen.

Viking som klubb skriker etter en ny start og en ny plan. Problemet er bare at stadion fortsatt ikke er solgt til kommunen – og at eiere og styre fortsatt sitter i ro og venter.

Nå kan de ikke vente lengre. Noe drastisk må skje i Viking og det må skje fort.

Tirsdag blir kjøp av stadion behandlet i kommunalutvalget. I løpet av november vil nok temaet avgjøres i bystyret og det meste tilsier at kommunen sletter klubbens gjeld og overtar stadion. Når den tid kommer vil Viking ha meget dårlig tid med å stake ut en vei og nye planer – all den tid at konkurrentene i Obos-ligaen for lengst har startet prosessene med å rigge seg for 2018.

Før det legges en ny plan bør klubbstyret nå sette seg sammen å ta en grundig evaluering på veien videre sportslig sett. Eirik W. Henningsens utsagn om at trenerne sitter også i 2018 bør selvsagt være gjenstand for debatt. Kontinuitet er fint om det innebærer progresjon. Det kan man ikke si at det har vært i Viking denne høsten. Det vil nærmest være tjenesteforsømmelse å ikke sette trenerspørsmålet for 2018 på agendaen etter en kamp som på søndag.

Viking framsto uten noen som helst form for defensiv organisasjon som enhet. Dette er selvsagt trenernes ansvar. Når du i tillegg ser spillere blottet for vilje og holdninger er det betimelig å rette søkelyset mot en Ian Burchnall som virket rådvill og passiv. Man må faktisk komme til bunns i om det er spillerne som er så dårlige – eller om treneren mangler evnen til å få nok ut av dem.

Sportssjefen, og rollen han spilte da åtte nye spillere ble hentet til klubben i sommer, må også gås i sømmene. Aller viktigst er likevel at man har en sportssjef og en trener som tenker likt om hvordan de ønsker å spille fotball – og hvilke spillere som behøves for å gjøre det. Her virker avstandene å være store mellom dagens rolleinnehavere.

Det dummeste en kan gjøre er å feie motsetningene under teppet, for det vil ikke gå i fortsettelsen.

Man spiller seg ikke opp fra Obos-ligaen med dårlig organisering og et lag blottet for naturlige ledere. Det ballbesittende finspillet som treneren egentlig liker er langt vanskeligere å få til på nivå to. Bare spør tidligere Brann-trener Richard Norling.

Klubben som nå rykker ned er ribbet og knust på de fleste måter. Viking må bygges opp igjen fra grunnen. Bit for bit.

Jeg håper at bunnen er nådd. At det var 1–7 for VIF. Samtidig er jeg saktens ikke sikker på det.

Det absolutt dummeste en kan gjøre er å fly rundt i troen på «at en klubb som Viking alltid vil reise seg igjen».

For akkurat nå virker det nemlig langt mer nærliggende at Viking skal bli et nytt Fredrikstad enn at de skal kjempe om noe opprykk på direkten i 2018.