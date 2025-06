Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Torbjørn Ness. Privat

I år går LO i Pride-paraden for 20. gang. I to tiår har vi gått under regnbuen med fanene hevet, med stolthet og kjærlighet, og med et klart budskap:

Et angrep på én er et angrep på oss alle.

Pride er en folkefest, og den festen skal vi ta vare på. Vi skal danse, le, synge og feire friheten til å elske hvem man vil og være den man er. Men Pride er også en kamp. Og akkurat nå er den viktigere enn på lenge.

Vi ser det i tallene, vi ser det i kommentarfeltene, vi ser det i angrepene på skeive miljøer i hele verden. Også her hjemme.

Derfor trenger vi hverandre. Derfor må vi stå støtt sammen. Det handler om mot. Det handler om fellesskap. Og det handler om å si fra når det virkelig gjelder.

I Pride minner vi hverandre på at frihet aldri kan tas for gitt.

I LO tror vi på fellesskapet. På styrken i å stå sammen. På at solidaritet ikke har noen grenser. Derfor bærer årets paroler i paraden et sterkt preg av Martin Niemöllers dikt om likegyldighet. En påminnelse om hva som kan skje når vi tier.

Vi har valgt å gi diktet hans en vri, inspirert av de mange angrepene som rettes mot skeive i vår tid:

Først tok de de skeive men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke skeiv.

Så tok de sosialdemokratene, men jeg sa ingenting for jeg var ikke sosialdemokrat.

Deretter tok de fagforeningsfolkene, men jeg protesterte ikke for jeg var ikke fagorganisert.

Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg.

I Pride minner vi hverandre på at frihet aldri kan tas for gitt. At kampen for rettigheter må kjempes og forsvares. Ikke bare i juni, men hver eneste dag, på hver eneste arbeidsplass, i hver eneste by og bygd.

LOs kamp for et inkluderende arbeidsliv handler om mer enn symboler og festdager. Den handler om å skape trygge arbeidsplasser, der alle kan være seg selv.

Der du møter respekt, ikke fordommer. Der du får være hel, ikke skjule deler av deg.

Et godt arbeidsmiljø er ikke en luksus. Det er en nødvendighet. Og et arbeidsliv som inkluderer alle, gjør ikke bare jobben bedre. Det gjør samfunnet vårt bedre.

Så når du ser LO-flagget i paraden, vit at du er velkommen. Vi går for frihet, fellesskap og kjærlighet. Hopp inn i toget, eller bli med oss helt fra starten. Kjenn på gleden, styrken og solidariteten.

For ingen er fri før alle er fri. Og fordi vi er større og sterkere sammen.