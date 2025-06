Amerikansk fascisme

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

En tankeøvelse jeg ofte gjør når jeg leser nyheter fra USA, er å forestille meg hva folk hadde sagt dersom jeg kunne reise ti år tilbake i tid og fortelle hva som skjer. Tilbake til den dagen Trump kom ned rulletrappen og annonserte at han stilte som presidentkandidat, i juni 2015.

Ville folk ha trodd meg om jeg fortalte at USA ikke bare valgte, men gjenvalgte en president som åpent hyller diktatorer og rakker ned på demokratisk valgte ledere? USA truer nå allierte land som Canada og Danmark med militærmakt. Hele det internasjonale systemet som USA selv har bygd opp, er i ferd med å bli demontert, både militære allianser og «soft power». Elon Musk, verdens rikeste mann, fikk lov til å utslette verdens største nødhjelp- og bistandsorganisasjon USAID med et pennestrøk, i ketaminrus!

Gang på gang blir optimistene skuffet, og de mest pessimistiske analysene treffer best.

Ville de tro at grunnloven og domstolene skulle korrumperes og settes til side, slik at rettssikkerheten smuldrer hen? Presidenten setter nå inn militære styrker mot sivile og bruker maskerte føderale agenter til å kidnappe folk på åpen gate og sende dem til et fengsel i El Salvador. Ikke bare det – han fikk arrangert en militærparade gjennom hovedstaden til en pris opp mot en milliard kroner på sin egen bursdag.

Ville de tro på at de mektigste posisjonene i det mektigste landet i verden skulle fylles av inkompetente TV-personligheter, konspirasjonsteoretikere og ekstremister? Høyreekstreme konspirasjonsteorier av den typen vi kjenner fra Anders Behring Breiviks manifest spres nå åpent fra Det hvite hus. Enorme medisinske framskritt som vaksiner er under angrep, og landets ledere forsøker aktivt å demontere statsapparatet.

Enda vanskeligere ville det kanskje være for en tidsreisende fra nåtiden å overtale 2015-mennesker til å tro at administrasjonen i verdens rikeste land ville føre en politikk som påfører dem enorm økonomisk skade. Trumps uforutsigbare tollpolitikk, kombinert med den katastrofale nye budsjettpakken som er til behandling i kongressen, vil føre til enorme økonomiske tap, og risikerer å alvorlig svekke USAs kredittverdighet. Selv ikke storkapitalen klarer å holde Trump i ørene.

At USA støtter et folkemord på Gaza og kanskje lar Israel trekke dem inn i en krig mot Iran, ville det kanskje være lettere å få folk til å tro på. Denne livsfarlige ideologiske galskapen kjente vi i alle fall fra før.

Denne tankeøvelsen er nyttig for å unngå å bli for blasert, og for å ikke akseptere normaliseringen av det som for kort tid siden var utenkelig. Den er også nyttig for å forberede oss på nye «utenkelige» hendelser. En stor årsak til vestens sårbarhet for fascisme, er vår manglende forestillingsevne. Hangen til å glatte over eller ignorere åpent antidemokratiske og fascistiske ideer, fordi det liksom blir for fjernt. Ingen mener vel noe sånt?

Det fantes noen forsiktig optimistiske analyser i starten av den første Trump-perioden. «Gi fyren en sjanse», var tittelen på en utenrikspolitisk kommentar i NRK ytring fra 2017. Den har ikke stått seg bra. Mange håpet at dette var en kortvarig avsporing, et slags politisk uhell som snart skulle bli rettet opp. Nå vet vi bedre. Fenomenet Trump, og MAGA-bevegelsen, har vist seg å være en av de mest destruktive politiske bevegelsene i min levetid.

Vi er nå vitne til nasjonal selvskading i en skala verden aldri har sett. Tankene går til gale romerske keisere som Nero eller Caligula. Eller noen av det 20. århundrets farligste ideologiske massepsykoser, som Kinas kulturrevolusjon eller Stalins utrensninger. Perioden 2016–2020 var preget av at Trump var omgitt av «vanlige» politikere som modererte og avgrenset hans autoritære impulser og ville innfall. Denne gangen er det omvendt: Trump er omgitt av like gale, eller enda galere mennesker.

Dette er ekstremt farlig, fordi det bidrar til å skape en «radikaliserende dynamikk», der medlemmer av administrasjonen og andre med makt i MAGA-bevegelsen blir stadig mer radikale og grenseoverskridende for å markere seg i bevegelsen, og oppnå førerens gunst. Dette ser vi når sjefen for The Department of Homeland Security, Kirsti Noem, får en senator arrestert og lagt i bakken – og ikke beklager i etterkant. Eller når forsvarsminister Pete Hegseth kjekker seg som en guttunge for vennene sine når han beordrer bombing i andre land.

Selv om vi kjente mye bedre til Trump denne gangen, så har galskapen som har fulgt de siste seks månedene etter innsettelsen sjokkert selv oss, 2025-menneskene. Gang på gang blir optimistene skuffet, og de mest pessimistiske analysene treffer best.

Slik sett er det kanskje ikke på sin plass å forsøke å avslutte med noen optimistiske ord. Men det må sies: selv om mange mektige mennesker og institusjoner startet med å bøye nakken for Trump, og selv om man ikke umiddelbart fikk de samme massedemonstrasjonene som protesten Women's March i 2017, er mange amerikanere i ferd med å reise seg i protest. Antallet demonstrasjoner er langt høyere enn i 2017, og millioner av mennesker har allerede tatt til gatene. Dette gjør de på tross av en økende grad av både privat og statlig voldsbruk mot demonstranter. Disse menneskene utviser stort mot, og motet er smittsomt.

Samtidig stuper Trumps popularitet, også på områder der han har nytt høy tillit, som på innvandringsfeltet. Trump er inspirert av autokrater i andre land, og følger dreieboken til ledere som Viktor Orban og Vladimir Putin. Men hans største ulempe er at USA ikke er Ungarn eller Russland. USA er verdens eldste demokrat. USA er fylt med amerikanere. De har lyktes i å bekjempe fascisme på vårt kontinent, Europa, før. Nå må de bekjempe den på hjemmebane.