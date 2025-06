Demonstranter foran Stortinget fjernet av politiet med vinkelsliper

Politiet brukte vinkelsliper for å fjerner en demonstrant fra Fritt-Palestina som aksjonerer og sperrer inngangen til Stortinget fredag formiddag. Fredrik Varfjell / NTB

– Vi protesterer mot at Stortinget tar sommerferie uten å ha stoppet Norges delaktighet i folkemord og krigsforbrytelser, gjennom aktive investeringer i selskap som hjelper Israel med å bevæpne et folkemord og å konsolidere en okkupasjon, sier talsperson Fredrik Glad-Gjernes for Fritt Palestina i en pressemelding, ifølge Nettavisen.

Stortinget varslet politiet om at inngangen var sperret klokka 9. Også stortingsgarasjen var sperret.

– De har blant annet sperret inn- og utganger til Stortinget, skriver politiet i politiloggen, som sier dialogen har vært god med både representanter fra Stortinget og demonstrantene.

Det ble gitt muntlige pålegg fra politiets side om at demonstrantene skulle fjerne seg fra inngangene som er sperret.

– De fleste har etterkommet pålegget om å fjerne seg. De som ikke ønsker å fjerne seg, må vi fysisk fjerne, etter anmodning fra Stortinget, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo-politiet.