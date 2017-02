Søppel, korrupsjon og hakking på Lan

Oslo

Øy! Har du sett Dagbladet?

Vår ærede konkurrent i havnelageret hadde timet saka si ganske godt i dag. «Over 2000 avvik: Veireno bryter arbeidsmiljøloven» , skreiv avisa. Og publiserte tolv minutter før muntlig spørretime i Oslo Bystyre.

Dermed var kjøret i gang. Småhvisking mellom benkeradene. Folk pilet opp og ned mellom rådgiverbenkene og pressebenkene og representantstolene. Over alt skulle de diskutere søppel og brudd på arbeidsmiljøloven og spørretimen.

Bystyremøtene åpner alltid med muntlig spørretime. Det var åpenbart for alle at det kom til å dreie seg om søppel i dag. Og med en stor skandalesak rett før møtet var i gang, ja da var stemningen satt. Her skulle det diskuteres, gitt.

Og, som fremste hoggestabbe: Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg. Enten du elsker eller hater, Lan Marie er Oslo kommunens egne DAB-radio: Overalt hun er blir det krangel!

Les også: Søpla driver rottene opp i Oslo

Ny ordning, jo!

Men ikke bare det. I dag skulle de også prøve ut en helt ny ordning for debatt i Oslo bystyre. Hvor to kunne stå oppreist samtidig.

Strengt tatt kanskje ikke så viktig. Men til vanlig diskuterer bystyrepolitikerne ved at en og en går opp på talerstolen etter hverandre. Spørrer går opp, stiller et spørsmål, går ned igjen, så kommer byråden opp og svarer og går så ned igjen, og hvis det skal være oppfølgingsspørsmål, så går alt i en runde til. I dag fikk vi i stedet se både spørrer og svarer stå ved siden av hverandre. De kunne se hverandre rett inn i øynene mens de diskuterte. Nesten som i helt ekte politisk debatt!

Eller, for å si det på en annen måte: Tidligere har bystyresalen vært en Playstation med bare én kontroller. Så alle kompisene må vente på hverandre før de får spille. Nå er multiplayer endelig mulig. Eller lokal co-op, om du vil.

– Mikrofonene kan dere justere opp og ned, ettersom hvor lange bystyrerepresentantene er, forklarte en stolt ordfører Marianne Borgen i starten av møtet.

– Man kan også justere pultene opp og ned, men de er ganske tunge, så vi tror ikke det blir nødvendig, la hun til.

Så var også første spørrer (eller «spørger», som ordføreren kaller det. Sikkert riktigere, men det kjennes så feil, så jeg greier ikke å skrive det) Eirik Lae Solberg. Mest sannsynlig lokalets aller høyeste fyr, han er visst omtrent 197. Han representerer Høyre. Det første han gjorde var å heve pulten, men det så ut til å gå bra, tross ordførers advarsler.

På motsatt pult havnet en av lokalets laveste, nevnte DAB-radio også kjent som byråd Berg.

– Byrådet har etter 120 dager ennå ikke fått kontroll, tordnet høye Lae Solberg mot lave Berg.

– Gjentatte ganger har vi fått høre at «Nå! Nå er søppelkaoset snart over!» Men når skal det ta slutt?

Men om Nguyen Berg manglet en del i centimeter på Lae Solberg, hadde hun på ingen måte tenkt til å la det bli en lett match for han med så mye større rekkevidde.

– Dette her var, som Lae Solberg godt vet, en kontrakt som ble inngått lenge før jeg ble byråd, startet hun. Deretter brukte byråden sin tilmålte tid på å forklare opposisjonen at det var da de var i posisjon at ting gikk galt. At de ga hele kontrakten til en enkelt leverandør, for eksempel.

– Vi jobber med at kommunen skal bli mindre sårbar framover, sa hun.

Lae Solberg ga seg selvfølgelig ikke:

– Hensikten med en ett års forberedelsesperiode er nettopp at det ikke skal bli kaos i oppstarten, sa han.

Les også: Søppelkrise! Dette krever UMIDDELBAR behandling i kontrollutvalget.

DEN endringen i mai!

Og så satte han inn dagens viktigste stikk. I mai 2016 godtok nemlig Renovasjonsetaten en søknad fra Veireno om å legge om rutene. Høyresida ser ut til å mene at nettopp denne godkjennelsen er blant de aller mest avgjørende øyeblikkene for dagens søplekrise.

Byrådet, derimot, ser ut til å mene at selve kontraktsinngåelsen, som Høyre-byrådet sto for, er det avgjørende øyeblikket.

Bare Rødt ser ut til å mene at alt har gått i dass, både før og etter maktskiftet for halvannet år sida. Sånn sett har Rødt det enklest. Med alt unntatt å forholde seg til de nye talerstolene, selvsagt.

Negar Enayati var ikke den eneste som glemte seg, da, men hun var den første. Etter å ha holdt et innlegg gikk hun ned igjen fra talerstolen som vanlig. Først når hun nesten var nede på plassen sin igjen ble hun minnet på at hun nå skulle bli stående på gulvet, og dermed måtte hun løpe opp igjen.

Seinere var det mange som gikk på den samme blemma, sjøl om de ikke fikk lov til å si noe mer, skulle de plutselig stå igjen for å høre svaret på sitt spørsmål. Resultatet ble selvfølgelig som følger:

Politikerne som var misfornøyd med svaret fra ansvarlig byråd, begynte å slenge inn en liten uparlamentarisk tilleggsbemerkning til slutt. En liten "Ahh, nå fikk jeg ikke skikkelig svar DENNE gangen heller!" Stort sett rettet mot byråd Lan Marie Nguyen Berg, selvsagt. Velfortjent eller ei.

For opposisjonen brukte etter hvert ganske mye tid på denne nevnte godkjennelsen fra mai i fjor. Visste byråden om den? Hadde hun godkjent den? Hvordan har byråden holdt seg informert? Hva tenkte byråden om situasjonen i perioden mellom mai og oktober? Har byråden feilinformert bystyret?

Alle disse spørsmålene er i og for seg rimelige. Men byråd Berg svarte ikke på noen av dem. Hun henviste derimot til den kommende eksterne gjennomgangen av hele situasjonen. Etter hvert ble det nesten litt ampert på bystyregulvet.

Flere ganger insisterte Carl I. Hagen på at Nguyen Berg ikke svarte på spørsmålene. Til slutt gikk det så langt at Hagen henvendte seg til ordfører Borgen:

– Ordføreren har en plikt til å påse at spørsmålene besvares, raste Hagen.

Mens Borgen svarte Hagen med å si at byrådene fikk svare som best de kunne. Om spørgerne så var misfornøyd med svaret, fikk de stille spørsmål skriftlig.

Det eneste lille avbrekket byråd Berg fikk var da endelig noen ville hakke på Inga Marte Torkildsen fordi hun ikke gjorde nok med situasjonen rundt Vaterlandsparken. Men så var det selvfølgelig tilbake til Berg igjen. Underveis i møtet fortalte til og med Guri Melby fra Venstre og nevnte Eirik Lae Solberg fra Høyre at de vil kreve søppel-høring, i samferdsels- og miljøkomiteen.

– Vi får ikke svar på spørsmålene våre gjennom Kommunerevisjonen, og vi får det ikke gjennom spørsmålene våre i bystyret. Da har vi ett alternativ igjen: Det er å kreve at det gjennomføres en høring, sa Lae Solberg til Aftenposten .

Tidligere har jo også Rødt truet med mistillit mot byråd Berg. Og dermed er vi i følgende situasjon:

Søppelsituasjonen og byråd Berg skal granskes av Deloitte.

Rødt vil foreslå (etter alt å dømme til neste bystyremøte, 1. mars) at kontrakten med Veireno sies opp. Hvis byrådspartiene stemmer mot vil Rødt åpne mistillitsforslag mot byråd Berg.

Og på toppen av det hele skal det være høring om byråd Berg (og resten av søppelsituasjonen) i komiteen.

Joda, det kan bli en tøff vår for MDGs politiske stjerne. Men så sa hun det også, som en lakonisk kommentar til den nye ordningen med talerstoler ute på gulvet, helt på slutten av spørretimen:

– Dette var et uvanlig hyggelig bystyremøte.

Men ingen trodde egentlig på henne.

--

PS: Senere i løpet av møtet skjedde det noen så vidt interessante ting. Men de får du bare i høydepunkts-form:

1: Da Carl I. Hagen mente at denne politikken (at Entra måtte betale for bygging av sykkelvei) var en oppfordring til korrupsjon. Utløste umiddelbar superindignasjon fra halve bystyret. Stay krenka!

2: Da Carl I. Hagen var den indignerte, på vegne av avgått videregåendeskolelærer (og Pegida-sjef) Max Hermansen.

3: Da hele bystyret (inkludert Høyres James Stove Lorentzen) stemte for at kommunen skulle begynne med kjønnsnøytrale toaletter , mens Stove Lorentzen likevel sutra over samme forslag på Twitter.

Er det en god ide å blande gutter og jenter på felles toalett på skoler? Spør for en 14 år gammel jente #osby — JamesStoveLorentzen (@StoveLorentzen) February 1, 2017