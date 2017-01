Rottene kommer opp i Oslo

Oslo

Rotter i huset utgjør en betydelig helserisiko for mennesker og dyr fordi de sprer sykdom, gjør skade og forurenser mat. En rotte slipper mer enn 1 million kroppshår og kan etterlate opp til 25.000 ekskrementer hvert år. Og med vinterens søppeltømmingsproblemer har Oslo fått et betydelig rotteproblem. Dagsavisen fikk bli med skadedyrbekjemper Tommi Sletteng fra Rentokil på en liten tur, blant annet ned i en kjeller midt i Oslos travleste handlestrøk. Oppe på gateplan i dagslyset ligger populære spisesteder og klesbutikker på rekke og rad.

Smarte

Under bakken, nede i mørket er det en annen historie. Her blant edderkopper, rotter og mus er det naturen som trenger seg på. Og det stinker av kloakk og søppel.

– Se der! Der er en rotte, sier Tommi Sletteng og peker inn i en mørklagt bod. Lukten av ammoniakk er så stram at vi brekker oss og Dagsavisens fotograf børster grøssende vekk spindelvev fra pannen. Innen vi rekker å venne øynene til mørket er selvsagt den kjappe gnageren borte for lengst, forsvunnet inn i en av de mange sprekkene i murveggen.

– De er smarte, smidige dyr og finner gjemmesteder overalt, sier Tommi Sletteng. Og dytter på plass en bit hønsenetting rundt et hull ved sluket i gulvet.

Renslig pest

«Rottefanger» Tommi Slettengs jobb går ut på å gjennomsøke kjellere og bakgårder i Oslo sentrum.

– Jeg har lagt ut noen kasser og tettet noen hull med netting, og nå skal jeg rundt og se om det har vært rotter der siden sist, sier han og viser fram en liten aluminiumsboks med hull i den ene enden. Inne i boksen er det plassert to små matskåler med en blå leirelignende masse i.

– Det er mat tilsatt gift. Rottene kommer inn, gnager på maten. Slik kan vi se om det har vært noen aktivitet siden sist. Vi har også skåler med mat som ikke tilsatt gift, ment for å sjekke aktivitet. Det er ikke hensiktsmessig med døde dyr som gjemmer seg bort og blir liggende og stinke, da er rottefeller bedre, sier Tommi Sletteng.

Tette hull

Det viktigste rådet skadedyrkontrollørene gir folk er at de må holde det ryddig og rent i boder og bakgårder, og tette sprekker om de oppdager dem. Tommi Sletteng peker på en tredør.

– Se, der nederst på døren er det et lite hull. Slik kan de gnage seg gjennom treverk og mur, da er det kun netting som gjelder.

Han forteller at rotter er renslige dyr, og at lukten avslører dem.

– I motsetning til mus som spiser og gjør fra seg om hverandre og overalt, har rotter alltid atskilt latrineplass og spiseplass. Og en av krokene i dette rommet blir åpenbart brukt som rottetoalett ettersom det stinker så sterkt, smiler Tommi Sletteng, mens Dagsavisens utsendte holder seg for nesen.

– At det er såpass ille akkurat her midt i byen skyldes ikke restaurantene eller butikkene ovenfor, men at dette er et gammelt bygg og kjellerbygg med mange sprekker, kriker og kroker der rotter kan komme inn. Det har lite eller ingenting å gjøre med hygienen til leietakerne, sier Sletteng, og tetter ennå ett par sprekker med hønsenetting.

Endrer atferd

Ryktet sier at det bor like mange rotter som innbyggere i Oslo, men ekspertene hos vann- og avløpsetaten mener det er sterkt overdrevet, at det kan skyldes at rottene er blitt mer synlige. Om de ikke finner nok mat under bakken trekker de opp på bakkeplan, mot søppelkasser og avfall som ligger åpent – et eldorado for sultne mager. På fettvett.no anslår de at det bor omkring 88 000 rotter i Oslo bykommune, og at det er vår atferd som er med på å holde liv i dem og ale opp nye generasjoner.

– De er altetende og smittespredere. Der det er mat tilgjengelig og samtidig et sted de kan yngle blir det ofte problemer, derfor er det viktig at man melder fra så snart man oppdager aktivitet, sier Arne Nese, teknisk sjef i Rentokil Initial Norge AS. Tommi Sletteng hos Rentokil har til gode å se grupper med rotter myldre fram slik mange frykter når det er snakk om rotteomfanget i større byer.

– De er sky og kommer sjelden ut mens jeg er her. Oftest ser jeg døde rotter som jeg plukker med meg og kaster, sier Sletteng.

