I dag skal Erna og Jonas kjøre «selvkjørende» buss – midt i Oslo-rushet

Oslo

Etter at denne saken var publisert fikk vi en mail fra arrangørene. Det viser seg at bussen ikke kjører av seg selv fredag. Av juridiske årsaker skal den styres manuelt.

I morgen får statsminister Erna Solberg og Ap-sjef Jonas Gahr Støre den muligens delte gleden å kjøre selvkjørende, elektrisk buss, i trafikken, i sentrum av Oslo. Midt i morrarushet.

Anledningen er konferansen NEO 2017, som arrangeres av it-bransjeforeninga IKT-Norge. De to partilederne skal debattere digitalisering på konferansen, men før det skal de altså fraktes av en buss som ikke har sjåfør, men styres av datamaskiner. Turen går fra Stortinget til Posthallen i Kvadraturen i Oslo sentrum.

– Det er ikke en veldig lang tur, og akkurat det kjenner jeg at jeg er litt glad for, sier en såvidt nervøs Heidi Austlid til Dagsavisen torsdag. Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge.

– Det handler om å vise at dette ikke er fremtidsteknologi. Dette er teknologi vi kan ta i bruk her og nå, sier hun.

– Er bussen helt selvkjørende? Ingen sikring?

– Den går sakte. Men den er på egen kjøl. Sånn sett kan du si det er litt risikosport, sier Austlid.

Men hun innrømmer at det er backupsystemer og sikkerhetsfolk i bakkant.

Vil ha ny minister

Bransjeforeninga har varslet at de vil utfordre de to politikk-toppene med kravet om å få en digitaliseringsminister i Norge. Den bør, ifølge Austlid, plasseres enten under Finansdepartementet, eller direkte under statsministerens kontor. Ifølge IKT-Norge har danskene et velfungerende system med en digitaliseringsminister under finans.

– I Norge har vi skalta og valta og plassert digitalisering her og der helt siden Bendik Rugaas skulle bygge Det Norske Hus.. Men aldri der det er makt og muskler, sier hun.

– Ok, men hvis du faktisk skulle få det som du vil, og at det blir en digitaliseringsminister i Norge ... Hvem bør det være?

– Hm. Robert Steen, kanskje? Eller Heidi Nordby Lunde.