Dyrtid-gründerne: − Ikke i takt med nedgangstidene

Susanne Bjerga Todnem er daglig leder i Poynt, som blant annet tilbyr rådgivning og kontorlokaler til gründere i Stavanger-området. Hun har også lang erfaring som gründer selv, og har startet flere selskaper de siste ti årene.

− De gründerne jeg møter i hverdagen snakker naturligvis om tiden vi lever i, der det meste er dyrere. Jeg tror imidlertid at hvis vi tenker verden går under, går det fort troll i ord, og det blir vanskeligere å satse på ideene sine. Så, vi prøver heller å snakke positivt og om alle mulighetene som finnes til tross for dyrtid, sier Todnem til Rogalands Avis.

− Jeg har selv vært gründer i nedgangstider, som under oljekrisen og pandemien, og markedsføringstjenestene mine har vært mer etterspurte når det har vært «dårlige tider». Som gründer har jeg, med andre ord, ikke vært i takt med nedgangstidene i samfunnet og verden for øvrig. Derfor tror jeg mye handler om å ha en positiv innstilling, sier Todnem videre.

Hun har inntrykk av at flere gründere tør å satse på ideene sine. De som starter opp, går det som regel bra med.

− Flere gründere tør å satse − og lykkes. De fleste drives av friheten gründerhverdagen innebærer, som det at de kan styre sin egen arbeidsdag og -tid, samt at de kan bestemme egen inntekt og belønne seg selv for innsats, sier Todnem.

Susanne Bjerga Todnem har flere års erfaring som gründer selv, og nå rådgir hun andre som vil satse på sine ideer. (privat)

− Ethvert uteområde blir et spillbrett

Én som tør å satse er Kjetil Tversland, som er daglig leder i dataspillselskapet Newbringer. De startet opp for alvor i slutten av 2022, og nå er de fem ansatte som alle har kompetansen selskapet trenger for å utvikle dataspillene. Da trenger de ikke å leie inn dyr arbeidskraft og konsulenter.

− Det som har bekymret oss mest i oppstartsfasen, er tilgangen på komponentene vi trenger for å lage spillene våre, sier Tversland til RA.

Men hva er det egentlig Newbringer driver med, da?

− Vi lager teknologi som gjør at vi kan flytte dataspillet fra skjermen til den virkelige verden. Målet vårt er å skape en mer balansert gaminghverdag der vi møter folk og spiller ute i naturen. Vi fokuserer på lagspill og konkurranser, svarer Tversland.

− Spillet vi foreløpig har utviklet, er inspirert av «Battle Royal»og «Fortnite», som er populære spill blant flere hundre millioner gamere. Dette er spillkonsept som minner om filmen «Hunger Games» eller TV-serien «Squid Game», men som ikke er voldelige og groteske. Dette er et familievennlig spill. Vi har valgt dette konseptet for å treffe en stor gruppe, forklarer han videre.

Det Newbringer har gjort, er å gjøre ethvert uteområde til et spillbrett.

− Vi bruker kunstig intelligens til å montere den virkelige verden med maskinsyn og annen digital teknologi, slik at de som spiller får en fysisk gamingopplevelse. Når de spiller vårt spill må de gå utendørs, forflytte seg, tenke taktisk, holde kontakt med medspillere på samband, samt holde høyt tempo og tidsfrister. Planen vår er å utvikle enda flere spill, sier Tversland.

Kjetil Tversland er én av gründerne bak Newbringer, som er et selskap som vil flytte dataspillet fra skjermen til naturen. (Newbringer)

− Kunstig intelligens er «den nye tingen»

Lene Skjæveland Bø er daglig leder i Gründeracademy, som er et akseleratorprogram fra Sparebank 1 SR-Bank for gründere i Norge. Siden oppstart har over 400 selskap deltatt i gründerakademiet.

Hun ser at kunstig intelligens er noe som opptar stadig flere gründere.

− Kunstig intelligens har blitt «den nye tingen» for mange gründere. De fleste har innsett at KI ikke kommer til å forsvinne, så det handler om å finne måter å bruke denne teknologien på en god og trygg måte, sier Skjæveland Bø til RA.

− Vi får inn en god del søknader fra gründere med KI-baserte ideer. Blant annet kan KI gi løsninger på eldrebølgen, for at eldre kan bo hjemme, eller at sykehjem og hjemmehjelp kan drive mer effektivt. I skolen kan også KI gi gode løsninger. Selvfølgelig skal vi være bevisst på farene med KI, men det er nettopp derfor det bør utvikles gode løsninger så tidlig som mulig, fortsetter hun.

Frykter dyrtiden dreper gründerdrømmer

Skjæveland Bø er imidlertid bekymret for hvordan dyrtiden påvirker gründerne, både de som har startet opp eller går med en idé i hodet.

− I tidligere nedgangsperioder, som under oljekrisen og pandemien, har vi sett en oppgang innen gründervirksomhet, så det er ikke slik at dårlige tider i samfunnet og verden nødvendigvis påvirker gründernes ideer og drømmer. Vi kan heller ikke se at vi på Gründeracademy har fått inn færre i vårt program nå under dyrtiden, begynner hun.

− Utfordringen nå er at rentene øker både for privatpersoner og bedrifter. Gründerne nå har ofte ideer til ny teknologi som krever en del kapital, i tillegg til at prosessen fra idé til ferdig produkt eller tjeneste er tidkrevende. Da er dyre tider noe som «spiser» av sparingen de har bygget opp på forhånd, de får potensielt kortere tid til å gjennomføre ideene sine, de har mindre rom for å spare underveis i prosessen, og det kan være vanskeligere å få med seg andre i prosjektet, sier Skjæveland Bø.

Rogaland er et fylke der det tradisjonelt har vært mange gründere som tør å satse − og som lykkes. Det gode oppstartsmiljøet som er bygget opp, gjør at vi ikke kan si at det går ille nå, ifølge henne

− Frykten min er likevel at gode folk går i gang med spennende prosjekter nå som de ikke kommer i mål med, sier Skjæveland Bø.

Kjetil Tversland i Newbringer forteller at han hører det er vanskelig for mange gründere å hente inn pengene de trenger for å realisere ideene sine.

− Vi for vår del har hatt mye stang inn, vi investerer i bedriften vår selv, og jobber så å si gratis. I tillegg har vi fått støtte fra diverse investorer og stiftelser, samt vunnet priser der premien har vært penger, sier han.

Lene Skjæveland Bø er daglig leder i stiftelsen Gründeracademy. (Sparebank 1 SR-Bank)

Flere støttesøknader tidlig i 2024

Kari Holmefjord Vervik, regiondirektør i Innovasjon Norge Rogaland, deler noen av bekymringene til Skjæveland Bø i Gründeracademy.

− Jeg tror det er vanskeligere for folk å si nei til godt betale, trygge jobber, for å starte for seg selv akkurat nå. Kapital er dyrt, både fra banker og investorer. Dette gjelder kanskje spesielt i vår region, hvor det etablerte næringslivet går svært bra, sier Holmefjord Vervik til RA.

− Men er du en gründer av sinn, «må» du nok kanskje etablere noe nytt til tross for dyrtid, og vi ser jo heldigvis at mange fortsatt gjør det, framholder hun.

Innovasjon Norge Rogaland har opplevd lav inngang på søknader om tilskudd og lån til oppstart det siste året.

− Nå på nyåret kan det, derimot, se ut til at det for hele landet er oppgang i antallet søknader om støtte til bedrifter i en tidlig fase, avslutter Holmefjord Vervik.

