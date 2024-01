Bygg og anlegg sliter, men: − Bedre aktivitet her enn andre deler av landet

− I 2024 legger vi opp til så å si normal aktivitet. Vi investerer som vanlig, og det kan bli aktuelt å styrke selskapet ytterligere i år, sier Inge Jan Thorsen til Rogalands Avis.

Han er administrerende direktør i Vassbakk & Stol, som tar store anleggsoppdrag over hele landet. Selskapet har sitt hovedkontor på Karmøy i Rogaland. Dermed har Thorsen noe kontakt med bransjekollegaer andre steder i landet, selv om han naturligvis har mest å gjøre med andre anleggsbedrifter i Rogaland og Vestland.

− Jeg vil si at det er relativt god aktivitet her på Sør-Vestlandet, både nå og framover. Og jeg vil tro det er bedre aktivitet her enn andre deler av landet, selv om det vil være små variasjoner den ene eller andre veien, sier Thorsen.

Inge Jan Thorsen er administrerende direktør i Vassbakk & Stol. (Vassbakk & Stol)

Rogaland rykker fra resten av landet

Det Thorsen i Vassbakk & Stol erfarer, er slett ikke langt unna det som framkommer i Konjunkturbarometeret til Sparebank 1 SR-Bank, som måler temperaturen til næringslivet i Sør-Norge.

De nye tallene fra barometeret viser hvilke forventninger bedriftene har til 2024, og det presenteres under Solamøtet mandag 15. januar.

Når det gjelder bygg- og anleggsbransjen, er det fjerde måling på rad at disse bedriftene er på den negative siden i konjunkturbarometeret.

− Bygg- og anleggsbransjen sliter mer enn vanlig, men samtidig holder bransjen lokalt i Rogaland seg betydelig bedre enn i resten av Sør-Norge. Det henger nok sammen med at boligmarkedet er bedre her og at oljebransjen drar opp kjøpekraften. Rogaland er dermed det eneste fylket i Norge hvor det ikke ventes nedgang i bygg og anlegg det kommende året, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen til RA.

− Årsaken til de tøffe tidene innen bygg og anlegg, er lavere ordrereserver og lønnsomhet på grunn av tøff konkurranse. Det fører naturlig nok til ekstrem forsiktighet når det gjelder investeringer, forklarer han.

Karmøy-baserte Vassbakk & Stol tar oppdrag over hele landet. Bildet er fra Hålogalandsvegen, som er et gigaprosjekt på E10 i Nordland. Totalt skal det bygges 22 broer og 7 tunneler, og veien er en svært viktig del av forbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen, Evenes lufthavn og E6. (Mikkel Walle)

Byggefirmaet satset nytt − og hadde suksess

Thomas Nyberg er daglig leder i Frøiland Bygg, og representerer således bygg-delen av bygg- og anleggsbransjen. Han ser tilbake på 2023 som et veldig spennende år for deres del.

− I fjor valgte vi å justere ned antall tjenester vi leverer til fire stykk. Nå består tjenestene våre av arbeid på tak, kledning, vinduer og dører. Vi leverer dette til private kunder med eneboliger og rekkehus, sier Nyberg til RA.

− Vi antok at dette ville påvirke antall forespørsler vi fikk negativt, men det har faktisk hatt motsatt effekt. Markedet har reagert positivt på endringen, og vi har hatt godt salg i etterkant, sier Nyberg.

Frøiland Bygg har flere oppdrag enn før, men noe er likevel annerledes. (Frøiland Bygg)

Det er ikke bare kundene som har vært fornøyde med endringene Frøiland Bygg gjorde i tjenestetilbudet sitt. Før tok de flere andre typer oppdrag i tillegg, blant annet oppføring av nye bygg og tømrertjenester på større næringsbygg.

Med fjorårets endringen har de ansatte i selskapet, som selv ytrer ønske om å nedjustere tjenestetilbudet, kommet med positive tilbakemeldinger.

− Vi har ansatt mer nøkkelpersonell for å kunne innfri. Nyansettelsene har funnet sted i Haugesund og Lyngdal, steder som er en del av ekspanderingsplanen vår. Vi har som mål å bli den foretrukne leverandøren for utvendig oppgradering og fornying av private eneboliger og rekkehus, sier daglig leder Nyberg.

Thomas Nyberg er daglig leder i Frøiland Bygg. (Frøiland Bygg)

− Tyder på resesjon i 2024

Tilbake til SR-Banks konjunkturbarometer, for sjeføkonom Knudsen kan videre røpe at for januar 2024 er hovedindeksen i barometeret historisk lav.

− Bortsett fra under pandemien, er dette den laveste målingen vi har registrert på de ti årene konjunkturbarometer har eksistert. Selv under oljekrisen var indeksen høyere enn i dag, sier Knudsen.

− Totaltallene gjør meg derfor svært bekymret på vegne av næringslivet idet vi har gått inn i et nytt år. De viser at renter og økte kostnader, sammen med dempet etterspørsel, treffer hardt. Bedriftene ser utfordringer i året som kommer, fortsetter han.

Sjeføkonomen var lenge overrasker over hvor godt bedriftene klart seg gjennom de urolige tidene i 2022 og 2023. Nå er, derimot, pessimismen større enn han hadde trodd.

− Tallene tyder på at vi vil se resesjon i 2024, altså negativ vekst to kvartaler på rad. Det skjer ikke ofte. Vi hadde en liten resesjon under pandemien, men må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne den forrige, sier Knudsen.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-bank. (Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank)

