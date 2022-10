Susanne har knekt «fondskoden»: – Glad Kvadsheim ikke så pengebruken min før

Hele livet har Susanne Bjerga Todnem (35) fra Stavanger levd fra lønn til lønn. Alle pengene hennes har blitt brukt opp hver måned uansett hva hun har tjent.

– Til tross for at jeg begynte på en bachelor i økonomi da jeg var 29, har jeg aldri hatt økonomisk teft, sier Todnem til Rogalands Avis.

– Jeg har vært et kroneksempel på sløsing og dårlige økonomiske avgjørelser. Jeg manglet impulskontroll. Hvis det kom en stor, uforutsett regning, måtte jeg noen ganger låne av foreldrene mine og betale tilbake når jeg fikk lønn igjen, fortsetter hun.

Det ble ikke økonom av Todnem. Hun ble heller journalist, og for seks år siden startet hun eget firma der hun er bedriftsrådgiver innen sosiale medier. Og så har hun blitt en racer på fondssparing, men det har vært en lang reise.

Susanne Bjerga Todnem sparer langsiktig i fond. Da hun var yngre, derimot, var det de kortsiktige tankene som dominerte. (privat)

– Levde som om det ikke kom en morgendag

Todnem mener hun er beviset på at alle kan bli bedre på økonomi og sparing.

– Jeg er veldig glad for at Hallgeir Kvadsheim ikke så hvordan jeg brukte pengene mine fra jeg var 18 til 29 år. Da reiste jeg bare rundt, koste meg og levde som om det ikke kom en morgendag, ler 35-åringen.

– Det er imidlertid aldri for sent å snu skuta. Jeg mener at tankesett er viktig når det gjelder penger, og jeg kom langt med å tenke positivt og være optimist. I tillegg begynte jeg å interessere meg for sparing og investering. Jeg leste bøker, hørte podcaster og søkte råd andre steder, forteller Todnem.

[ Nytt ladeselskap lansert i Stavanger ]

Lar seg ikke skremme av børsuroen

Vendepunktet for Todnems økonomiske dannelsesreise var faktisk podcasten Pengesnakk der Lise Vermelid Kristoffersen snakket om å spare først og så bruke. Nå har Todnem automatiske trekk fra kontoen den dagen hun får lønn, rett og slett som en form for «tvangssparing», som går til ulik sparing og investering. Fond er noe hun «tvinger» seg til å sette penger i – med glede.

– Jeg har spart og investert i mange ulike former. Det begynte i det små med bufferkonto og høyrentekonto, men jeg skjønte fort at det ikke lønnet seg. Derfor startet jeg å putte litt og litt penger inn i ulike fond, både norske og internasjonale fond, samt fond i ulike bransjer, for å spre risikoen. Nå sparer jeg cirka fem prosent av lønna mi hver måned, men jobber mot å spare ti prosent etter hvert, forteller Todnem.

– Lenge trodde jeg at jeg måtte ha hvitt hår og være mann for å investere penger i fond, men jeg kunne ikke tatt mer feil. Alle kan være en investor, det handler bare om å finne måter å få pengene dine til å vokse på. Jeg trodde at fond var så innviklet og avansert at jeg aldri kunne fått det til, men det er egentlig kun noen tastetrykk på mobilen, fortsetter hobbyspareren.

Enn så lenge har hun ikke rørt pengene hun sparer i fond, for dette er langsiktig sparing for henne.

– Jeg bryr meg heller ikke om at det er svingninger i markedet, for jeg skal ikke bruke disse pengene nå. Det er kanskje naivt, men jeg fortsetter å spare og investere som før, til tross for uroen i dagens marked, sier Todnem.

[ Taper titusener i pensjon ]

Kvadsheim anbefaler denne fondssparingen

Vel, dette er ikke naivt, skal vi tro Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagen Fondene:

– Jeg er overrasket over hvor mange av kundene våre som holder hodet kaldt. I tillegg er det flere kunder som ser at nå er et godt tidspunkt å investere, siden kursene er såpass lave. Og heldigvis er det mange som fortsetter spareavtalen sin – det kommer de til å bli glade for når markedene snur, sier Bergskaug til RA.

Pål Bergskaug, direktør for formuesforvaltning i Skagen Fondene. (Karoline Finnsnes, SKAGEN)

Og hva mener siviløkonom Hallgeir Kvadsheim – han som hobbysparer Todnem er glad ikke så forbruket fra hennes yngre dager? Rogalands Avis har rett og slett ringt ham.

– Månedlige sparetrekk til fond, er nok det som passer best for de fleste. Det er individuelt hvor mye hver enkelt bør sette i fond, dette beror jo på lønn, utgifter, gjeld og så videre. Landsgjennomsnittet viser at privatpersoner sparer cirka åtte prosent av lønna, og dette inkluderer buffersparing, fondssparing og annen sparing, sier Kvadsheim til RA.

Han understreker også at du ikke må spare i flere fond. Velger du et globalt indeksfond, for eksempel, er dette fondet investert i flere selskap og bransjer, som gir deg god spredning av sparepengene. Når det gjelder sparing i enkeltaksjer, derimot, er det lurt å sette penger i flere aksjer, men aksjesparing er ikke noe for nybegynnere, ifølge siviløkonomen.

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Skagen: – Disse skal selge seg ut

I urolige tider hvor markedene svinger, er det mange som lurer på hva som skjer framover, ifølge Bergskaug i Skagen Fondene. Dessverre har heller ikke han ei krystallkule og må leve med uvissheten som alle andre.

– Markedsutsiktene var lyse og investorene optimistiske da restriksjonene fra pandemien ble lettet, men i februar 2022 snudde det da Russland gikk til krig mot Ukraina. I tillegg la et stramt arbeidsmarked og raskt økende inflasjon press på sentralbankene, som måtte øke rentene kraftig, for ikke å glemme de historisk høye energiprisene etter at Russland stengte gasstilførselen til en rekke europeiske land. Summen av dette har gitt sviktende markeder i år, etter et historisk godt aksjeår i 2021, forklarer Bergskaug.

– 30 års erfaring tilsier imidlertid at på lang sikt vil aksjemarkedene gå opp og fram. Denne nedgangen kommer til å gå over. Det tror jeg er litt lett å glemme når du leser nyhetene om dagen, sier Bergskaug.

Som han påpekte ovenfor, er Bergskaug overrasket over hvor mange Skagen-kunder som klarer å «sitte stille i båten». Men det er også en del som av ulike årsaker selger seg ut, eller flytter pengene over til kontantdelen av aksjesparekontoen.

Hvem anbefaler dere å selge seg ut av fond og aksjer i disse dager?

– Trenger du pengene om kort tid, skal du selge, uansett om markedene er bra eller dårlige. Men hvis du får lyst til å selge fordi du syns det er skummelt om dagen, bør du tenke deg om én gang til. Kanskje kan du finne en bedre balanse mellom aksje- og rentefond som gjør at du får litt lavere svingninger? Jeg anbefaler alle som er i tvil om å ta kontakt med en rådgiver, svarer Bergskaug.

[ Alenemor må prioritere knallhardt: – Det svir ]

---

FAKTA

Tips til fondssparing fra…

… hobbysparer Todnem: Vær interessert, les deg opp, snakk med venner eller uavhengige rådgivere og prøv deg fram i det små. Start med fond. Du bør ikke kjøpe enkeltaksjer uten å vite hva du driver med. Se også på boligkjøp og nedbetaling av boliglån som sparing, og sørg for all del for å betale ned gjeld med høy rente. Buffer på vanlig sparekonto er også viktig å ha på plass. Fondssparing bør være et overskuddsprosjekt.

… forvaltningsdirektør Bergskaug: Med kursfallet vi har opplevd i år, er det absolutt mer gunstig å starte sparingen nå enn tidligere i år. Det er imidlertid den jevne sparingen som hjelper på sikt. Hvis du investerer både gode og mindre gode dager, øker du sannsynligheten for å få med deg oppturene når de kommer, for de kommer som regel overraskende. Jeg anbefaler en gradvis inngang i fondssparingen. Hvis du plutselig får en større pengesum, del den opp i flere deler og bestem deg for hvilke dager du skal investere delene på. Da reduserer du faren for å satse alt på en høy kurs. Det problemet slipper du med en spareavtale som kan trekkes automatisk fra kontoen din månedlig. Spareavtaler gir deg en god gjennomsnittskurs, og du øker muligheten for god langsiktig avkastning.

---