Årets første rentemøte: Usikkerhet om veien videre

Da sentralbanken inviterte til rentemøte torsdag 25. januar 2024, bekreftet de «alles» mistanke: Styringsrenten holdes uendret på 4,50 prosent.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret, og slik de nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten trolig holdes på dette nivået en god stund framover, står det i pressemeldingen.

Det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi. Dersom kostnadsveksten i bedriftene holder seg oppe, eller kronen igjen svekker seg, kan prisveksten holde seg høy lenger enn tidligere anslått. Da er sentralbanken beredt til å heve renten igjen.

Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i desember, står det videre.

– Vår vurdering er at renten nå er tilstrekkelig høy for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Rentehopp for mange i februar

Sist Norges Bank økte renten var i desember 2023, og siden det er åtte ukers varslingsfrist dersom banken øker lånerentene ut til eksisterende kunder.

Det vil si at den siste renteøkningen trer i kraft etter at vi er godt ut i februar, og da selvfølgelig for de som har fått forhåndsvarsel om at banken setter opp renten.

Rentekutt i mars, juni eller september?

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, hadde ikke de store forventningene til januar-møtet i Norges Bank da RA snakket med henne tidligere i uken.

− Jeg venter et rentemøte som verken byr på renteendringer eller endringer i signaler om renten framover. Norges Bank vil nok fortsette å melde at renten vil forbli høy fram mot slutten av året. Jeg tror på rentekutt i september og desember, slik at styringsrenten i slutten av 2024 er et halvt prosentpoeng lavere enn i dag, det vil si på fire prosent, sa Haugland.

Kyrre Knudsen i SR-Bank venter at første rentekutt kommer i juni, men da gitt at kronekursen holder seg omtrent som i dag.

Under framleggelsen av SR-Banks konjunkturbarometer tidligere i januar, kunne Bjørn Sivertsen, direktør for renter og valuta i SR-Bank Markets, melde at han tror rentetoppen er nådd med dagens 4,50 prosent.

− Det er imidlertid anslått lønnsvekst mellom fire og fem prosent, mens inflasjonsmålet er på totallet, så det er vanskelig å se at disse to grafene skal møtes på kort sikt. Dette betyr at rentekuttene kan la vente på seg. Det kan hende styringsrenten settes ned i mars, sa Sivertsen.

