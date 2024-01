Forsikringssmell på skiferie: Sa han ble dårlig etter mat, men så tok legen promilletest

− Vinteren er her, og skianlegg i inn- og utland er allerede stappfulle av skiglade nordmenn. For de aller fleste kommer dette til å gå bra, men noen kommer til å bli sendt hjem med «knokkelekspressen», sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige til Rogalands Avis.

Forsikringsselskapet må nemlig booke flere flyseter i nærheten av de store destinasjonene i Alpene, for å kunne frakte skadde kunder hjem. I bransjen kalles dette for «knokkelekspressen».

− Forrige vinter hadde Gjensidige og Gauda Forsikring mange skirelaterte skadesaker blant norske turister i utlandet − og én av tre tilfeller var kneskader, fortsetter han.

Ellen Paulsen, senior kommunikasjonsrådgiver i If Europeiske Reiseforsikring, kan fortelle at de har flest skader blant norske skiturister i Østerrike og Sveits i januar, februar og mars.

− Hvis du ikke har reiseforsikring, risikerer du å ikke få ordentlig og rask nok medisinsk behandling. Videre får du ikke dekket en potensielt kostbar tilpasset hjemreise, med båretransport eller ambulansefly. Avbestilling av reisen grunnet sykdom er også en viktig dekning. Hvis sykdom skulle oppstå før avreise, slik at du ikke kan reise, vil det fort lønne seg med reiseforsikring, sier Paulsen til RA.

Ellen Paulsen, senior kommunikasjonsrådgiver i If Europeiske Reiseforsikring. (If )

Promillesmell på forsikringen

Men hvor ille kan det egentlig gå om du drar nedover i Europa for å renne på ski i vinter?

Voll i Gjensidige kan, blant annet, fortelle om en nordmann som var på tur til Alpene. Litt ut på dagen besvimte han i skibakken og ble hentet i helikopter. I forklaringen fortalte kunden at han var blitt dårlig etter å ha spist lunsj, men rapporten fra legen viste at kunden hadde over to i promille. Helikopter og legebesøk kostet over 50.000 kroner, noe kunden delvis måtte betale selv.

− Jeg kjenner også til en historie der en kunde var på vei hjem på ski fra en fuktig fest. Vedkommende så ikke at en undergrunn var strødd med sand, og gikk derfor rett på trynet og skadet seg stygt. Denne kunden fikk avkorting på forsikringen grunnet promille, sier Voll.

Altså, afterski kan få andre konsekvenser enn bakrus dagen derpå.

− Ikke alle klarer å begrense alkoholinntaket, og Gjensidige har registrert flere ulykker etter slike fester. Ski på beina og høy promille, er noe du skal holde seg langt unna, oppfordrer Voll.

− Om du drikker for mye og det viser seg at dette er årsak til ulykken kan det ende med redusert erstatning. Da kan du regne med å sitte igjen med regninger på flere titallstusen kroner og oppover. For noen kan dette bli en økonomisk katastrofe, understreker han.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. (privat )

Beinbrudd og bagasjetrøbbel

− I Norge er vi så heldig at vi vil få god hjelp om vi skader oss i skibakken. I utlandet kan dette være mer krevende. Vi har eksempler der folk skader seg, blir hentet av helikopter og fraktet til sykehus, for så å bli presentert for en skyhøy regning i ettertid. Selv små skader kan koste mye, advarer Voll.

Paulsen i If sier at de dekningene kundene deres vanligvis får bruk for, er medisinsk hjelp ved skade og sykdom, hjemtransport og forsinket bagasje.

− Den mest typiske skaden på skiferie er beinbrudd. Da vil reiseforsikring gi deg rask legehjelp og dekke transport hjem, sier hun.

Ifølge Gjensidige er dette de vanligste skadene blant norske skiturister:

Beinbrudd nær kneet, skader på leddbånd, menisk eller korsbånd.

Skinnebensbrudd, brukket eller forstuet ankel, og brudd i foten.

Skader i skulderledd, brukket kragebein eller overarm.

Hofte- og lårskader.

− Hvis du skal på langweekend som krever utstyr som ski og bekledning, er det kjedelig å ikke få bagasjen i tide. Vi dekker inntil 5000 kroner ved forsinket bagasje ved utreise, sier Paulsen til slutt.

Stjålet skiutstyr eller ski som forsvinner på reisen er et vanlig problem når nordmenn skal på skiferie. (Gjensidige)

