Status for hyttemarkedet: − Mer går under prisantydning

− Det er forholdsvis rolig rundt de hyttene som har vært og er for salg. Det er kjøpere i markedet, men de er mer selektive og avventende. Mange har lyst til å kjøpe hytte, men flertallet er usikre og sitter på gjerdetfor å se an marked og økonomisk situasjon, sier Kurt Inge Nybru, megler i Aktiv Ryfylke avdeling Sauda, til Rogalands Avis.

− Mye har skjedd med privatøkonomien vår siste året, og hyttekjøp er et luksusgode. Jeg tror markedet framover fortsatt kommer til å være rolig inntil vi får stabilisert rentebane og inflasjon. Stabilitet i økonomien vil gi fart i markedet igjen, selv om rentene blir liggende på dagens nivå, mener Nybru.

Megler Kurt Inge Nybru hos Aktiv Ryfylke Eiendomsmegling avdeling Sauda (Eilin Lindvoll)

− Ikke like opptatt av strømkostnader

Hvilke hytter selges fort, og hvilke tar lengre tid å få solgt?

− Hytter som har en god beliggenhet selges som regel raskt, uavhengig av standard, størrelse og prisklasse. Beliggenhet trumfer ofte det meste, også i et marked som er mer utfordrende, svarer Nybru.

− De som tar lengst tid å få solgt, er hytter som ikke har noe spesielt med seg, og som gjerne har en enkel standard og mindre god beliggenhet. Da er det ikke alltid det er prisen som er avgjørende, men at det er fravær av kjøpere for denne type hytte. På samme tid i fjor og i koronatider var det ofte interesse for alle typer hytter, sier han videre.

Hva er kjøperne opptatt av på visning nå kontra tidligere?

− Jeg opplever ikke det er noe annerledes interessenter er opptatt av nå enn før. Nå er ikke strømkostnad i like stort fokus som tidligere, da strømprisen har normalisert seg, svarer Sauda-megleren.

Hytter som denne hadde en oppsving i kjølvannet av galopperende strømpriser, da kjøperne ville ha hytter som tålte å bli forlatt uten behov for å ha på strøm (Jan Nordtveit)

− Flest hyttesalg under prisantydning

Går flere hytter under, over eller på prisantydning?

− De fleste som er solgt i år, har blitt solgt under prisantydning. Enkelte objekt går også på prisantydning og litt over. Det er litt tilfeldigheter som avgjør, svarer Nybru på dette.

Marion Espedal, daglig leder og eiendomsmegler i Aktiv Ryfylke avdeling Jørpeland, kan fortelle at hvis hun ser på de 19 fritidsboligomsetninger siste tre måneder i Ryfylke (Hjelmeland, Sauda, Strand og Suldal), gikk 63 prosent under prisantydning, 5 prosent ble solgt p prisantydning og 32 prosent over prisantydning.

Marion Espedal er daglig leder og eiendomsmegler hos Aktiv Ryfylke (Aktiv eiendomsmegling )

Vil jobbe fra hytta

Hun ser at det ikke er kjempestor fart i hyttemarkedet om dagen.

− Hittil i år har vi en nedgang på 28 prosent i antall hytteomsetninger i forhold til samme tid i fjor. Det er nok hytter opp til tre millioner som selges raskest i dagens marked, mens de dyrere hyttene gjerne ligger litt lenger før de blir solgt. Jeg opplever at beliggenhet er veldig avgjørende ved valg av hytte − at det er enkelt å reise til hytta og kjørevei helt fram, sier Espedal til RA.

− Hytta skal kunne brukes ofte, og gjerne også i hverdagen med mulighet for hjemmekontor eller å pendle til jobb i byen, fortsetter hun.

Vi står mellom høst og vinter, en tid som er høysesong for kjøp og salg fjellhytter, men hvordan går det nå? (NTB Tema)

Finn: − På 2019-nivå

− Det ligger rundt 5500 fritidsboliger til salgs på Finn. Nå er det typisk høysesong, og det er helt normalt at det ligger så mange hytter til salgs på denne tiden, sier Jørgen Hellestveit, leder for Finn Eiendom, til RA.

− Tilbudet akkurat nå er på nivå med tallene våre i 2019, altså før pandemien, og det ligger 15 prosent flere fritidsboliger til salgs nå enn på samme dag i fjor, sier Hellestveit.

Han påpeker videre at det hittil i år er det publisert ni prosent færre fritidsboliger til salgs på Finn enn i fjor. Hvis vi ser på kun fjellhytter, som er de mest aktuelle på denne tiden av året, er det en nedgang på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor.

− Innlandet og Viken er tradisjonelt sett de fylkene med flest hytter til salgs, og dermed de som også går mest prosentvis ned. Innlandet har til nå i år hatt 16 prosent færre enn samme periode i fjor, mens Viken har en nedgang på 14 prosent, sier Hellestveit, og oppsummerer:

− Det var svært høy aktivitet på hyttemarkedet i 2020 og 2021, som en effekt av pandemien, og vi er nå tilbake på et mer normalt nivå, men med noe lavere tilbud enn tidligere.

Jørgen Hellestveit er leder for Finn Eiendom (Finn.no)

FAKTA

Antall Finn-annonser for fritidsbolig i Norge fra uke 1 til og med uke 41

2019: 10.422

2020: 10.716

2021: 11.841

2022: 9962

2023: 9069

