Flere vil kjøpe hytter til under én million: Tilbake til hytte-røttene

Kurt Inge Nybru, megler hos Aktiv Ryfylke Eiendomsmegling avdeling Sauda, legger ikke skjul på at det er solgt vesentlig færre hytter i 2022 sammenlignet med 2021 i kommunen. I fjor ble det solgt 81 hytter i Sauda, mens i år er det solgt 34 hytter.

− Det er en betydelig nedgang i salg av fritidsboliger, men samtidig har det vært færre hytter for salg. Markedet i 2020/2021 var veldig bra for fritidsboliger, noe som hadde sammenheng med, blant annet, pandemien og rentenivået som fortsatt var lavt. Da ville mange ha hytte. I dag, derimot, er driftskostnadene med å eie en hytte en del høyere, med renter, strøm og inflasjon. Dette er faktorer som gir usikkerhet og færre interessenter, sier Nybru til Rogalands Avis.

Hytteleiligheter ved Sauda Skisenter. Lokal megler ser at der både er færre hytter til salgs og at færre er interessert i å kjøpe hytte. (Eilin Lindvoll)

Går mot strømmen

Men samtidig som færre vil selge og kjøpe hytte, ser hyttemeglere en annen interessant vridning i markedet:

− Jeg har solgt flere hytter i prisklassen under millionen, som betyr hytter uten strøm og/eller vann og avløp. De som ser på slike hytter, har vært alt fra familier med yngre barn til eldre par. Dette er folk som ser verdien i å eie hytte uten å ha komforten med alle fasiliteter, sier Nybru.

− På 1950-1980-tallet var jo hyttene enklere, og hytteopplevelsen handlet om nærhet til fjell, tur- og skiløyper. Nå ser jeg at flere vil ta hyttelivet de kjenner fra sin barndom videre til egne barn. Beliggenhet og «en stue» i fjellet er det viktigste, fortsetter han.

Megler Kurt Inge Nybru hos Aktiv Ryfylke Eiendomsmegling avdeling Sauda ser flere nye tendenser i hyttemarkedet. (Eilin Lindvoll)

En annen fordel med enkle hytter er at du kan slå av strømmen helt, for de tåler å stå uten oppvarming. Flere kjøper også hus i Saudas sentrumsområde, og bruker huset som hytte. Der er prisnivå enda rimeligere enn i fjellet, i tillegg til at en får strømstøtte på huset selv om en bruker det som hytte.

Kjøpte usett: − Ikke verst med «ski in, ski out» under millionen

Like ved skitrekket i Svandalen i Sauda, ligger det en hytte på 44 kvadratmeter fra 1979. Den har innlagt strøm, men ikke vann. Nylig overtok Hadle Friisenfeldt (46) og fruen hans denne hytten. De kjøpte den under prisantydning, slik at de måtte betale mindre enn én million for sin hyttedrøm.

− Det var egentlig ganske tilfeldig at vi gikk for denne hytten. Vi har sett på hytter i Sauda en stund, og var på utkikk etter hytte uten strøm og vann. Nå har jo denne hytten strøm, men vi kan skru av den og reise fra hytten. Når vi er her, kan vi fyre med ved og sånn sett gjøre hyttelivet billig, sier Friisenfeldt til RA.

− Vi kjøpte rett og slett hytten usett. Dette var en fantastisk mulighet for oss. Det er ikke verst å få «ski in, ski out» for under millionen. Og det at det er en liten, enkel hytte, gjør det lett for oss å sette vårt personlige preg på den, sier Friisenfeldt videre.

Hadle Friisenfeldt og kona har nettopp kjøpt hytte i Sauda, og de ville ha minst mulig luksus og strømsluk. (privat)

Både hans og kona foreldre har hytte i Sirdal, men Friisenfeldt-paret var ikke i tvil om at de heller ville til Sauda, som de beskriver som en «skjult perle».

− Det er et veldig bra helårstilbud her i Sauda. Her er det mye mer å gjøre om sommeren enn i Sirdal. Ungene kan ta båt inn, og kjøreturen har blitt betydelig lettere etter Ryfast åpnet. Vi har et lite stykke å gå til hytta sommerstid, men om vinteren kan vi ta skitrekket opp, sier Friisenfeldt, som også er svært fornøyd med hjelpen de fikk fra megler Nybru til hyttekjøpet.

− Flere «sitter på gjerdet»

Vi lever i en dyrtid, og dette merker hyttemeglerne. Når strøm, lån, mat og materiale koster mer, er det ikke alle som kan ta seg råd til hytte, eller hus nummer to.

− Det er færre hyttesalg enn tidligere, men vi opplever fortsatt at folk er interessert i hytter og at flere «sitter på gjerdet». Dette skyldes sannsynligvis usikkerhet rundt økte strømpriser og renter, sier Torill Kalsaas, megler hos Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, til RA. Hun har god kjennskap til hyttemarkedet i Sirdal i Agder.

− Flere prøver seg med bud betydelig under prisantydning, men de hyttene som er solgt den siste tiden, har blitt solgt til rundt prisantydningen. Vi forventer at det blir noe mer bevegelse i hyttemarkedet nå som vinteren ser på vei og vi går mot høysesong for fjellhytter, fortsetter Kalsaas.

Nytt-brukt-gapet vides ut

Sauda-megleren Nybru forteller at han selger flere hytter nå enn tidligere under prisantydning. Han ser også at gapet mellom nye og brukte hytter blir stadig større:

− Hyttemarkedet for prosjekt og nybygg vil være utfordrende framover. Bygge- og prosjektkostnad har økt betydelig de siste par årene. En hytte jeg nylig solgte i Maldal, som ble bygget i 2018, har økt cirka én million i byggekostnad. Når bruktprisen er nesten én million lavere enn nybygg, vil det være mer fornuftig å kjøpe brukt som er «like godt som nytt», enn å bygge helt nytt, sier han.

Flere hyttekjøpere er preget av nostalgi og lengsel tilbake til røttene, og det passer bra når alt blir dyrere. Denne hytten like ved skisenteret i Sauda er nettopp kjøpt av familien Friisenfeldt. (Jan Nordtveit)

Trekker til Sauda

Videre ser Nybru at flere potensielle hyttekjøpere, som tidligere vurderte eksempelvis Sirdal og Vågslid, kommer til Sauda.

− Det er fordi vi har lavere prisnivå på hyttene, samt at vi har vel så bra, til og med bedre, fasiliteter: Vi har alpinanlegg, skiløyper og et sentrum med badeanlegg, butikker, minigolf med mer. I tillegg at det er bedre veiforhold, ingen kø eller kolonnekjøring, sier Nybru avslutningsvis.

Hyttefelt i Sauda like ved skisenteret. Her har de fleste hyttene de samme fasilitetene som et vanlig hus i byen. Men i samme område finnes det mindre hytter uten strøm og/eller vann. (Eilin Lindvoll)

Hytte-eksplosjon de siste årene

Til tross for litt labert hyttesalg akkurat nå, er det viktig å huske på at hyttesalget har vært veldig bra de siste årene. I 2021 ble det solgt 16.707 hytter i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er drøyt 41 prosent flere enn ti år tidligere i 2011. Lave renter og reiserestriksjoner under pandemien har nok ført til at flere har realisert hyttedrømmen de har båret på de siste to årene.

De siste par årene har hyttesalget økt betydelig. (SSB)

Per 2022 er det 445.513 hytter i Norge. Dette er 8,6 prosent flere enn for ti år siden. I løpet av 2021 ble det gitt byggetillatelse til 7454 nye hytter og fritidsleiligheter. Dette er en oppgang på 54,3 prosent fra året før, og en klar rekord for perioden mellom 2010 og 2021, skriver SSB. Det bygges desidert flest nye hytter på Østlandet, fortrinnsvis i fylkene Innlandet og Viken.

Når det kommer til pris, er hyttene i Rogaland nokså midt på treet, mens hyttene i Agder nærmere de dyreste hyttene i landet, ifølge SSB.

Snittprisen på hytter i vårt langstrakte land viser at det uansett koster å realisere hyttedrømmen. (SSB)

