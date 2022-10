Utleie av hytte: – Betaler hyttelånet, oppussing og strømregningen

Ekteparet Anne Laila Ohm Jenssen og Vidar Jenssen har hytte i Svandalen i Sauda, som er dalen der bygdas populære skisenter er plassert. Hytta deres er liten sammenlignet med de fleste andre nye i denne dalen og andre populære hyttekommuner.

– Vi kjøpte hytta i 2014, og de siste tre årene har vi leid den ut via Airbnb når vi ikke har brukt den selv. Hittil i år har vi leid ut hytta mellom 70 og 80 døgn, så vi kan trygt si at totalt har hytta vært utleid over hundre døgn, sier Anne Laila Ohm Jenssen til Rogalands Avis.

– Utleieinntektene våre dekker alle hyttekostnadene våre, også strømregningen. Vi har, som sagt, en liten, eldre hytte, så det er begrenset hvor høy strømregningen kan bli, men leien vi tar for hytta er jo tilpasset størrelsen og standard, påpeker Jenssen.

Familien Jenssen er overrasket over hvor mange som har villet leie hytta deres, spesielt hvor mange utlendinger som finner dem via utleieplattformen Airbnb. De har leid ut hytta til tyskere, nederlendere, svensker, dansker og finner. Det har også vist seg at Sauda er en ypperlig base for dagsturer til både Ryfylke og Hardanger.

– Vi trodde at Sauda var en typisk vinterdestinasjon grunnet skitrekket, og at dette ville gjenspeile seg i utleien. Men vi har faktisk erfart at sommeren er vel så populær i Sauda. Vi har jevnlig utleie og flere familier kommer tilbake hvert år, sier Ohm Jenssen.

Hytta til familien Jenssen er i Svandalen i Sauda, og er populær på Airbnb sommer som vinter. (privat)

Sauda er en flott vinterdestinasjon med bra skitrekk i Svandalen og mange kjekke langrennsløyper. (privat)

Finansierer lån, brønnboring og oppussing

Utleieinntektene har finansiert lånet familien måtte ta opp for å kjøpe hytta. I tillegg har spart opp nok penger til å bore etter et mer stabilt vanninntak, samt installert fjernstyrt varmepumpe og pusset opp badet for det de har tjent på hytteutleie.

– Det har vært helt supert å kunne spare opp overskudd for å gjøre hytta enda mer brukervennlig, både for oss og for gjestene våre. Målet har imidlertid aldri vært å bli rik på utleie. Det har vært vel så viktig å gi andre mulighet til å oppleve hytteliv, selv om de ikke har råd til eie egen hytte, understreker Ohm Jenssen.

– Vi låner bort hytta en del også, og vi bruker den så mye vi kan selv. Det er ikke alle forunt å eie hytte i tillegg til fast bolig, og hytta bør sånn sett være et overskuddsprosjekt, mener hun.

Solid utleieøkning i Rogaland og Agder

Finn.no har ikke kunnet hente ut spesifikke tall for hytteutleie i Rogaland og Agder, men kan generelt melde at tallene deres viser ti prosent flere annonser i kategorien «fritidsbolig til leie» i 2022 målt mot fjoråret. Det er også tydelig at flere ønsker å leie hytte nå. Finn.no ser en økning på 23 prosent i besøk på «fritidsbolig til leie» denne høsten i forhold til i fjor.

– I takt med høyere strømregninger på hyttene, som ikke gir støtte fra staten, ser vi at flere hytteeiere leier ut og vi forventer at denne trenden fortsetter. Videre forventer vi økt interesse for å feriere i Norge for å spare penger, ettersom reiser ut av landet er blitt dyrere, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i Finn til RA.

Rogalands Avis har dessverre ikke fått tak i utleie-statistikk fra Airbnb, men utleieformidleren Novasol har svart på henvendelsen vår. De opplever stor interesse for å feriere i Norge, og med et stigende prisnivå forventer de at enda flere vil velge «staycation» og «nearcation» for å redusere reisekostnadene.

– Tar vi en titt på utleiestatistikken vår for hele Norge, har vi hatt en stigning på 41 prosent sammenlignet med 2021. Kikker vi isolert på områdene Rogaland, samt Sirdal og andre populære hyttesteder i Agder, har vi en utleieøkning på 43 prosent, altså en smule over landsgjennomsnittet, sier kommersiell direktør Per Brogaard i Novasol til RA.

---

FAKTA

Novasol har hentet ut enda mer detaljerte utleie-tall, som du ser her:

I Rogaland har antallet bookinger økt med 40 prosent sammenlignet med 2021.

Sirdal i Agder har hatt en økning på hele 328 prosent sett mot fjoråret, men her må det nevnes at Novasol har et svært lite utvalg i akkurat denne hyttekommunen i forhold til andre.

Andre populære hyttesteder i Agder (nærmere bestemt Åseral, Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal og Marnardal) har hatt en utleieøkning på 43 prosent sammenlignet med 2021.

---

– Mange må nok stenge hytta i vinter

Familien Jenssen hadde ikke erfaring med hytteutleie før de begynte å leie ut hytta i Sauda, men de er veldig for delingsøkonomi og synes det er fantastisk å dele hyttegleder med andre som ikke har råd til eller vil eie egen hytte. Og så er det jo en bonus for dem som utleiere at hyttekostnadene blir lavere, ifølge Ohm Jenssen.

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi tror at stadig flere må leie ut hytta for å finansiere de økte rentene mange får på hyttelånet, og ikke minst med tanke på de stigende strømprisene som ikke gir statlig strømstøtte.

– Disse utgiftspostene har økt og vil øke betydelig i tiden som kommer. Dramatikken ser vi allerede med at hyttesalget er halvert på kort tid, og mange hytteeiere vil nok stenge hytta eller redusere bruken sterkt denne vinteren, sier Hamre til RA.

Bare positive opplevelser med hytteutleie

Da familien Jenssen bestemte seg for å leie ut hytta, leste de alt de kom over for å være best mulig forberedt. De meldte seg også inn i Huseiernes Landsforbund, som tilbyr mye bra og nyttig informasjon.

– Det er viktig å sette seg inn i lover og regler, for eksempel skattereglene. Forsikring er også veldig viktig å sjekke. Vi undersøkte i tillegg ulike utleieplattformer før vi endte opp med Airbnb, som er den tjenesten vi opplevde som mest ryddig og publikumsvennlig, sier Ohm Jenssen.

– Heldigvis har vi ikke hatt noen negative opplevelser med hytteutleien. Det er selvfølgelig forskjell på å leie ut i en storby kontra en hytte i Sauda, for de som leier av oss er jo opptatt av naturopplevelser og det enkle hyttelivet. Vi får så mange herlige tilbakemeldinger på hytta vår og velkomsten fra saudabuen. Det var for eksempel en av gjestene våre som møtte en mann nede i Sauda som lånt dem båten sin gratis i flere dager så de kunne få fiske ute på fjorden, smiler Ohm Jenssen.

Unngå smell på skatt og forsikring

Men, som sagt, er det mye hytteeiere som vil leie ut bør sette seg inn i, hovedsakelig knyttet til skatt og forsikring. Skatteetaten har ikke tall som danner et fullstendig bilde av utviklingen i hytteutleiemarkedet, men de ser at det har vært en økning i skattepliktig hytteutleie de siste årene.

---

FAKTA

Slik skatter du av hytteutleie

For fritidseiendom som du selv bruker, er inntil 10.000 kroner årlig skattefritt per eiendom. Av beløpet over 10.000 kroner regnes 85 prosent av inntektene som skattepliktig inntekt. Leier du ut for under 10.000 kroner i løpet av et år, trenger du ikke sende Skatteetaten dokumentasjon, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis de tar kontakt og spør.

10.000 kroner regnes 85 prosent av inntektene som skattepliktig inntekt. Leier du ut for 10.000 kroner i løpet av et år, trenger du ikke sende Skatteetaten dokumentasjon, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis de tar kontakt og spør. Regneeksempel: Leier du ut for 100.000 kroner i løpet av et inntektsår, er de 10.000 første skattefri og du skal dermed betale skatt på 85 prosent av 90.000 kroner, som blir 76.500 kroner. Da skal du betale 22 prosent i skatt, noe som blir i underkant av 17.000 kroner i skatt på de 100.000 kronene.

Les mer på Skatteetaten.no

---

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, oppfordrer hytteeiere som skal leie ut om å informere forsikringsselskapet sitt om at de skal leie ut. Hos dem får du da også dekning for eventuelle skader som leietaker påfører hytta. I tillegg øker sannsynligheten for flere skader som oppstår når noen er nye i hytta, og dette må de ta hensyn til i premieberegningen.

– Et godt tips når du skal leie ut er å ta bilder av hvordan hytta ser ut i forkant, samt å henge opp en lapp med åpne- og stengerutiner for hytta. Her kan du opplyse om å skru på/av vann, hvilken temperatur de enkelte ovnene skal stå på når leietaker forlater hytta og så videre, tipser Voll overfor RA.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige har klare råd til de som leier ut hytta si. (Gjensidige)

– Ha klare regler, og del i vei

Hytteutleie går nok greit for de fleste, slik som familien Jenssen, men noen går nok på en smell når leieboerne reiser hjem, ifølge Voll. Forsikringen dekker en god del skader, men det er likevel kjedelig å oppdage i ettertid at boligen er skadet, gjenstander ødelagt eller at de som skulle bo der, ikke var som de ga seg ut for.

– Forsikringen har alltid en egenandel, altså en del av skaden som du selv må betale, og derfor er det en god idé å kreve et depositum ved utleie for å utligne eventuelle kostnader som ikke forsikringen dekker. Det finnes flere eksempler, blant annet på høyfjellet, der hytta i utgangspunktet kun skulle leies ut til få personer, men som endte opp med masse fulle folk og hytter som ble fullstendig ramponert, advarer Voll.

Slike situasjoner har heldigvis familien Jenssen unngått på hytta si i Sauda, kanskje mye på grunn av at det stort sett er barnefamilier som leier hytta, men også grunnet noe annet:

– Vi har klare, strenge regler for de som leier hytta vår, blant annet knyttet til antall sengeplasser, generell bruk, nattero etter klokka 23.00 og lignende. Og vi holder kontroll på økonomien ved å være nøye på å føre regnskap, følge skattereglene og forsikringsvilkårene, avslutter Ohm Jenssen. Hun håper flere blir inspirert til å dele hytta si med andre denne høsten og vinteren.