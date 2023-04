Første påske i ny hytte: − Fikk ikke prissmell

− Vi hadde egentlig kjøpt en ferdigbygget hytte i Svandalen i april 2021, men så dukket denne tomten opp i mai samme år. Heldigvis var markedet så bra den gang at vi solgte hytten vi hadde kjøpt mer drøyt 100.000 kroner i gevinst selv etter kort eietid, sier André Van Niekerk til Rogalands Avis.

Han er opprinnelig fra Sør-Afrika, men gift med en dame fra Sola − og nå er de altså eiere av nybygget i Sauda.

− Da vi kjøpte tomten i mai 2021, var markedet i Sauda godt i gang. Vi startet byggingen rundt jul samme år, og hytten var innflyttingsklar i oktober i fjor, sier Van Niekerk videre, og legger til at de har vært veldig fornøyd med den lokale utbyggeren D-S Bygg.

André Van Niekerk er fornøyd med hytten han og familien har bygget i Sauda. Dette synes han er et sted som har mye å by på, sommer som vinter. (privat)

Unngikk kostnadssmell

Hytten til Van Niekerk og familien er på 140 kvadratmeter og plassert i Svandalen, samme dal som huser Saudas skisenter.

− Vi fikk heldigvis ingen overraskelser med tanke på pris mens vi holdt på med byggingen, selv om vi nok betalte litt mer enn de som bygget ett år før oss, sier Van Niekerk.

Han ser at det er litt mindre byggeaktivitet rundt dem nå, men ikke mye mindre.

− Noen hyttenaboer vi har snakket med sier de reiser hit sjeldnere nå, siden strømmen er dyrere. Vi har installert varmepumpe i vår hytte, så den er ikke så dyr for oss å varme opp. Det hadde vært dyrere med hytten vi opprinnelig kjøpte før vi ombestemte oss og bygget selv, sier Van Niekerk til slutt.

Satser på minihytter

Vidar Jensen, daglig leder i D-S Bygg i Sauda, forteller at også de som hytteutbygger ser lavere etterspørsel nå enn tidligere, men understreker at de fortsatt selger hytter. De har per nå flere byggeklare tomter både ved skitrekket og sjøen i Sauda.

− Det er ikke unaturlig med fall i etterspørsel med tanke på høye strømpriser og renter. Vi er likevel positive og tror at dette snur snart når alt har stabilisert seg. Kjøpekraften til folk er nemlig fortsatt veldig høy. Det går bare mer tid mellom hvert salg, sier Jensen til RA.

Vidar Jensen er daglig leder i D-S Bygg i Sauda. (privat)

På den annen side ser Jensen oppsving i prosjekter i boliger, for eksempel rehabilitering. Så det virker som om folk er mer opptatt av å pusse opp boligen de har framfor å kjøpe hytte akkurat nå.

− Nå skal vi snart legge ut minihytter på mellom 30 og 40 kvadratmeter for salg. Dette er billigere å kjøpe, og så ser vi at hyttefolk ofte ikke trenger mer plass, i og med at de er mye ute når de er på hytta og vil ha et enklere liv der. Når prisene i samfunnet generelt øker, må vi som utbyggere tenke litt annerledes, sier Jensen videre.

D-S Bygg i Sauda satser på minihytter, som kommer i fire varianter. Hytten på bildet er på 35 kvadratmeter og kalles «Sauda 80». (D-S Bygg)

− Overrasket

Kurt Inge Nybru, megler i Aktiv Eiendom Sauda, forteller at det akkurat nå er lite hytter for salg.

− Både vinter- og påskeferien har tradisjonelt vært perioder der en del hytter har skiftet eiere, mye fordi potensielle kjøpere har tid og er i kjøpsmodus, sier Nybru til RA, og fortsetter:

− Jeg er egentlig overrasket over at flere ikke legger ut hyttene sine for salg nå, for dette er en god tid for salg av fjellhytter sammenlignet med sesongen vi går inn i.

Megler Kurt Inge Nybru fra Aktiv Eiendomsmegling i Sauda. (Eilin Lindvoll)

Flere salg i Sirdal

I et annet hytteområde flere rogalendinger sokner til, Sirdal i Agder, melder megler Torill Kalsaas i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom at deres tall viser flere hyttesalg i årets tre første måneder enn det som var tilfelle samme tid i fjor. Faktisk er det kun første kvartal i 2021 der det har blitt solgt mer hytter i Sirdal.

− Brukhyttemarkedet i Sirdal oppleves veldig likt som de foregående årene. Det er 15 flere hytter for salg i år enn i fjor, men samtidig kommer påsken tidlig i år, og det er flere snødager igjen enn om det er sen påske. I tillegg var det mange hytter som lå igjen fra i høst, da det ble solgt få fritidsboliger etter strømsjokket, sier Kalsaas til RA.

− Når det gjelder hyttesalget i Rogaland, er dette også bra i første kvartal med 52 salg mot 37 i fjor. I tillegg er det en del «sjøhytter» i fylket, så vi kan nok forvente et større tilbud og mer salg i månedene som kommer, sier Kalsaas videre.

Torill Kalsaas er megler i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom og kjenner godt til hyttemarkedet i Sirdal. (privat)

Nesten halvparten selges under prisantydning

I Sirdal er gjennomsnittlig salgstid 81 dager, noe som er 20 dager kortere enn i 2021 og 2011, ifølge megleren.

− Prisene i Sirdal holder seg også bra. Til nå i år er snittprisen på hyttene som er omsatt noe over fire millioner. I 2020 var snittprisen 2,8 millioner. Med bra standard og beliggenhet, selges fritidsboliger i denne prisklassen raskt, og det er ofte flere interessenter på salgsobjektene. Vi bruker noe lengre tid på å selge hytter i høyere prisklasser, noe som ofte innebærer mer forhandlinger med en enkelt interessent og sjelden budrunder, sier Kalsaas.

− Det er veldig variert om hyttene går over eller under prisantydning. Rundt 40 prosent er solgt under prisantydning i mars, 20 prosent har gått på prisantydning og 30 prosent over, legger hun til.

