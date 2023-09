Spanjoler «flykter» til Norge: − Vi orker ikke mer

− Ingen vi kjenner har gjort det samme som oss. Vennene våre synes vi overreagerer. Men jeg tror at om ti år vil de ta oss mer seriøst, og at vi har kjøpt feriehuset med god timing. Tenk om alle fra Syden bestemmer seg for å kjøpe feriehus og hytter i Norge − da vil nok prisene presses opp, sier Ceren Yildirim til Rogalands Avis.

Hun og ektemannen Juanma kjøpte seg en eiendom rett ved vannet i Bjørheimsbygd i Strand i fjor. Nå skal de rive det gamle huset der og bygge nytt. Da RA møter dem i Stavanger, hvor de bor på hotell, har de akkurat vært og tegnet kjøkkenet. Spanjolene er imidlertid usikre på nøyaktig når det nye feriehuset deres er innflyttingsklart.

− Vi valgte Norge på grunn av været. I Madrid, hvor vi bor til vanlig, blir somrene bare lengre og lengre. Det er opp til 40 grader om dagen, så vi kan bare være inne i aircondition. Eldre mennesker dør grunnet heten, sier Yildirim.

− Nå orker vi ikke mer av varmen, fastslår hun.

Sommervarmen i Spania blir for mye for familien Yildirim, så nå har den lille familien kjøpt seg et sted i Norge der de kan tilbringe somrene. (privat)

Derfor valgte de Rogaland

Det er allerede ganske vanlig at nordmenn har feriebolig i Syden, og nokså uvant at folk sørfra i Europa kjøper seg hytter og feriehus her i Norge, slik som den spanske familien har gjort.

Ceren og Juanma Yildirim har reist en del rundt i Norden de siste årene for å finne det perfekte stedet å kjøpe hus.

− Vi likte Norge best, blant annet på grunn av den norske mentaliteten og kulturen. Jeg likte for eksempel tanken bak oljefondet, samt at Norge importerer en del matvarer vi er vante med hjemmefra. Og så dyrkes det poteter, tomater og annet i Rogaland, så vi ser for oss at området kommer til å være ganske selvforsynt om det skulle bli krise, sier familiemoren.

− Feriehuset vi har kjøpt er også med tanke på sønnen vår Leo på tre år. Vi vil at han skal ha et sted å dra dersom det blir for varmt å bo i Spania, sier Yildirim videre.

Denne eiendommen i Bjørheimsbygd ble kjøpt av en spansk familie i fjor. Nå skal de snart bygge seg et nytt feriehus her. (Vatland Mediaproduksjon)

Flytter kanskje permanent

Planen til den spanske familien er å tilbringe somrene i Norge de neste årene, og bare bo i Spania om vinteren. Etter hvert skal de også kjøpe seg en bil de kan ha stående på norsk jord. Når de ikke er i feriehuset selv, vil de leie det ut via Airbnb.

− Det kan hende vi flytter hit permanent, men det er usikkert foreløpig. Det er ikke aktuelt mens sønnen vår går på skole, for vi vil ha ham på en spansk skole, sier Yildirim.

Utenfor feriehuset sitt i Bjørheimsbygd vil spanjolene anlegge en liten kjøkkenhage. Når de er i Norge, liker de både å gå fjelltur og padle kajakk. De ser for seg at feriestedet blir verdifullt for familien.

Tajik: − De ressurssterke kommer først

Arbeiderpartipolitiker og stortingsrepresentant Hadia Tajik har intervjuet familien Yildirim til boken hun skriver om klima og økonomi. I tillegg er hun fra Bjørheimsbygd, altså der spanjolene har kjøpt feriested. Boken skal utgis i oktober.

− Da jeg hørte om familien Yildirim som har kjøpt bolig, ble jeg nysgjerrig. Ceren forteller en sterk historie om bevisste valg for å sikre framtiden til sønnen og familien sin, i en tid der konsekvensene av klimaendringene allerede har begynt å føre til dødelige hetebølger og andre katastrofer i ulike deler av verden. De valgte en tomt i mitt barndomsparadis, og det ville jeg vite mer om, sier Tajik til RA.

− Jeg skriver denne boken fordi vi er nødt til å se klimaendringene mer i sammenheng med økonomien vår − hvordan det kan påvirke økonomisk vekst og framtidsmuligheter, og hva vi er nødt til å gjøre for å sikre grunnlaget for neste generasjon, sier Tajik videre.

Hun tror vi vil se flere som Ceren og familien komme til Norden, for å sikre seg bedre mot klimaendringene.

− Vi vil jo oppleve konsekvenser av klimaendringen her også, blant annet i form av ekstremnedbør, men konsekvensene vil tross alt være mindre hos oss enn i, for eksempel, Sør-Europa, sier Tajik.

− Det vi skal merke oss, er at det er de ressurssterke som kommer først. Det vil være mange personer i land som er hardt rammet som ikke vil ha forutsetningene for å flytte på seg, eller som vil forsøke å flykte senere. Det er en påminnelse om hvor viktig det er at Norge også tar en sterk internasjonal rolle i at det blir kuttet nok klimautslipp globalt. Det er det aller viktigste vi kan gjøre nå, fortsetter politikeren.

Politiker Hadia Tajik vokste opp i Bjørheimsbygd. Nå har hun skrevet bok om spanjolene som «flykter» hit. (Arne Birkemo)

− Er nok bare starten

I det siste har Rogalands Avis skrevet om flere utlendinger som velger å kjøpe seg hytter og feriehus i Norge, samt om tyskere som flytter permanent til Norge, enten for å drive campingplass eller rett og slett fordi de er klimaflyktninger.

Det er daglig leder og megler Marion Espedal hos Aktiv Ryfylke som solgte huset til den spanske familien i fjor, og hun har også solgt hus til flere andre utenlandske familier.

− De utlendingene som har kjøpt hus, hytte eller tomt via meg forteller at de vil til Norge på grunn av klimaet, naturen og at det ikke er så tettbefolket rundt dem. Så, vi kaller dem stort sett «klimaflyktninger», sier Espedal til RA.

Tror du at vi kommer til å se en økende trend framover med flere utlendinger som kjøper hytte/feriehus i Norge?

− Ja, det tror jeg. Dette er nok bare starten, svarer Espedal.

Marion Espedal er daglig leder og eiendomsmegler hos Aktiv Ryfylke. (Aktiv eiendomsmegling )

− Sør-Norge er det nye Syden

Trenden Ryfylke-megleren ser, er slett ikke unik: Tall fra Prognosesenteret viser nemlig at antall utenlandske hyttekjøpere øker sammenlignet med tidligere.

− Normalt står personer som er bosatt i utlandet for rundt 0,5 prosent av alle hyttekjøp i Norge. Det var en økning til rundt én prosent under pandemien, og i fjor var andelen to prosent. Foreløpige tall for i år viser, derimot, at utenlandske kjøpere utgjør hele fire prosent, sier Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger, til RA.

− De fleste av disse utenlandske hyttekjøperne er svensker og dansker. Stadig flere utlendinger ser den lave kronekursen som en prisgunstig inngangsbillett til det norske hyttemarkedet, sier Lura.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank påpekte nylig fire turisme-trender, blant annet at været, klimaendringene og hetebølgen i store deler av Europa fører til at de klassiske Syden-landene ved Middelhavet blir for varme.

− Norsk sommervær, derimot, er nær perfekt, både for utlendinger og nordmenn. Sør-Norge kan bli det nye Syden. Vi ser allerede at spanjoler og italienere drar nordover på grunn av varmen. Legger vi til lav kronekurs, kan det fort bli sånn at nordmenn ikke lenger kjøper feriehus i Spania, men at spanjolene heller kjøper seg billig leilighet i Norge, sier Knudsen.

