Jakter arvestykker og bruktkupp: − Gjelder å følge med

− Vi har ikke en stor familie vi kan arve ting og tang fra, men jeg finner mange arvestykker via lokale Facebook-grupper, blant annet en som heter «Arvesentralen Bogafjell», eller ting som gis bort på Finn. Der finner jeg klær til ungene, møbler, servise og kjøkkenutstyr. Det florerer også av skolesekker barn kan arve på disse plattformene, men det trengte vi ikke i år, sier Norunn Garvik til Rogalands Avis.

Hun bor på Bogafjell like utenfor Sandnes med sine to barn på 11 og 14 år.

− Det er miljøhensynet som står sterkest for meg, men det er klart at det heller ikke skader økonomisk, sier Garvik om grunnen til at hun stadig jakter nye bruktkupp og arvestykker i stedet for å kjøpe nytt.

Norunn Garvik fra Sandnes finner brukte klær og annet til seg selv og barna, enten til salgs eller helt gratis (Trine Fløtre Gansmoe)

Finner merkeklær

Dersom hun skal kjøpe brukt, finner hun også en del på Finn. Skal hun handle klær til seg selv, foretrekker hun å gå på Fretex der hun har mulighet for å prøve før hun kjøper.

− Det er imidlertid ikke så mye merkeklær å finne på Finn, som 14-åringen min blir mer og mer opptatt av, men merker kan jeg for eksempel få tak i på Tise, sier Garvik.

− For å finne fine arvestykker og gode bruktkjøp, gjelder det å følge med og være «på». Det går an å sette opp varslinger på Finn dersom det er noe spesifikt du leter etter, sier hun videre.

Garviks eldste barn liker hettegensere i dette merket. Derfor har hun fast søk på Tise etter Peak-klær. Akkurat disse har de vært heldige å arve av noen som vet at de liker gjenbruk. (privat)

− Snakk positivt om gjenbruk

Hva synes barna dine om å få klær og annet som er arvet eller kjøpt brukt?

− Ungene synes det er ganske greit. De spør rett som det er om vi kan se etter det og det på Finn eller i arve-gruppene, så for de er det blitt normalt, svarer Garvik.

− Jeg mener at det er lurt å snakke positivt om arv og gjenbruk, både for å få flere til å finne ting og tang på samme måte, men også for å få tips dersom noen legger ut noe de ikke vil ha lenger, legger hun til.

Klær Norunn Garvik har arvet til sin 11-åring, funnet på ulike Facebook-sider i løpet av våren og sommeren. Disse blir fine til første skoledag. (privat)

Denne ullgenseren har Norunn Garvik selv arvet på en Facebook-side som heter «Klesreddere». Der legges det ut klær som trenger litt fiksing. Hun har reparert den selv. (privat)

Rogaland er «brukt-verstinger»

I en undersøkelse Sentio har gjennomført på vegne av Sparebank 1 kommer det fram at rogalendingene er verstinger når det kommer til bruktkjøp. Ingen andre fylker i landet viser så liten velvilje til Finn, Fretex eller andre kanaler for å kjøpe brukt i stedet for nytt.

Kun 40 prosent av rogalendingene sier seg enige i at de helst kunne kjøpt klær, utstyr og andre gjenstander brukt. De som, derimot, er mest villige til å kjøpe brukt, bor i Oslo − der svarer halvparten at de helst kjøper brukt.

Menn er også langt mindre åpne for bruktkjøp: 40 prosent av menn sier at de er villige til å kjøpe brukt, mens 52 prosent av kvinner sier det samme.

– Jeg synes jo det er kjipt at rogalendinger er mest skeptiske til bruktkjøp, men samtidig tror jeg vi er på god vei. Dette kan henge sammen med holdninger, men også at vi har tradisjonelt har hatt veldig god kjøpekraft her i regionen på grunn av olje- og gassindustrien, sier bærekraftsdirektør Guro Elgheim Sivertsen i Sparebank 1 SR-Bank.

– Den økonomiske situasjonen og de mange rentehoppene vil trolig bidra til en økning i bruktkjøp i tiden framover, både i Rogaland og resten av landet. Det er mye å spare ved å ta seg en runde på Fretex, Tise eller Finn, fortsetter hun.

Guro Elgheim Sivertsen, direktør for bærekraft i Sparebank 1 SR-Bank (Mari Løvås)

− Ikke bare klær

Bærekraftsdirektøren framholder at foruten økonomiske hensyn, er gjenbruk også bærekraftig og miljøvennlig. Bare klesindustrien alene står for omtrent 10 prosent av verdens samlede CO₂-utslipp, så vi kan redusere klimaavtrykkene betraktelig ved å gjøre enkle grep.

– Nå håper jeg mennene kommer mer på banen her. Mye av forklaringen for hvorfor damer kjøper mer brukt, er nok fordi kvinner statistisk sett kjøper mer klær enn menn gjør. Derfor er nok også bruktmarkedet større for dem, sier Elgheim Sivertsen.

− Gjenbruk trenger ikke bare handle om klær. Det er fort gjort å ta seg en runde på Finn eller andre brukt-plattformer før du skal gjøre et nytt kjøp, nesten uansett hva det gjelder, avslutter hun.

