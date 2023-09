Ekspert: – Det er juvelen i Putins «tsar-krone»

Ukraina gjennomførte det de omtalte som flere vellykkede angrep mot hovedkvarteret i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya før helgen. Ukrainerne har den siste tiden intensivert sine angrep mot Russland på Krim.

Mandag kveld hevder de prorussiske myndighetene i Sevastopol at et ukrainsk rakettangrep er avverget, skriver NTB.

– Krim er en slags juvel i Putins tsar-krone, der han ser seg selv som en erobrer som gjør som Peter den store og Katarina II, sier Joakim Paasikivi til SVT.

Peter den store var russisk tsar fra 1682 til 1725, mens Katarina II var Russlands «tsaritsa» og store enehersker etter Peter den store, ifølge Store norske leksikon.

Informasjonskrig mot Russland og Putin

Paasikivi, som nylig sammenlignet krigen i Ukraina med en kombinasjon av science fiction og 1. verdenskrig, er ekspert i krigsvitenskap ved Den svenske Försvarshögskolan.

Han mener de ukrainske angrepene mot Krim den siste tiden har to årsaker.

– Den ene er såkalt informasjonskrigsføring. Ukraina vil vise Russland at «dette blir uholdbart», og at Ukraina til slutt kommer til å befri Krim. Det andre er den militære nytten for ukrainerne. Man påfører russerne store tap og logistikkmessige utfordringer, påpeker eksperten.

Joakim Paasikivi ved Den svenske försvarshøgskolan. (Anders G Warne)

– Russland-kommandør ble drept i Ukraina-angrep

Ukraina bekreftet mandag ettermiddag at kommandøren for Russlands svartehavsflåte, Viktor Sokolov, døde i angrepet mot flåtens hovedkvarter på Krim forrige uke, ifølge NTB.

– 34 offiserer ble drept, inkludert kommandøren for svartehavsflåten. Ytterligere 105 okkupanter ble såret. Hovedkvarteret er umulig å reparere, skriver Ukrainas spesialstyrker i sosiale medier.

Disse opplysningene er så langt ikke bekreftet av russiske eller uavhengige kilder.

Satellittfoto tatt fredag skal vise Ukrainas angrep mot hovedkvarteret til Russlands svartehavsflåte på Krim. (AP)

