Helt spesiell chablis

Før han selv gir fra seg stafettpinnen til sin egen sønn, har Daniel-Etienne Defaix laget en vin for å hedre sin egen bestefars minne. Dette har han gjort ved å lage 2008-årgangen av sin Côte de Lechet på samme måte som bestefaren gjorde i perioden fra 1929 til 1969. Det innebærer at en tredjedel av vinen er fatmodnet i tre år. I tillegg har vinen ligget ti år på bunnfallet før den har blitt tappet på flaske. Resultatet er en annerledes, mineralsk, kompleks og lagringsdyktig vin som aller best kan sammenlignes med vin av høy kvalitet fra Jura.

Daniel-Etienne Defaix Chablis Vieilles Vignes 2020 er inne på polets basisutvalg, og også dette er en annerledes chablis som er laget av gamle vinstokker og som har fått betydelig lagring på bunnfallet etter gjæring.

Blant ukes viner er også Tyler Santa Barbara County Chardonnay 2021 fra Justin Tyler Willett. Han har spesialisert seg på å lage viner på burgundersk vis, noe han klarer riktig så bra – for dette er et av de beste chardonnaykjøpene du kan gjøre på polet for tiden.

På tampen tar vi også med La Vieille Ferme Rosé 2022, som er en bra rosé til en hyggelig pris, og som er å få på de aller fleste polutsalg.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

3004701 Daniel-Etienne Defaix Chablis Vieilles Vignes 2020 (Burgund, Frankrike) kr 299 (90 poeng) (BA)

Har nokså kraftig gulfarge og lukter av modent eple, sitrus, honning, smør og mineraler. Har meget bra konsentrasjon og smaker av sitrus og eple sammen med nøtt og mineraler før den avslutter med herlig syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

15518901 Daniel-Etienne Defaix Côte de Lechet Premier Cru Chablis 2008 (Burgund, Frankrike) kr 430 (93 poeng) (BU)

Har kraftig gulfarge og lukter av utviklet frukt der det går i eple og sitrus sammen med nøtt, mineraler og hint av flor. Har meget bra konsentrasjon og smaker av modent og utviklet eple sammen med en god dose mineraler før den runder av med praktfull syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

3416001 Tyler Santa Barbara County Chardonnay 2021 (California) kr 304,90 (90 poeng) (BA)

Har lys gulgrønn farge og lukter av sitrus sammen blomst, urter, mineraler og nokså forsiktig fatpreg. Har bra konsentrasjon og smaker av modent eple og sitrus sammen med mineraler og nydelig integrert fatpreg før den avslutter med herlig syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

2262901 La Vieille Ferme Rosé 2022 (Rhône, Frankrike) kr 155 (85 poeng) (BA)

Har lys rosa farge og lukter av sitrus, røde bær og urter. Har middels fylde og smaker av sitrus, syrlige bær og urter før den slutter av svært friskt og godt.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

3194001 Pieropan Soave Classico 2022 (Veneto, Italia) kr 175 (87 poeng) (BA)

Pieropans vanlige soave er en klassiker og perfekt servert iskald i sommervarmen til rekepilling og det meste av sommermat. Har middels kraftig gulfarge og lukter av eple og sitrus sammen med urter og mineraler. Har middels fylde og smaker av sitrus og eple sammen fint mineralpreg før den avslutter med herlig syre. Er å få på de aller fleste polutsalg.

