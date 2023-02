Perfekt til en god biff

Bodega Colomé har produsert vin siden 1831, og det fra noen av verdens mest høytliggende vinmarker i Calchaqui Valley, beliggende opp mot 3111 meter over havet i Salta, nordvest i Argentina. Druene som dyrkes er i stor grad malbec og gir viner som er perfekte til en god biff eller kraftige kjøttretter. Flere av vinene er å få Vinmonopolet, blant annet Estate Malbec 2020 og Auténtico Malbec 2020. Førstnevnte kommer fra fire vinmarker som ligger fra 1700 til 3111 meter over havet og har fått 15 måneders lagring på ny eik. Auténtico kommer fra en vinmark på 2300 meter over havet, og har ikke fått fatlagring i det hele tatt. Resultatet er en konsentrert og myk vin med herlig syre og en god del tannin.

God til biffen er også Poliziano Vino Nobile di Montepulciano 2019. Dette er en Toscana-vin laget primært av sangiovese og har nylig kommet i polets basisutvalg.

På tampen tar vi med oss Porta Rossa Barbaresco 1997 – altså en 25 år gammel Piemonte-vin som viser på utmerket vis hva som skjer med disse vinene når de blir lagret. Vinen er godt moden nå, men kan fortsatt spares noen år.

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

9629701 Colomé Estate Malbec 2020 (Salta, Argentina) kr 265 (89 poeng) (BU)

Har svært kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke bær sammen med urter, krydder og mineraler. Har meget bra konsentrasjon og smaker av mørk og syrlig bærfrukt og krydder sammen med noe eik før den avslutter med en del tannin og nydelig syre

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

7919801 Colomé Auténtico Malbec 2020 (Salta, Argentina) kr 385 (91 poeng) (BU)

Har svært kraftig rødlilla farge. Lukter av røde bær sammen med lyse blomster og krydder. Har meget bra konsentrasjon, er nokså myk i munnen og smaker av mørke bær, krydder og mineraler. Avslutter med en god dose tannin og herlig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

3309301 Poliziano Vino Nobile di Montepulciano 2019 (Toscana, Italia) kr (89 poeng) 295 (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge og luker av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med tre og lær. Har bra fylde og smaker av syrlige kirsebær sammen med krydder, te og fat. Avslutter med en god del tanniner og super syre.

---

---

Vinmonopolet (Tore Bruland)

15060301 Porta Rossa Barbaresco 1997 (Piemonte, Italia) kr 549,90 (90 poeng) (BU)

Brun til rødbrun farge. Lukter av utviklet frukt, lær og tre og lyse blomster. Har bra konsentrasjon og smaker av rund og utviklet bærfrukt, tre og lær. Har fortsatt en del tanniner og super syre.

---

---

Ukens anbefaling:

8015101 3 Winner Riesling Trocken 2021 (Rheinhessen, Tyskland) kr 129 (85 poeng) (BA)

Denne rieslingen er et strålende kjøp på polets basisutvalg. Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, tropisk frukt og eple. Er lett og delikat i smaken der det går i sitrus og grønt epler, urter og mineraler før den avslutter med helt strålende syre. Drikk til sushi eller sashimi og vil også være utmerket til skalldyr eller et rekesmørbrød.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

---