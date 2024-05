Her må turister betale ekstra skatt

I januar 2023 ble det klart: Lofoten får innføre lokalt besøksbidrag, også kjent som «turistskatt». Utformingen av pilotprosjektet var ikke fastsatt, men daværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sa at de skulle få det på plass i løpet av året.

I april i år ba Venstre i Nordland regjeringen ta grep – det går for sakte med å få på plass turistskatt i Lofoten, mente partiet.

– Når du tror du skal til paradis på tur og ender opp med søppel og avføring rundt deg, så er det en aldri så liten skuffelse og et stort paradoks, sa Cecilie Hegge, gruppeleder for Venstre i Nordland fylkesting, ifølge Avisa Lofoten.

NHO Reiseliv har vært kritisk til den foreslåtte turistskatten, og ment at det er dyrt nok å feriere i Norge som det er. Men Lofoten er langt ifra aleine i verden om å ville hente inn litt ekstra fra tilreisende turister.

Over 60 steder verden rundt har ulike typer turistskatt på plass, og flere kan det bli, skriver CNN.

Stranda ved Myrland i Lofoten. Lofoten er ett av flere steder i verden der turistskatt har vært et hett tema. (RYSZARD FILIPOWICZ/Getty Images/iStockphoto)

Tjente gode penger

Blant reisemålene der turister nå må belage seg på å punge ut litt ekstra, er Venezia i Italia. Byen går i bresjen for det som omtales som verdens første forsøk på å kreve inngangspenger.

Ikke alle må betale – det gjelder bare dagsturister til kanalbyen. I utgangspunktet er det 29 dager, fra slutten av april og fram til midten av juli, der de som ikke skal overnatte må betale for å komme inn i byen. Prisen ble satt til 5 euro, i underkant av 60 kroner.

Målet er ifølge lokale myndigheter å redusere mengden av turister som fyller Venezia til trengsel i høysesongen, ifølge NTB.

– Vi stenger ikke byen, vi prøver bare å gjøre den levelig, bedyret ordfører Luigi Brugnaro.

Venezia gjennomfører en egen test med "inngangspenger" fra dagsturister i år. (Ines Margot Zander)

Det er bare tilreisende som kommer mellom klokka 8.30 og 16 som betaler, og det er gratis inngang for barn under 14 år, lokalbefolkningen og personer med nedsatt funksjonsevne samt ledsager.

I Italia gikk debatten om innføringen – blant annet rundt hvorvidt dette ville være tilstrekkelig til å gjøre byen mer levelig for lokalbefolkningen. Stigende boligpriser har skapt trøbbel for flere venetianere på boligmarkedet. Skal man til noen av de mest populære turistmålene, er det bare å belage seg på køgåing og venting for de beste selfie-mulighetene. Over 30 millioner turister besøker nemlig Venezia hvert eneste år, målt mot en lokalbefolkning som teller under 50.000 i historisk sentrum.

Bare mellom 25. april og 5. mai hentet byen inn nesten en million euro i inngangspenger, ifølge myndighetene.

Fra Karibia til Bhutan

Ulike former for turistskatt er innført flere steder, deriblant en forholdsvis vanlig skatt for å overnatte. Noen har vært på plass lenge, som i Frankrike der en egen «oppholdsskatt» kom inn i lovverket i 1910. Men de fleste ulike skattene på tilreisende, har blitt innført i løpet av de siste to tiårene, ifølge CNN.

Før koronapandemien virkelig slo til, ble 2020 beskrevet som turistskattens år av britiske The Telegraph. Da hadde Amsterdam sluttet seg til en lise allerede bestående av Paris, Malta og Cancún i Mexico som tok betalt av reisende bare for å besøke byen.

Cancun i Mexico trekkes fram som en av flere byer med en egen turistskatt. (Jonathan Ross/Getty Images/iStockphoto)

Turistnæringa mange steder ble hardt rammet under pandemien, med stengte hoteller, restauranter og andre lokaler. I takt med at reising igjen begynte å vende tilbake til slik det var før 2020, innførte flere land en turistskatt for å plusse på økonomien, skriver Conde Nast Traveller.

Men konseptet turistskatt er ikke nytt, og har blitt innført av ulike regjeringer med mål om å unngå overturistifisering og å tjene inn litt ekstra på alle de tilreisende.

Også i Storbritannia kan nye grep være på trappene. Byrådet i Kent har anbefalt å innføre en egen turistskatt på overnatting, og tilreisende til Edinburgh må etter alt å dømme betale en avgift innen 2026. Det samme kan komme i Wales.

EU har også med et eget turistvisum som skal gjelde for ikke-EU borgere som reiser fra land utenfor Schengen på trappene. De vil måtte fylle ut en søknad og betale 7 euro, rundt 80 kroner, for å ta seg inn i et land.

Uenige om konsekvensene

Introduksjonen av turistskatter har ofte vært omstridt og kontroversielt, og industrien har vært bekymret for hvorvidt det ville påvirke turistnæringa. Flere studier har kommet fram til ulike konklusjoner.

Noen mener at avgifter har stukket kjepper i hjulene for internasjonal turisme til øygruppene Balearene og Maldivene. Samtidig har tilstrømningen til et av verdens mest populære reisemål med turistavgift, Barcelona, økt sakte, men sikkert. CNN skriver at forholdet mellom avgifter og antall turister som reiser et sted, er så komplekst at det er uenigheter selv innad i samme land.

Nytt av året er at tilreisende til Bali i Indonesia må betale turistskatt. Her fra innganngsporten til et av hindu-templene. (pawopa3336/Getty Images/iStockphoto)

Et annet spørsmål har vært hvordan de ulike byene og landene bruker de pengene de får inn fra ekstra turistskatter. Noen land, som Island, sier pengene er øremerket bærekraftsprogrammer og miljøtiltak for å avbøte konsekvensene av de mange turistene. Men mange steder har brukt inntektene til markedsføring – ofte med direkte promotering av mer turisme, ifølge CNN. Infrastruktur tilknyttet turisme, som offentlige doer og gang- og sykkelveier, har også fått midler.

Kroatiske Dubrovnik har lenge hatt skatt på overnattinger, men i 2019 la de på en egen skatt på cruiseskip. Skatten, som trådte i kraft i 2021, var ventet å hanke inn over 8,6 millioner kroner bare i fjor, ifølge Seattle Times. Pengene skulle gå til å utbedre veiene i byen, og ordføreren beskrev det som en «vinn-vinn-situasjon».

I 2023 ble Manchester den første britiske byen til å gå inn for en egen avgift for tilreisende, da lokale hotelleiere gikk sammen om å legge på en kostnad på 1 pund, nå rundt 13 norske kroner, per person per natt. Pengene skal brukes til å reingjøre gater, men også målrette turistkampanjer for å få enda flere til å legge turen til Englands sjette største by.

– Vi tenker på rollen turisme har i byen vår, om det så er fotball, kultur eller historie, og vi vil bygge på det, sa Bev Craig, lederen av de lokale myndighetene.

I en rapport fra 2020 kommer det fram at 21 av 30 undersøkte land i Europa, hadde en eller annen form for turistskatt på overnattinger. Mest utbredt var det i land i sør og vest, og det kom fram at flere steder hadde begynt å øke skattene eller ilegge ytterligere avgifter.

Så hvor må du belage deg på å åpne lommeboka litt ekstra? Her er situasjonen i flere av verdens land:

---

Belgia: I Brussel er turistskatten som regel under 50 norske kroner og legges til regninga på overnattingsstedet. Men det varierer fra by til by.

Bhutan: En egen gebyr for bærekraftig utvikling er på litt over 2000 kroner for voksne.

Bulgaria: Turistskatten varierer på ulike steder og ut fra hotellstandard, men er som regel under 20 kroner.

Frankrike: Turistskatt med kommunale satser, standard på mellom 2 og i underkant av 60 kroner natta.

Hellas: Standarden og størrelsen på overnattingsstedet avgjør prisen, men den bør ikke være mer enn litt under 50 kroner natta.

Indonesia: Siden 14. februar i år må tilreisende betale litt over 100 kroner for innreise til Bali.

Island: Fra og med 2024 har Island gjeninnført turistskatt, med mål om å sikre mer penger til bærekraftsprogrammer og å redusere miljøpåvirkning som følge av mange turister. Prisen varierer for hotellovernattinger, camping og cruiseskip.

Italia: Ulike satser, men turistskatten kan være mellom 10 og rundt 80 kroner natta. Venezia har som nevnt også et eget opplegg i 2024.

Japan: Tilreisende betaler en avreiseskatt på rundt 70 kroner. Pengene går til å utvide og forbedre turistnæringas infrastruktur. I 2023 ble det innført en egen skatt for å besøke øya Itsukushima. Den var da på rett over 7 kroner.

Karibiske øyer: De fleste av øyene i Karibia har innført turistskatt. Prisen varierer fra øy til øy.

Kroatia: Turistskatten avhenger av når du reiser og hvor du overnatter, og er på i underkant av 10 kroner dagen.

Malaysia: Turistskatten i hele landet var på cirka 22 kroner natta i 2023.

Mexico: Også her har de en hotellskatt.

New Zealand: En avgift for internasjonale besøkende på litt over 200 kroner.

Portugal: 13 byer i landet har innført turistskatt. Blant dem er Lisboa og Porto, og prisen er på i overkant av 20 kroner natta.

Nederland: Amsterdam har to skatter: en overnattingskatt og en cruise-skatt. Avgiften for hotellgjester er på 7 prosent av overnattingsprisen, i tillegg til en flat avgift på 3 euro (nesten 35 kroner). Korttidsleie av leiligheter, som er strengt regulert av byen, kommer med en skatt på 10 prosent per natt.

Slovenia: Generelt koster det rundt 35 kroner natta, men også her varierer prisen – det er dyrere i byene.

Spania: Flere byer i Spania har nylig økt turistskatten sin, og flere andre byer vurderer å følge etter. Barcelona har både en egen skatt for overnatting og en tilleggsskatt på besøkende – som gjelder både for turistovernatting og cruisebesøkende. Pengene skal gå til offentlige rom og miljøtiltak, i tillegg til å betale for lovene som regulerer blant annet utleie til turister.

Sveits: Turistskatten varierer de ulike stedene, og ligger på mellom 23 og 81 kroner natta.

Tsjekkia: Turistskatten i Praha er på rundt 23 kroner natta.

Tyskland: I Berlin er den typiske turistskatten på 5 prosent av prisen på overnattingsstedet. Ellers varierer turistskatten fra by til by.

Ungarn: 4 prosent av prisen for overnatting venter som ekstraskatt for reisende, per natt.

USA: Ikke bare må du ha et såkalte ESTA-visa for å besøke USA. En rekke delstater her har også hotellskatt.

Østerrike: Turistskatt legges typisk på regninga på overnattingsstedet. I Wien er den på rundt 3,2 prosent.

Det er viktig å merke seg at i enkelte land er turistskatt sesongbasert. Andre steder kan det være du kun må betale det for deler av oppholdet. Dette er heller ikke nødvendigvis en fullstendig liste.

---

