Ny avgift kan gjøre det enda dyrere å fly til og fra Norge

– Dette vil gjøre flybillettene dyrere. Når prisen går litt opp vil det være litt færre som reiser. Dette rammer både de reisende og flyselskapet, sier administrerende direktør i NHO Luftfart Erik Lahnstein til Dagsavisen.

Regjeringen er i full gang med arbeidet med å finne ut av om og hvordan vi skal innføre turistskatt i Norge. Turistskatt, eller besøksbidrag, som det også kalles, finnes i dag i mange land i Europa allerede, og er en ekstra skatt turister må betale når de besøker Norge.

Hensikten er at kommunene og fylkeskommunene skal få ekstra inntekter til å håndtere turismen, for eksempel ved å sørge for infrastruktur som renhold, toaletter og vedlikehold av natur.

450 millioner

Tidligere i år leverte Reisemålsutvalget, ledet av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande, en rapport som blant annet diskuterer hvordan en slik turistskatt bør se ut.

Et av forslagene utvalget legger på bordet er å innføre en avgift på transport inn og ut av Norge. Det vil innebære at alle som reiser til Norge med fly, skip, tog og bil blir ilagt en fast, flat avgift.

Pengene skal gå til et fond fylkeskommunene disponerer til ulike turisttiltak. I rapporten ser utvalget for seg hva inntektene ville blitt om avgiften på å reise inn i Norge blir på 20 kroner. Det vil i så fall gi klingende mynt i kassa til fylkeskommunene. Norge vil da tjene over 450 millioner i året:

183 millioner fra flypassasjerer

86 millioner fra cruisepassasjerer

18 millioner fra togpassasjerer

120 millioner fra bil- og motorsykkelførere

52 millioner fra ferjepassasjerer

Flyseteavgiften

Konsekvensene av enda dyrere flybilletter vil, ifølge NHO Luftfart, bli at færre utenlandske turister velger seg Norge når de skal planlegge ferien.

– Hvis vi ønsker at turister skal komme til Norge i stedet for andre europeiske land er det neppe en god idé å gjøre det dyrere å reise til Norge. Du får høyere pris, og rutetilbudet vil også bli dårligere fordi transportvolumene over tid blir noe lavere, sier Lahnstein.

Selv om besøksbidraget bare skulle bli på 20 kroner per person, som skissert over, peker han på at det kommer på toppen av en rekke andre avgiftsøkninger for luftfarten de siste årene.

Flyseteavgiften, som ble innført av Erna Solberg, ble gjeninnført i fjor etter en korona-pause. I budsjettforliket med SV i fjor økte også regjeringspartiene flyseteavgiften for reiser utenfor EØS.

I tillegg vil det komme en lang rekke klimakrav til luftfarten de neste årene som også vil presse billettprisene oppover.

– Alle ekstra skatter og avgifter som gjør det dyrere å fly vil du se igjen på billettprisen. Prisen kommer til å øke i årene framover, fordi vi får økte kostnader knyttet til miljø. Du kan si at hver enkelt krone som legges på prisene ikke gjør noe stort utslag, men i sum har disse tingene stor betydning for hvordan næringen utvikler seg, sier Lahnstein.

Dessuten peker NHO luftfart på at de fleste flypassasjerer som vil betale turistskatt ikke er turister, men andre,

– Det vanlige er at hvis man har behov for å finansiere fellestiltak gjør det over skatteseddelen, sier Lahnstein.

Allemannsretten

Blant dem som støtter forslaget om å kreve inn turistskatt gjennom reiser inn og ut av Norge er Naturvernforbundet.

– Norge og den norske naturen som turistmål er et veldig attraktivt produkt som vi trenger å ta vare på og bevare. Vi syntes det er greit at turistene som kommer for å oppleve norsk natur er med på å betale for håndteringen av turister i norsk natur, sier leder Truls Gulowsen.

Et poeng som er viktig både for Naturvernforbundet og en rekke andre organisasjoner i høringsrunden er at skatt på inn- og utreise ikke vil rokke ved allemannsretten, slik en avgift på for eksempel besøk i nasjonalparker ville gjort.

Dessuten: Transport forurenser. Ved å skattlegge transporten i seg selv kan man begrense klimagassutslippene turistene tar med seg til Norge.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. (Fartein Rudjord)

– Det gjelder cruise og flyturisme i Norge. For eksempel Tromsø har blitt en stor internasjonal destinasjon for nordlysturisme. Men det er kortvarige besøk med lange flyreiser inn og ut, som er et stort miljøproblem. Vi oppfordrer til at turistnæringa må ses på som en klimasektor, som omfattes av de samme klimamålene som andre sektorer i Norge. Hvis vi skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030 må det også gjelde turistnæringa, sier Gulowsen.

Blant annet ber Naturvernforbundet om at turistnæringen skal slutte å reklamere for Norge som reisemål i land langt unna, som Kina og Japan.

– Det har vært en satsing fra deler av turistmyndighetene der det er om å gjøre å få flest mulig kinesiske og japanske turister til Norge. Det forstår jeg ikke. Det krever voldsomt med reising. Det bør ikke være noe mål i seg selv å få turister til Norge fra lengst mulig unna, sier Gulowsen.

Pilotprosjekt

Alternative måter å drive inn en turistskatt kan være for eksempel gjennom en avgift på hotellovernattinger, men det er utvalget skeptiske til da det kan presse små aktører ut av et marked som er dominert av noen få, store kjeder.

Partiet Høyre vedtok på sitt landsmøte tidligere i år at de støtter en nasjonal turistskatt. Alt ligger altså politisk til rette for at dette vil bli en realitet innen få år.

En turistskatt må også betales av nordmenn for å ikke stride med EØS-avtalen.

Det er planlagt pilotprosjekter med turistskatt i Lofoten.

