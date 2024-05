Landsby til landsby i Italia – hit bør du reise

I april ble det klart: toskanske Peccioli gikk av med seieren i konkurransen «Il Borgo dei borghi», som kan oversettes med «Landsbyenes landsby», for 2024.

De siste elleve årene har den statlige TV-kanalen Rai avholdt konkurransen for å løfte fram noen av Italias mindre kjente borghi, eller landsbyer.

– Formålet med Il Borgo dei Borghi er å identifisere disse stedene som jeg noen ganger tror at ikke engang italienere kjenner til, sier Kathy McCabe, som har programmet Dream of Italy, til BBC.

Retningslinjene er enkle: Hvert år blir én by eller landsby nominert fra hvert av Italias 20 fylker. Innbyggerne lager videoer hvor de viser fram sin bys historie, tradisjoner og kulturarv. Deretter stemmer seerne på sin favoritt. En kombinasjon av folkestemmer og en ekspertjury kommer fram til finalistene.

For mange står kanskje Italia på lista over steder de vil eller skal reise i sommer. Men hvis din italienske drøm har vært på TV i det siste, er det et «rødt flagg», skriver The Washington Post i sin anbefaling for billige steder å reise i sommer. Etter at «The White Lotus» rullet over manges TV-skjermer i 2022, gikk etterspørselen i været i byen Taormina på Sicilia, bakteppet for suksesseriens andre sesong. Det samme ser ut til å skje med Amalfi-kysten i kjølvannet av den nye miniserien «Ripley».

Så hvor bør du reise?

Fra sør til nord

En mulighet kan være å legge turen til vinnerne av «Landsbyenes landsby» de siste årene.

Tidligere ble borgo først og fremst brukt for å snakke om en middels stor landsby med en viss betydning, og som kunne skilte med både et marked og en befestning.

2021: Tropea, i provinsen Vibo Valentia i fylket Calabria

2022: Soave, Veneto provins og fylke

2023: Ronciglione i Viterbo-provinsen i Lazio

2024: Peccioli i provinsen Pisa i Toscana

På toppen av en knaus i Tropea ved Tyrrenhavet ligger den lille kirka Santuario di Santa Maria dell’Isola. (Aliaksandr Antanovich/Getty Images/iStockphoto)

Det enkleste er fort å ta turen enten fra sør til nord, eller fra nord til sør. Hele reisen blir da på nesten 1300 kilometer, men tar deg gjennom flere av Italias mest kjente områder. Avstikkere til storbyer som Roma, Firenze eller Napoli lar seg enkelt legge til ruta hvis bil er foretrukket transportmiddel.

I sør i 2021-vinner Tropea kan du blant annet besøke den lille kirka Santa Maria dell’Isola, som ligger på toppen av en knaus med utsikt over knallblått hav. Fra Tropea er det mest naturlig å sikte seg inn mot 2023s Recoglione, i underkant av 700 kilometer nordover, som neste stopp.

Den lille landsbyen Ronciglione ligger noen kilometer fra Roma og Viterbo, med panoramautsikt over innsjøen Lago di Vico. (Marco Anghinoni/Getty Images)

Derfra er det under 300 kilometer til årets vinner, Peccioli. Soave, som også er kjent for hvitvinen med samme navn, ligger ytterligere drøye 300 kilometer lenger nord.

Tålmodighet og planlegging

Bil er langt ifra eneste måte å bevege seg fra ett sted til et annet i Italia. For den som ikke vil ta sykkelen fatt, er et bredt nettverk av tog ofte en god måte å forflytte seg rundt på. Men hvis du skal reise fra landsby til landsby, blir det fort flere bytter å forholde seg til – både med tog og buss. Særlig i sør og på øyene kan det bli vrient, med begrenset tilbud flere steder.

Ikke la deg skremme, er rådet fra Italy Magazine om å reise rundt i Sør-Italia uten bil.

– For dem med litt tålmodighet, er ikke ting så uoverkommelig som de først kan se ut. Store byer, Napoli og Palermo, er overraskende godt koblet til nord. Og selv utenfor, med litt innsats, er det mulig å nyte noen vakre mindre opptråkkede områder, skriver de.

Italias statlige togselskap Trenitalia har introdusert en egen billettvri, ikke ulikt en Interrailbillett. Nå kan utenlandske borgere bosatt utenfor Italia kjøpe det de kaller Trenitalia Pass, som lar deg velge om du vil ha 3 eller 4 reiser over 7 dager, 7 reiser på 15 dager eller 10 reiser på 30 dager.

Du kan velge mellom ulike prisklasser, men vær obs på at det er flere ting å huske på før du reiser.

Landsby etter landsby

Ferie i Italia er for mange synonymt med is, pizza, pasta og vin. Rullende åser i Toscana, krystallblått hav, Colosseum og Pompeii.

Legger du turen til en, eller flere, av de mange landsbyene som er strødd over hele landet, kan du få med deg mye av det beste Italia har å by på.

Soave ligger omkranset av vingårder som produserer en av landets mest kjente hvitviner. (Isaac74/Getty Images)

Peccioli, «årets landsby», ligger ikke langt utenfor betydelig mer kjente Pisa. På toppen av en ås, omkranset av olivenlunder og drueranker, kan byen med sine rundt 5.000 innbyggere spore historien tilbake til middelalderen. Selve landsbyen kan skilte med steinbygg, smale gater og et klokketårn fra 1100-tallet, skriver BBC. Oppussing har modernisert Peccioli, og moderne kunst går hånd i hånd med historien.

– Å gå gjennom smugene i Peccioli er som å reise verden rundt gjennom kunsten, sier Alessandra Perna, en av byens innbyggere, i videoen de leverte inn i Rai-konkurransen.

Pecciolis historiske sentrum er som et stort friluftsmuseum, som gir besøkende en uforglemmelig kunstnerisk opplevelse. Her kommer historie, tradisjon, natur og landskap sammen i et harmonisk fellesskap som gjør Peccioli til en juvel på den toskanske landsbygda, skriver bloggen Borghi Toscana, som løfter fram fylkes mange landsbyer.

