– Datingen i 2022 er litt kald og upersonlig

Hvem: Tuva Fellman (35).

Hva: Programleder og sexolog.

Hvorfor: Fellman skal lede «Love IRL» på Discovery+ sammen med Solveig Kloppen. Programmet går ut på at single og helt vanlige mennesker med liten erfaring med flørting sendes til Sør-Afrika for å finne kjærligheten. Premiere 6. september.

Kan du først fortelle litt mer om hva programmet går ut på?

– Grunntanken i programmet er følgende: man sier det er blitt enklere å date, gjennom apper og datingkurs. Men mange tør ikke være på Tinder, føler de ikke får det helt til. Eller kanskje man rett og slett ikke har lyst til å date på den måten.

– Derfor har vi invitert med en helt fantastisk gjeng – som synes at dating er vanskelig – til å nettopp date. Det blir en blanding av den gode, gammeldagse måten å date på, men også med andre type utfordringer og tvister.

Som du sier, er et av kriteriene for å være med i programmet at man synes dating er vanskelig. Hva har dere gjort for å legge forholdene til rette for deltakerne?

– Det er mye jeg ikke kan si, men vi er opptatt av aspektet tid. At man skal få tid til å gi et første-, andre- og tredjeinntrykk. Vi jobber også med å gjøre dating mindre skummelt, ta brodden av det – som gir mange morsomme situasjoner. Så snakker vi også om det som er vondt: frykten for å bli avvist, frykten for følelsen av ikke å være god nok. Alle disse tankene som kverner i hodet til mange av oss når vi sitter alene.

– Når jeg snakker om det nå, høres det ut som om vi har laget et blodseriøst, beinhardt parterapi-program. Og det har vi ikke. Dating kan jo også være kjempegøy! Og folka som er med, er så morsomme, fantastiske! Jeg elsker dem.

Solveig Kloppen (t.v.) og Tuva Fellman er programledere i Love IRL. (Discovery+)

Hva er det som skiller Love IRL fra andre realityprogrammer der det legges opp til kjærlighet og flørt, vel, i hvert fall flørt?

– For eksempel det at ingen stemmes hjem. Og hos oss er det veldig fokus på det å tørre å være åpen, ærlig og sårbar. Det påvirket også meg da vi var på innspilling. Når man åpner en sånn dør, blir man sugd inn i det, og det synes jeg er utrolig fint.

I vår intervjuet vi i denne spalten en ekspert på flørting. Han fortalte om ulike flørteteknikker som fungerer best for henholdsvis menn og kvinner. La du merke til om menn og kvinner brukte ulike strategier?

– Nei, la ikke merke til noen kjønnsforskjeller. Våre deltakere har jo det til felles at de har liten erfaring med dating og flørting. Verken Solveig (Kloppen, medprogramleder) eller jeg er flørtemestere på noen som helst måte, kanskje heller motsatt. Og vi har ikke oppfordret til for eksempel å si: «hvis du gjør dette nå, så vil det funke for deg». Vi har heller prøvd å trygge situasjonen nok til at man faktisk ikke velger en bestemt taktikk, men bare går for det man føler.

Jeg blir helt svimmel av ordet dating-marked. — Tuva Fellman

Programmet er ferdig innspilt. Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på deg, som du kan dele, uten at du røper for mye?

– At det å tørre å ta en sjanse ofte koster veldig mye. Det å se at det går, og at det noen ganger ikke går, gjør veldig inntrykk på meg. At noen trekker pusten, og bare: «føkk it, nå gjør jeg det». Det er så intenst å se på at jeg selv kan få vansker med å puste.

Felles for deltakerne i Love IRL, er at de synes dating er vanskelig. (Discovery+)

1,4 millioner nordmenn er single, og blant dem er det nok mange som vil ha kjæreste, men som likevel forblir alene. Har du gjort deg noen tanker om hva som kan være grunnen til det?

– Flere er nok fornøyd med tilværelsen som singel. Men av dem som aller helst vil ha en kjæreste, tror jeg – helt oppriktig – at måten man treffer folk på i dag, er mye av grunnen. Hvis jeg – bank i bordet – hadde skilt meg nå, så vet jeg ikke hvor jeg skulle begynt. Ja, jeg klarer å laste ned Tinder, men der er det så mye uredelighet, ghosting, mangel på folkeskikk – kjip oppførsel, rett og slett.

– Og måten man beskriver datingen på i dag ... jeg blir helt svimmel av ordet dating-marked.

Selv er du gift. Hvordan vil du utdype ditt inntrykk av den norske dating-kulturen i 2022 sammenlignet med da du selv var på det såkalte dating-markedet?

– Jeg tror det er vanskeligere å date i 2022 enn det var før. Og uten å være der selv, opplever jeg datingen som litt kald og upersonlig. Det var på god vei til å bli slik allerede den gangen jeg deita, men jeg er så dårlig på sånne ting. Min taktikk var bare å drikke øl, passe på å være der den personen er.

– Nå er det så mye fokus på utseendet. Jeg tror jeg ville følt det som vanskelig å være på en dating-arena, der det eneste jeg blir vurdert på, er utseendet mitt. Og så er det det der med at alt skal gå så innmari kjapt.

– Men kjærlighet går ikke nødvendigvis så fort. Selv var jeg masse sammen med kjæresten min før jeg skjønte at jeg var forelska i ham. Jeg tror det derfor er viktig å ha i bakhodet at det første blikket, de første fem minuttene – eller første tre sekundene for den saks skyld – ikke er det som avgjør om det klaffer.

Tuva Fellman er gift med radio- og TV-profilen Ronny Brede Aase. Her fra Gullruten i Grieghallen tidligere i år. (Bjørnar Morønning/NTB)

Da går vi over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Har akkurat lest Linn Ullmanns Jente, 1983 som gjorde så sterkt inntrykk på meg at det kan hende den kommer til å prege meg hele livet. Jeg elsket den! Er også veldig glad i Unfun av Matias Faldbakken.

Hva gjør deg lykkelig?

– En og en halv pose tacokrydder i kjøttdeigen.

Hvem var din barndomshelt?

– Storesøsteren min, Sara Fellman. Må få skyte inn at hun nylig vant Heddaprisen. Hun har en måte å være på som jeg både var fascinert av som liten, og som jeg fortsatt er den dag i dag. Hun er tøff, klok og kul.

Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde?

– Jeg skulle ønske jeg hadde estetisk sans.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar samboeren min og jeg til dritdyre butikker der de har fire forskjellige typer parmesan, og sånt, og handler fredags- og lørdagsmiddagen der.

Hva kunne du tenke deg å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Ganske mange ting. Barselomsorgen, for eksempel.

Er det noe du angrer på?

– Herregud, masse. Jeg angrer hele tiden. Det siste jeg angrer på, var at jeg i et svakt øyeblikk kjøpte airpods. Jeg mister dem jo bare.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Linn Ullmann eller Matias Faldbakken. Det er et eller annet med det å ha skrevet så mye bra, men jeg synes det er litt skummelt å snakke folk jeg synes er veldig flinke og kule. Var på Aschehougs hagefest, Linn Ullmann gikk forbi meg, og da ble jeg helt sånn «woaaah» – men jeg turte ikke å snakke med henne. Om vi står fast i en heis, må vi på et eller annet tidspunkt begynne å prate; der kunne jeg ha roet reka – og fått til gode samtaler.

