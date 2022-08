– Vær som mannfolk i gamle dager!

Hvem: Tidligere Frp-politiker Per Sandberg (62) og Bahareh Letnes (32).

Hva: Paret driver Grand Bar i Halden.

Hvorfor: 1. september arrangerer Sandberg og Letnes singeltreff på Grand Bar. Saken ble først omtalt i Nettavisen.

Hva er grunnen til at dere arrangerer dette singeltreffet?

Per: – Bahareh har ruga på denne ideen i lang tid. Vi driver en bar med et mangfold av kunder, og ser at mange er på jakt etter kjærlighet, så vi håper at vi får til en tilstelning der folk kan kose seg.

Bahareh: – Under pandemien følte jeg at jeg styrte baren diktatorisk på grunn av alle koronareglene: ikke kysse, ikke røre hverandre, ikke danse – INGENTING! Det ga meg dårlig samvittighet. Nå, på det tredje året, ser jeg at de samme stamkundene mine fortsatt er single. Derfor vil jeg hjelpe dem med å finne kjærligheten.

Kommer dere til å legge opp til aktiviteter under treffet, som for eksempel speed-dating?

Per: – Vi holder på å planlegge, det blir litt ekstra denne kvelden. Både når det gjelder utsmykning av lokalet eller speed-dating hvis noen ønsker det. Og vi kommer til å kjøre karaoke sånn at man kan synge kjærlighetssanger til hverandre. Mange spør om man må melde seg på, men det må man ikke. Her er det bare å komme som man er, bare man har godt humør og siktet godt justert.

Alle kvinner, selv om vi lever i en moderne tid, brenner fortsatt for slike menn. — Bahareh Letnes

Blir dette et engangstilfelle eller skal dere arrangere flere singeltreff i tida framover?

Per: – Det avhenger litt av utfallet. Hvis dette blir en suksess, vi får gode tilbakemeldinger, og det viser seg at det er marked for å lage en sånn aften en gang i måneden, så er vi klare for det.

Per Sandberg og Bahareh Letnes under åpningen av Grand Bar i Halden i 2020. (Heiko Junge/NTB)

Hele 1,4 millioner single er i Norge – 33 prosent av den voksne befolkningen, i 1980 var andelen single cirka 24 prosent. Hva kan være grunnen til det?

Per: – Det blir bare spekulasjoner fra min side, og jeg tror det kan skyldes mange grunner, men folk er blitt mer selvstendige. Det er lettere å håndtere samlivsbrudd i dag enn for 30 år siden, da man var mye mer økonomisk avhengige av hverandre. Folk ønsker kanskje også nå, i større grad enn før, å leve på egne premisser. Kanskje folk er blitt mer egoistiske?

Bahareh: – Det gjelder ikke bare Norge. I mange land ser vi at andelen ekteskap går ned, og andelen single går opp. Før i tida gikk vi på bar for å finne kjærlighet. Nå sitter vi på forskjellige apper, snakker med mennesker som vi ikke vet noen ting om. Man prøver, så blir man skuffet – og redd for å prøve igjen. Hvis det fortsetter slik, folk forblir single, og ikke lager barn – blir det til slutt ikke mennesker igjen i Norge.

Vær ærlig, vær deg selv, ikke driv på med skuespill. — Per Sandberg

Sett utenfra: hvordan opplever dere at dating-markedet er i dag?

Per: – Det er mye lettere å møtes på nett, og knytte kontakter enn det var før i tida da vi bare hadde fasttelefon. Det er mye større omfang av dating i dag enn det noensinne har vært, men samtidig opplever vi – gjennom baren og de ulike tilstelninger vi har – at sjekking i mye større grad går begge veier enn det gjorde før. Det er like mange kvinner som sjekker, som det er menn som sjekker.

Bahareh: – Jeg hadde Tinder for mange år siden, før jeg traff Per. En venninne sa det var artig, men det var ikke artig i det hele tatt. Jeg traff en mann, men det ble helt feil. Funka ikke for meg. Og da lurte jeg på hva faen jeg holdt på med.

– Man kan chatte med en person i flere måneder uten å møte vedkommende. Og du kan bli forelsket, men det kan hende han bare leker med følelsene dine. Det er skremmende. Du kan aldri bli kjent med en person gjennom tekst. Jeg fikk masse match, men for meg var dette fake. Og jeg møtte bare den ene mannen før jeg sletta Tinder.

Per: – Det var mye mer effektivt med meg, tror jeg.

Bahareh: – Haha.

Per: – Nå serverer jeg middag på senga. Det er en fordel å gjøre for å bevare forholdet.

Bahareh: – Om du vil finne ekte kjærlighet; glem sosiale medier! Kom heller og vær sosial på bar. Det var sånn jeg ble kjent med Per, og du ser jo hvor god kjærlighet det ble ut av det!

Hvis singeltreffet blir en suksess, kan det bli jevnlige slike tilstelninger i baren til Sandberg og Letnes. Bildet er fra 2020. (Heiko Junge/NTB)

I fjor var det en stor debatt om nettopp singelliv og jakten på en kjæreste. Et av temaene som ble diskutert, var om mange forblir single fordi de stiller så høye krav til en mulig partner. Kan det være noe i det?

Per: – Det tror jeg er helt riktig, og helt logisk også. Jamfør mitt tidligere svar om at folk er mindre økonomisk avhengige av hverandre, og stiller større krav til frihet: da blir det også automatisk sånn at man stiller større krav til partner – begge veier. Man må ha en partner som er fleksibel, tålmodig, og – ikke minst – viser respekt.

Er det en fare for at man kan bli for kresen?

Per: – Ja, hehe, det er sikkert mange som er for kresne.

Bahareh: – Jeg tror noen kvinner og menn er kresne. Det er blitt større konkurranse, både når det gjelder økonomi og skjønnhet. Det er mer kroppspress enn det var for 10-15 år siden. Før var det mer naturlig å bli forelsket i personen. Men det er mange mennesker som er ekte, som leter etter andre mennesker som er ekte, og jeg ser mange av dem i baren min.

På jobben deres observerer dere folk som flørter og sjekker hver eneste dag. Har dere noen råd til kvinner og menn som ønsker kjæreste?

Per: – Vær ærlig, vær deg selv, ikke driv på med skuespill. Om du gjør det, blir du gjennomskua på et tidspunkt likavæl. Og da er det stor sannsynlighet for brudd.

Bahareh: – Mitt tips til norske menn: Vær som mannfolk i gamle dager! Tør å gå til en kvinne, og sjekk henne opp! Det ser jeg lite av. I dag er det blitt sånn at mennene venter på at kvinnene skal sjekke dem opp. Ja, det er greit at det noen ganger går den veien, men hvor er det blitt av mannfolkene som spanderte en drink og bød opp til dans?

Per: – Den gode, gamle gentlemannen!

Bahareh: – Ja, den gode gamle gentlemannen. I baren har vi folk i alle aldre, fra 20 og helt opp til 80-90 år. Og de voksne er flinkere til å flørte, spandere og invitere på middag enn unge, som er mer sjenerte. Jeg vil at de skal være litt mer på, og bruke den gammeldagse veien til å finne kjærlighet. Alle kvinner, selv om vi lever i en moderne tid, brenner fortsatt for slike menn.

Vi går over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

Per: – Nelson Mandolas selvbiografi, den leser jeg i titt og ofte. Han var en fantastisk mann på alle mulige måter. Han har så mange kloke sitater som folk bør merke seg.

Bahareh: – Økonomi forklart for min datter, skrevet av en tidligere gresk finansminister (Yanis Varoufakis). Det er en av de beste bøkene jeg har lest, og jeg synes det er helt utrolig at en politiker har skrevet en så bra bok.

Bahareh Letnes og Per Sandberg etterlyser en ny vår for «den gode, gamle gentlemannen». (Heiko Junge/NTB)

Hva gjør deg lykkelig?

Per: – Smil. Godt humør. Lykkelige mennesker. Det lykkeligste folket jeg har møtt, var i regnskogen i Myanmar etter tsunamien. Folk som ikke hadde noen verdens ting. Og takknemlighet gjør meg glad. Det er mangelfullt, mange er altfor lite takknemlige.

Bahareh: – Å sette pris på det jeg har. Fokuserer ikke på det jeg ikke har, man kan ikke ha alt i dette livet.

Hvem var din barndomshelt?

Per: – Min storebror, Harald.

Bahareh: – Jeg hadde ingen barndomshelter i Iran.

Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde?

Per: – Jeg skulle så absolutt gjerne traktere et instrument. Har prøvd og prøvd, men er sannsynligvis tonedøv. Jeg er aldri misunnelig, men hvis det er én ting jeg er misunnelig på, så er det folk som kan ta fram gitaren eller sette seg ved pianoet, og slå av en trall.

Bahareh: – Jeg skulle ønske jeg var bedre på tall og økonomi.

– Om du vil finne ekte kjærlighet; glem sosiale medier! Kom heller og vær sosial på bar, sier Bahareh Letnes som selv møtte Per Sandberg på nettopp en bar. (Privat)

Hva gjør du når du skeier ut?

Per: – Da blir det pub til pub-runde. Når du driver bar, blir pubrunden på søndagen.

Bahareh: – Danser foran speilet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

Per: – Har ikke gått i demonstrasjonstog, har ikke sansen for det heller. Det er bortkasta. Vil heller bruke ordet og ytringsfriheten på en annen måte enn å demonstrere.

Bahareh: – Mot politiske løftebrudd.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Per: – Erna Solberg.

Hva ville du sagt til henne?

«Når du tar over regjeringslokalene igjen, må Per få fullføre det han drev på med som fiskeriminister!».

Så du åpner for et comeback?

– Kun med Erna Solberg. Hun er en fantastisk politiker som absolutt bør ta over styringen av dette landet.

Bahareh: – John Fredriksen. Vi har en felles interesse for Iran.

