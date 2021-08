BBC: Skarstein én av åtte stjerner å se opp for under Paralympics

Skarstein er klar for sine kanskje travleste måneder i karrieren. Først skal den regjerende VM-vinneren i aksjon i singlesculler under Paralympics i Tokyo. I mars neste år håper hun å delta under vinterlekene i Beijing i langrenn.

BBC trekker blant annet fram at den norske idrettsprofilen i fjor høst var med i TV-programmet «Skal vi danse», der hun og parter Philip Raabe var det første paret til å få fire tiere av dommerne.

Skarstein fra Levanger har vunnet VM i roing fire ganger (2014, 2017, 2018 og 2019) og seiler opp som en het gullkandidat i Tokyo. Hun har fjerdeplass fra sommerlekene i Rio de Janeiro i 2016. Rofinalen i Japan går 29. august.

Denne sesongen har hun løftet seg til et nytt nivå. I april vant hun sitt første EM, og under verdenscupen i Italia i juni ble hun den første kvinnelige pararoeren som rodde under ti minutter på 2000 meter.

De andre stjerne som BBC trekker fram foran Paralympics-starten er lengdehopperen Markus Rehm (Tyskland), tennspilleren Shingo Kunieda (Japan), svømmeren Husnah Kukundakwe (Uganda), mellomdistanseløperen Michael Brannigan (USA), syklisten Kate O’Brian (Canada), svømmeren Anastasia Pagonis (USA) og mellomdistanseløperen Michael Roeger (Australia).

