Kan ta historisk OL-gull: – De liker å spille de store kampene

– Jeg er utrolig stolt over det vi har klart å prestere mentalt. Det var en tung start. Det var også vanskelige turneringer i forkant av OL der vi ikke følte oss 100 prosent, sa Mol etter at finalen var sikret i Shiokaze Park i Tokyo.

Kamp for kamp har de to blitt bedre og bedre. Nå venter det kamp om OL-gullet mot russerne Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij. Uansett har nordmennene sikret seg den første OL-medaljen til Norge i sandvolleyball. De er også det yngste laget i en OL-finale i sandvolleyball noensinne.

Etter tre år helt oppe i verdenstoppen ble det noen tøffe resultater for Mol og Sørum i 2021, og første kamp i OL viste ikke spill som tilsa en finaleplass. Det ble 2-1-seier mot Australia før Spania ble beseiret 2-0. Så ventet russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov, som vant i strake sett.

I sluttspillet har ikke nordmennene tapt et eneste sett. Nederland, Semenov/Lesjukov og Latvia har blitt slått på løpende bånd.

– Nå klarer vi å stå i det, krige og finne fram det beste nivået vi har. Jeg er veldig stolt over at vi klarer å grave så dypt og stole på oss selv og finne fram toppnivået vårt, sa Mol.

Warholm-fleip

Kåre Mol fortalte at Christian Sørum fleipet om at han misunner Karsten Warholm (400 meter hekk), Eivind Henriksen (slegge) og andre som blir fortere ferdig med OL: «De løper i 45 sekunder, og så er det liksom ferdig».

– Vi må holde fokus i flere kamper på rad, sa Mol.

Nå er det kun én igjen.

– De liker å spille de store kampene. De har spilt 16 finaler. Neste uke skal vi til Wien og forsvare tre EM-gull på rad. De liker å spille finaler. Vi vet at motstanderne må spille godt for å slå oss, sa en selvsikker Kåre Mol.

Øyeblikk i Wien

Det var i Østerrike Kåre skjønte at duoen han trener tåler store anledninger. Første gangen de spilte turneringen i Wien, som han sammenligner litt med Wimbledon-turneringen i tennis, var det 8000 tilskuere som heiet på hjemmelaget i finalen.

– Jeg tenkte å ta en runde om hvordan vi skal agere med mye folk. De ser litt dumt på meg og sier: «Dette er bare dritkult, vi gleder oss!» Jeg så i øynene på begge at de har lyst til å spille for et publikum som kun er for det andre laget. Det var ikke noe prestasjonsangst, forklarer treneren.

Han tar det med ro før spillerne hans skal spille sin hittil største kamp i karrieren.

– Jeg er ganske avslappet. Jeg tror de har veldig kontroll.

Mental jobbing

På spørsmål til Kåre Mol om laget bruker mental trening utenfor teamet, skyter assistenttrener Jetmund Berntsen inn:

– Han har en veldig klok kone, som er min søster, sa Berntsen og høstet god respons fra journalistene etter semifinaleseieren.

– Merita (Berntsen Mol) er en viktig partner i dette. Vi har vært i gamet siden forrige årtusen. Vi kjenner spillets mekanismer og vet litt hvordan vi skal rydde i tanker, sa Mol.

Anders Mol fortalte om viktigheten av å ha mor med på laget også.

– Jeg har snakket litt med mamma og gått veldig inn i meg selv og prøvd å finne tilbake til gamle trakter. Hun har vært med oss litt tidligere og jobbet mentalt med oss, sa han.

Lørdag er det meldt regn i OL-byen.

– Det passer oss fint, sa finalisten Mol.

