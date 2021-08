Gullkampen i OL sendes ikke på TV

Kampen starter 04.30 norsk tid. Det er 11.30 i Tokyo.

– Det er ingen planlagte endringer i vårt sendeskjema for de neste dagene. Det betyr at både håndball og friidrett går på TVNorge og også vil være tilgjengelig på discovery+, mens sandvolleyball fortsetter kun på discovery+,, skriver Martin Hinsch i Discovery i en epost til NTB.

– Discovery+ er gratis for alle nye brukere under OL, og vi kommer også til å legge ut opptak av de viktigste norske høydepunktene uten å avsløre resultatet for dem som ikke har anledning til å være våkne om natten, skriver han.

OL er inne i sine tre siste dager og Norge har vinnermuligheter i håndball, sandvolleyball og friidrett.