Historiske Mol/Sørum klar for OL-finale: – Det ligger så mye hardt arbeid bak

Settsifrene ble til slutt 21-15, 21-16 under flomlyset på Shiokaze Park i Tokyo. Det betyr at Norge er sikret sin aller første OL-medalje i sandvolleyball. I tillegg er duoen den yngste som har tatt seg til en OL-finale i denne sporten.

– Vi er det yngste laget som har vært i verdenstoppen i tre år òg. Det er mange bragder vi har klart de siste tre årene. Likevel klarer vi ikke helt å skjønne det. Nå er vi det yngste laget som har kommet til finalen i OL, og det er jo helt latterlig. Det ligger så mye hardt arbeid bak det, sa Mol til de norske journalistene etter kampen.

Mol og Sørum kom inn til turneringen som favoritter, men slet tidvis i puljespillet. Tap mot Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov i gruppefinalen fikk flere til å stille spørsmål, men derfra og ut har makkerne Mol og Sørum tatt seg fint av motstanden.

I åttedelsfinalen vant de i strake sett mot Nederland før de revansjerte seg mot russerne i kvartfinalen med seier i strake sett.

– Vi er veldig fornøyde. Vi hadde en trøblete inngang og begynte dårlig, men har hatt progresjon i alle kamper. Nå vet vi at vi er tilbake der vi var, og da må motstanderne spille opp mot sitt aller beste for å slå oss. Det gjelder alle lag, og det er veldig betryggende for oss at vi ikke har den usikkerheten inn i kampene. Det har vi ikke hatt de tre siste kampene, sa trener Jetmund Berntsen.

Nå venter et nytt russisk par i finalen, Vjatsjeslav Krasilnikov/Oleg Stojanovskij.

[ Ingebrigtsen og sandvolleygutta til finale – dette er torsdagens OL-program videre ]

God kontroll

Flere fra den norske OL-leiren var til stede på tribunen og sørget for litt jubel ved de norske poengene. I tillegg hadde kulturminister Abid Raja tatt turen.

Mol og Sørum var ikke nådige og gikk umiddelbart opp i 5-1-ledelse. Mol blokkerte blant annet inn to poeng i innledningen. Ledelsen holdt de gjennom hele settet med svært godt spill og full kontroll.

På stillingen 19-14 servet Mol godt før han var framme ved nettet og blokkerte inn et poeng og sikret seks settballer. Det andre forsøket gikk fint, og 21-15 var et faktum.

Mol og Sørum fortsatte det gode spillet i sett nummer to, og latvierne så etter hvert rådville ut. De prøvde forskjellige server og byttet på å serve på Mol og Sørum, men fant aldri oppskriften som ga nok poeng.

Latvierne kjempet seg likevel inn i kampen, reduserte til 10-11 og holdt følge fram til 13-14. Da fikk nordmennene en ny luke og sikret finaleplassen.

[ Mol/Sørum fikk sin revansj – klare for historisk semifinale: - Utrolig digg ]

Uvær i vente

Nå venter bronsefinale på latvierne. På de fire møtene mellom den norske og latviske duoen sto Norge med fire seirer før torsdagens kamp.

Latviske Plavins er den eneste igjen i herrenes turnering med OL-medalje fra før. I 2012 tok veteranen bronse.

Finalen spilles lørdag morgen klokken 4.30 norsk tid. Da er det meldt ordentlig ruskevær i OL-byen med mye nedbør. En viss sjanse for torden er det også.

[ OL-rekord på gang med 38 varmegrader i skyggen: Fotballfinalen flyttet ]