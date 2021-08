Tidligere OL-utøver hyller sandvolleyball-gutta: – En unik prestasjon

Navn: Iver Horrem (44)

Hva: Tidligere profesjonell sandvolleyball-utøver. Nå er han presseansvarlig i Norsk Volleyballforbund.

Hvorfor: Norge skal spille OL-finale i sandvolleyball for første gang i historien. Torsdag slo Christian Sørum og Anders Mol Latvia 2–0 i sett, og møter ROC i gullkamp natt til lørdag klokken 04.30.

Hvordan vil du sette finaleplassen i norsk idrettssammenheng?

– Det er alltid vanskelig å sammenligne idrettsprestasjoner, men det er klart at det å komme til finalen i en av verdens største idretter er stort. Det er en enorm prestasjon, og først og fremst en lagseier der utøverne. Men mange ildsjeler, trenere og folk i forbundet har også hjulpet til. Dette har ikke skjedd over natta, det har tatt mange år å komme hit. En kan jo også sette dette i internasjonal sammenheng. I Brasil omtales sandvolleyball som den nest største sporten etter fotball. De har over 200 millioner innbyggere. Norge er bedre enn store nasjoner som satser på dette, det gir et slags bilde på saken.

Hvor inspirerende er det at de gjør det så bra i OL?

– Jeg tror det er helt avgjørende med forbilder som Anders og Christian. Alle unge spillere har et behov for å se opp til noen som er veldig god. Nå får sporten masse oppmerksomhet, og flere legger merke til det de gjør. Folk ser gutta slå Russland og Lativa, og det skaper engasjement. Også tror jeg at det har hjulpet med den store turneringen som har blitt arrangert i Stavanger i 15 år. Der har vi fått vist fram idretten for sponsorer, presse og publikum.

Du har spilt i OL selv, hvordan opplever du dette?

– Jeg tror alle som følger med blir både rørt og påvirket av dette her. Det er en helt enorm prestasjon, og når du har vært der selv vet du enda mer om hva det handler om. OL er en unik arena og en unik setting, siden det arrangeres hvert fjerde år. I andre turneringer kan man liksom starte på nytt en uke senere hvis ting går dårlig. Her er det lenge til vi får et nytt forsøk.

SWATCH FIVB SANDVOLLEYBALL KRISTIANSAND Iver Horrem i aksjon for Norge tilbake i 2007. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX (Tor Erik Schrøder/NTB)

Hvordan står en finale sammenlignet med tidligere prestasjoner?

– Vi har ikke vært i nærheten av dette før. Vi har hatt mange gode lag som har vunnet EM og medalje i VM, men den beste prestasjonen i OL til nå er sjuendeplassen i 1996. En annen ting er at gutta leverer dette i en alder av 24 og 25 år. Sandvolleyball er en idrett der du vanligvis ikke er på ditt beste før du er rundt 30. Det er heller ikke slik at trenerne deres får lov til å komme med instrukser midt i kamp, så det tar tid å bli vant til å være utpå banen og være helt på egen hånd.

Hva kan de vente seg i finalen?

– Det blir en kjempetøff kamp. ROC er gode, men en en finale mellom dem og Norge har på en måte ligget i kortene, og mange vil nok ha den. Den har alle ventet på en god stund, og en slik kamp ville blitt helt spektakulær. Men de norske utøverne er avslappet og fokusert.

Hvorfor er Norge så gode i sandvolleyball?

– Jeg tror det har mye med at vi har lange tradisjoner i sporten. Sandvolleyball er en relativt ung idrett i OL-sammenheng, og var første gang på programmet i 1996. Den gang hadde vi veldig dyktig utøvere som representerte Norge, og som banet vei for oss andre som kom etterpå. Norge var tidlig ute med å få på plass en god kultur for hvordan man skulle trene for å slå de beste lagene, som USA og Brasil, som er mye større land med bedre forutsetninger for rekruttering.

– Selv om vi bor i et kaldt land, går det an å bli god. For dem som vil bli best, må man bare reise ut på tur for å finne sol og varme der en kan trene hele året. Mange reiser for eksempel til Brasil eller til Tenerife i Spania. I tillegg har vi gode innendørsfasiliteter her hjemme, og sandvolleyball kan trenes innendørs. Samtidig er ikke dette en sport som krever en masse utstyr. I mange andre idretter trenger du også 10–15 personer for å spille, her må du bare ha en makker. Sandvolleyball er nok en av Norges mest populære sommeridretter. Ser man seg rundt nå for tiden kan en se baner og folk som spiller overalt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er ikke en demonstrasjonsfyr, men jeg kunne sikkert gått i tog dersom vi hadde senket sperregrensen for politiske partier under valg. Den grensa må opp, ikke ned.

Hvilken bok/film har betydd mest for deg?

– «Yes Man» med Jim Carrey påvirket meg vel litt. Det er lett å si at en ikke gidder når en får spørsmål om ting, men ofte kommer det noe godt ut av å si ja.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var også interessert i volleyball da jeg var mindre, så Jan Kvalheim er kanskje min helt.

Hva gjør du når di skeier ut?

– Da spiser jeg smågodt.

Er det noe du angrer på?

– Det er helt sikkert masse. Men hadde jeg ikke gjort som jeg gjorde i mange sammenhenger, hadde jeg nok ikke vært der jeg er i dag. Jeg er happy.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Harald Eia. Han er en morsom type.

