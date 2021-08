Russisk finalemotstand for Mol/Sørum – ønsket helst Qatar

Den qatarske duoen Cherif Younousse/Ahmed Tijan tapte 17-21, 19-21 for russerne. Etter at Mol og Sørum hadde sikret finaleplass, sto trenerne Kåre Mol og Jetmund Berntsen og snakket med pressen mens den andre semifinalen pågikk. Da ledet russerne 12-10.

– Vi har sagt at vi ønsker Qatar. Vi er nummer 1 og 2 i verden sammen med dem. Det er en drømmefinale. Vi trener mye med dem, de er våre venner og utrolig kjekke gutter. For oss er det en motstander vi har lyst til å møte i en finale. Får vi Russland … De er ålreite de òg, sa Berntsen til latter fra de norske journalistene.

Kåre Mol mener Qatar er bedre enn russerne.

– Ja, jeg gjør det. Vi ønsker å møte de beste, sa han.

Den russiske duoen vant blant annet VM i 2019.

– Russerne har mer erfaring (enn Qatar). De har ikke vunnet så mange turneringer, men vært gode når det har vært store anledninger, sa Berntsen.

Finalen spilles lørdag morgen klokken 4.30 norsk tid og vises på Discovery+.

