Dersom Solskjærs elever beseirer Sevilla i søndagens semifinale i Köln, blir det finalespill mot enten Inter eller Sjakhtar Donetsk kommende fredag. Da er det tre uker til en ny Premier League-sesong sparkes i gang.

Ligaledelsen har riktignok varslet at klubber som spiller seg fram til de siste utslagsrundene i europaligaen og mesterligaen vil få innvilget en noe lenger pause. Noen vanlig sommerpause blir det likevel ikke.

Manchester United-manager Solskjær nekter i alle tilfeller å bruke krefter på at det pågående europaligaeventyret vil kutte ned på hvileperioden i forkant av en sesong der kampene nødvendigvis vil komme uhyre tett.

– I øyeblikket tenker jeg overhodet ikke på neste sesong, sa Solskjær da han lørdag kveld møtte til pressekonferanse foran Sevilla-kampen.

Bekymrer seg ikke

Samtidig var kristiansunderen tydelig på at laget hans må se på kampene som nå spilles som en del av forberedelsene til sesongen som bare er en måned unna.

– Det er som det er. Vi må være smarte når vi hviler folk, med måten vi trener, når vi spiller. Det er sånn denne tiden er. Vi kan ikke klage, for sånn er verden akkurat nå, sa United-sjefen med henvisning til virussituasjonen.

På videre oppfølgingsspørsmål om han overhodet ikke bekymrer seg for slitasjen og mangelen på hvile spillerne hans kan stå overfor, lød svaret:

– Det er ingen vits i at jeg bekymrer meg for det. Ligaledelsen gir oss så mye hvile som de kan. Forhåpentligvis får vi minst 30 dager, sånn at vi kan gi spillerne to uker med ferie.

Han understreket samtidig at han håper «enkelte landslagssjefer også kan bidra til å passe på spillerne» utover høsten.

Individuell briljans

På kort sikt handler alt om å slå Sevilla søndag for Solskjærs menn. Den spanske klubben er ubeseiret på 19 kamper. Da Solskjær på lørdagens pressekonferanse ble utfordret på hvordan den kamprekken skal brytes, trakk han på smilebåndet.

– Score flere mål enn dem! Det er selvsagt ikke så enkelt. Vi snakker om et svært velorganisert lag. De spiller aggressivt, presser, har gode enkeltspillere. Vi må spille vårt beste spill, sa United-sjefen.

Kristiansunderen hadde med seg midtbanestjernen Bruno Fernandes da han møtte pressen. Solskjær tror nettopp enkeltspillere med spesielle kvaliteter kan bli tungen på vektskålen søndag.

– Vi må være smarte og kreative, og vi må stå fram i de viktige øyeblikkene, den siste pasningen, avslutningene. For disse kampene blir så ofte avgjort av enten en dødball eller et stykke individuell briljans fra enkelte spillere, sa han.

Søndagens kamp i Köln har avspark klokken 21. Med tap kan United rette blikket mot neste sesong. (NTB)