Skjerpede virusregler for unge i Oslo-idretten – toppidretten skjermes

Det var et av de nye tiltakene byrådsleder Raymond Johansen presenterte da han holdt pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Dette må opphøre fra i morgen. Allerede gjelder det et forbud mot konkurranser, kamper og cuper i barne- og ungdomsidretten. Nå skjerper vi altså forbudet til også å gjelde innendørs trening, sa han.

Byrådslederen opplyste videre at forbudet ikke vil gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver toppidrett, men er under 20 år. Her vil de nasjonale definisjonene av toppidrett være styrende.

– Samtidig anbefaler vi alle som organiserer idrett og fritidsaktiviteter utendørs om å være så nøye som mulig med smittevernet. Det gjelder holde avstand og trene i mindre grupper. Vi vet at dette er en tøff beskjed å få for barn og unge. Dette handler om å unngå full nedstengning. Det kan fort gå fra vondt til verre, sa byrådslederen.

Oslo kommune varsler en ny vurdering rundt 1. desember.