Vålerenga må bygge på årets oppturer i jakten på bøtta

Årets sesong er over for Vålerenga, og som alle andre sesonger siden 2009, endte den uten seier i sluttspillet. Med en tredjeplass i grunnserien også er det kanskje ikke all verdens å juble for, men ser vi bak resultatene og prestasjonene er det mye positivt som Vålerenga kan bygge videre på.

I fjor høst satte Vålerenga ny klubbrekord i antall hjemmeseiere på rad, som endte på 12. På veien leverte klubben også en av sine beste sesongstarter noensinne, som viste hvor stort potensialet i spillergruppa var. Håpet og målet var nok der og da at de skulle følge Storhamar i langt større grad enn de til slutt gjorde, da de tre-fire siste månedene var langt mer ujevne enn seierstoget som rullet i gang i september.

Trener Fredrik Andersson snakket litt om det i Dagsavisen før sluttspillet startet, at de nok ikke taklet den suksessen godt nok slik at de ikke klarte å holde oppe intensiteten og kvaliteten både på trening og i kamp. Det førte til at Storhamar stakk fra, og da Vålerenga avsluttet grunnserien med å tape sølvkampen mot Oilers og hanglet seg inn mot sluttspillet var det ikke mye positivitet å spore.

Helt opp til de avgjørende bortekampene i DNB Arena var det ikke så mye grunn til å endre på det synet, men etter den første historiske sluttspillseieren i Stavanger ble Vålerenga også det første laget noensinne til å slå Stavanger Oilers i en kamp sju. Det førte laget til NM-finale for første gang siden 2014, og med sterk publikumsvekst på Jordal og en stadig bedring både i arrangement og administrasjon er det mye positivt å ta med seg fra årets sesong.

Før Fredrik Andersson kom inn som trener før 2022-sesongen var elitestyret og aksjonærene på krigsstien, og klubben hadde verken sportssjef eller trener. Samtidig ble klubbhelter avskjedighet og det var fullt kaos i spillerlogistikken. Selv om det ikke ble noe edelt metall å feire denne sesongen heller, er det tross alt mye å bygge videre på for de kommende sesongene. Hvis klubben tar vare på den muligheten de nå har, både på og utenfor isen, der interessen for å se VIF på Jordal aldri har vært større.

I kamp fem på Hamar klarte Vålerenga det de ikke har klart de første oppgjørene i sesongen, nemlig det å score først og ta ledelsen. Storhamar tråkka litt på gassen inn mot første pause, men VIF holdt stand og hadde sågar to enorme muligheter til å gå opp i både 2-0 og 3-0-ledelse. Og det er her Vålerenga kanskje har mest å gå på, nemlig det å være kliniske og kyniske nok til å spille inn og avgjøre tette kamper.

Altfor ofte har vi sett både i årets sesong, men også den første sesongen under Fredrik Andersson at laget har startet svakt og må slå tilbake. Det går ikke mot de beste lagene, og tapper også unødvendig mye krefter mot de dårligere lagene, i tillegg til at det gir en følelse av at stabiliteten kanskje ikke er helt der Storhamar og de beste Oilers-utgavene er med tanke på å spille hjem seiere og poeng.

Fredrik Andersson har aldri vunnet på Hamar, og det klarte heller ikke Vålerenga med kniven på strupen tirsdag. Dermed gikk NM-gullet til Storhamar, men i likhet med resten av sesongen kommer Vålerenga også stadig nærmere en seier på Hamar. Tirsdagens kamp var det beste forsøket på flere år, og der det ble semifinaleexit mot Storhamar i fjor, ble det finaletap for Storhamar i år. Da er det bare å jobbe på videre, så blir det finaleseier mot Storhamar neste år om vi skal følge den progresjonen.

---

Kampfakta

NM-sluttspill, finalekamp 5

Storhamar – Vålerenga 4-3 e.f. (0-1, 1-0, 2-2, 1-0), sammenlagt 4 - 1

Mål:

1. periode: 0-1 (3.28) Thomas Olsen (Stian Solberg, Christopher Bengtsson).

2. periode: 1-1 (23.44) Peter Quenneville (Stefan Espeland, Patrick Thoresen).

3. periode: 2-1 (49.19) Samuel Solem (Marcus Bryhnisveen, Kenneth Gulbrandsen), 2-2 (53.04) Magnus Brekke Henriksen (Markus Søberg, Tommi Taimi), 3-2 (55.25) Jacob Berglund (Martin Rønnild, Sander Dilling Hurrød), 3-3 (59.48) Bengtsson (Taimi, Alex Dostie).

Forlengning: 4-3 (60.50) Eirik Salsten (Thoresen, Sverre Rønningen).

Utvisninger: Storhamar 1 x 2 min., Vålerenga 2 x 2 min.

Dommere: Robert Hallin & Marcus Vardeberg Wannerstedt

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen).

1. rekke: Daniel Bøen Rokseth, Tommi Taimi, Alex Dostie, Mathis Olimb, Thomas Olsen

2. rekke: Stian Solberg, Kalle Ekelund, Martin Røymark, Christopher Bengtsson, Jørgen Karterud.

3. rekke: Mark Auk, Linus Rosdahl, Didrik Nøkleby Svendsen, Magnus Brekke Henriksen, Christian Torrisen.

4. rekke: Herman Mowe, Sander Thoresen, Markus Søberg.

---