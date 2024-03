Skuffet Andersson etter sølvtapet: – Vi skal ikke kaste vekk det her

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter at Vålerenga lenge holdt følge med et helt overlegent Storhamar, har VIFs formkurve vært voldsomt ustabil de siste månedene. Samtidig har Oilers funnet formen inn mot sluttspillet, og dermed tatt igjen og gått forbi Vålerenga, med dagens seier på Jordal. Det gjør vondt.

– Det er selvfølgelig fryktelig surt. Alle visste hvor viktig denne kampen var, og hva som sto på spill. At vi da ikke klarer å vinne gjør vondt. Det kommer til å ta et par dager å komme over dette tapet, forteller VIF-kaptein Martin Røymark til Dagsavisen.

Utrolig skuffet over laget

Hvis begge lag vant i siste serierunde, trengte Vålerenga bare å unngå tap i ordinær tid for å sikre sølvet, men mot Oilers kom VIF skjevt ut fra start. Oilers tok ledelsen, og scoret to mål i starten av andre og tredje periode før Vålerenga egentlig kom i gang. VIF prøvde seg på et lite comeback, men det var for lite og for sent, mot et Oilers-lag som nå er fordi på tabellen og trolig tar både sølv og hjemmebanefordel.

– Jeg er utrolig skuffet over det vi viser i dag. Vi spiller ikke med den desperasjonen som trengs for å vinne en kamp som dette, og jeg synes ikke vi møter opp før vi ligger under med tre mål. Da først kommer den desperasjonen og det spillet vi trenger for å vinne, og selv om vi nesten klarer å hente det opp igjen, spiller vi for dårlig over 60 minutter i dag, forteller VIF-trener Fredrik Andersson.

Svensken tar selvkritikk for at han ikke har klart å gjøre laget sitt bedre forberedt til dagens match.

– Vi visste alle hva som sto på spill, og vi snakket om det både før kamp og i de to første pausene at vi måtte være mer direkte på mål og skape flere farlige situasjoner foran deres keeper. Før vi fikk våre mål i overtall gjør vi det for enkelt for dem, med å spille på utsiden og ikke presse nok foran mål. Det gjør at det er veldig enkelt å forsvare seg, og det holder rett og slett ikke, sier Andersson.

– Må heve oss før kvartfinalene

Vålerenga var på et tidspunkt i den tredje perioden bare målet bak etter to kjappe scoringer i overtall, men et skikkelig drittmål via skøyta til Stian Solberg punkterte kampen.

– Det er jo dessverre litt sånn det er når du er litt motgang som det vi er. Da får du sånne mål i mot, og det var selvfølgelig veldig ødeleggende for oss da vi var på vei tilbake. Vi blir jagende hele kampen, og de to målene de får tidlig i periodene gjør at det blir en vanskelig kamp for oss, sier Røymark.

Tapet gjør at Vålerenga mister hjemmebanefordelen i semifinalene, som trolig blir mot dagens motstander Stavanger Oilers. Det orker ikke kapteinen å tenke for mye på nå.

– Det er klart at det er ekstra surt å tape når så mye står på spill, men semifinalegreiene er langt fram i tid. Vi må først og fremst konsentrere oss om kvartfinalene, for hvis vi ikke hever spillet vårt, kommer vi ikke til å vinne de kampene og kvalifisere oss til semifinalene, forteller Røymark.

Andersson slakter forsvarsspillet

Han har ikke noe godt svar på verken hvordan de skal klare å heve spillet, eller hva som er feil.

– Jeg synes det er vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva som er feil, og hva vi må gjøre for å komme tilbake på rett spor. Det er ofte hardt arbeid som ligger i bunn for å komme oss gjennom en periode som det her, så noe mer fasitsvar enn det har jeg dessverre ikke, sier Røymark som svarer «vet ikke» på hva som må til for å heve moralen i laget etter et tap som i dag.

Trener Fredrik Andersson peker imidlertid på én klar faktor som må forbedres.

– Skal vi være ærlige har ikke forsvarsspillet vårt vært bra nok den siste perioden. Vi har sluppet inn fem-seks mål i altfor mange kamper i det siste, og da blir det tøft å vinne hockeykamper. Spesielt mot så gode lag som Stavanger og Storhamar, da du ikke kan slippe inn mer enn ett eller maks to for å vinne, sier svensken og fortsetter:

– Har en jobb å gjøre

– Nå har vi likevel klart å vinne en del kamper, men det er fordi vi har scoret veldig mange mål og vunnet 6-5 eller 5-4. Det forsvarsspillet holder ikke hvis vi skal gå langt i et sluttspill, så vi må først og fremst starte der med å skjerpe forsvarsspillet.

Han erkjenner at han har en jobb å gjøre, både med tanke på spillet, men også med tanke på det psykologiske aspektet før sluttspillet.

– Det er selvsagt ikke bra at vi går inn i et sluttspill i nokså ujevn form, og etter å ha tapt en kamp som i dag med de konsekvensene det får. Samtidig tror jeg ikke akkurat dagens kamp vil være avgjørende for det, da vi alle vet hva som venter i sluttspillet. Det er best av sju kamper og noe helt annet enn kamper i grunnserien, så jeg er ganske sikker på at vi kommer til å fremstå på en annen måte i sluttspillet, avslutter Andersson.

