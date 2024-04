Storhamar tok sin åttende NM-tittel etter overtidsdrama mot Vålerenga

Eirik Salsten ble helten da han satte vinnermålet 50 sekunder ut i «sudden death». Dermed er Storhamars åttende kongepokal i boks. Vålerenga er fortsatt ledende i Norge med sine 26 «bøtter».

NM-tittelen smakte nok svært godt for Storhamars store veteran og kaptein Patrick Thoresen. Han feiret 400 kamper for de gule og blå med sitt annet NM-gull, men det første ordentlige. Som 16-åring var han en del av laget som tok NM-gullet i 2000, men under selve finalen var han opptatt med U18-VM.

– Det er så deilig. Dette har jeg ventet på så lenge. Jeg har tapt for mange finaler nå. Jeg har aldri vært så nervøs. Jeg har hatt vondt kroppen og i magen. Nå har jeg endelig vunnet foran familien min. Dette betyr jævlig mye og jeg er dritstolt av gutta, sa Thoresen til TV 2.

Det var gjestene fra hovedstaden som kom best i gang. Lagets storscorer Thomas Olsen satte 1-0 etter tre og ett halvt minutt. Det ble naturligvis svært stå stille i et ellers «mætt fjøs» med over 7100 frammøtte.

Overtallsscoring

Ved siden av målet hadde Vålerenga også to store sjanser ved Sander Thoresen og Martin Røymark som begge misset alene med målvakt Markus Stensrud.

Storhamar har vært gode i overtall denne sesongen, og da de fikk muligheten i fem mot fire i midtperioden, satte utligningen. Peter Quennevilles skudd gikk via Vålerenga-backen Tommi Taimi og i mål til 1-1.

Et nytt overtallsspill til Storhamar var så vidt over da Samuel Solem fikk tid i «slottet» til å sette pucken oppe i vinkelen bak en ellers svært solid Tobias Breivold.

Pål Karstensen: Vålerenga må bygge på årets oppturer i jakten på bøtta (+)

Sen utligning

CC-amfiet stilnet nok en gang da krigeren Magnus Brekke Henriksen utlignet til 2-2. Jakob Berglund hadde flere gode muligheter til nettkjenning, men det var først etter 55.25 han skulle lykkes.

Vålerenga tok i målvakten i sluttminuttene og 12 sekunder før slutt klarte Christopher Bengtson å sette 3-3-målet. Champagnen måtte igjen settes på kjøling. Bare sekunder ut i forlengingen var seieren i boks.

Storhamar-trener Petter Thoresen har nå vunnet 16 NM-gull som spiller og trener for Vålerenga, Storhamar og Stavanger.

Les også: Nytt Vålerenga-tap – må vinne tre finaler på rad for å ta NM-gull (+)