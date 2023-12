Ny klubbrekord for Vålerenga: - Gøy å skrive historie

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Det har blitt vanlig at lag kommer til Vålerengas storstue og blir sendt hjem som slakt. Lørenskog ble som ventet et nytt offer for de kongeblå som har vunnet samtlige hjemmekamper denne sesongen. Tolv er rekken blitt, og dermed er rekorden fra 1987 på elleve slått.

– Vi skrev historie her i kveld. Det er veldig gøy å være med på. Oppi det hele er det ikke noe særlig mer enn en bonus, men det er noe vi skal være stolte av for det er mye historie i denne klubben og nå har vi bidratt med noe nytt, sier Jørgen Karterud til Dagsavisen. Det ble lagbilde etter kampen var over for å forevige bragden. På den lange veien mot et etterlengtet NM-gull er det en positiv opplevelse å ta med seg, men det sier mye om suksessen laget opplever i år.

– Vi har en trygghet her på Jordal i år som er veldig deilig. Vi har blitt et knallgodt hjemmelag, sier Karterud.

– Han er programmert

Thomas Olsen ble dagens mann med hat trick og er toppscorer i ligaen. Han satt det første allerede i det første minuttet, det andre kom kort tid etterpå før det siste kom i sluttminuttene.

– Det er alltid gøy å score mål. Jeg syns vi er gode i dag og kontrollerer kampen fullstendig, sier Olsen til Dagsavisen

Han er en av mange som leverer jevnt og trutt denne sesongen, men kanskje er det noe spesielt med Olsen som stadig vekk får med seg et hat trick.

– Han må være en robot. Han er programmert til å score mål. Når han får det første gir han seg ikke før han har hat tricket, sier Karterud.

– Noe robot er jeg ikke, men det er gøy å kjenne på flyt, svarer Olsen.

Kamp mot seg selv

Vålerenga ledet med to etter få minutter og hadde i praksis avgjort det hele etter første periode. Men de to siste periodene skulle selvfølgelig spilles.

– Da ble det en kamp mot hode for å opprettholde tempo, men det er naturlig at det blir sånn at vi slipper oss litt ned. Da kommer Lørenskog mer inn i det, skaper ting og scorer. Men totalt sett har vi god kontroll på dette i dag, sier Karterud.

Han scoret 4-0-målet og bidro også med å redde det som så ut som en sikker baklengs i første periode. – Jeg er veldig fornøyd med scoringen min, og Joona (Partanen) var meget fornøyd med at jeg reddet den pucken på streken, smiler den høyreiste løperen.

Det flyter godt i hockeylaget om dagen, i stor kontrast til fotballaget. Karterud skal på skjebnekampen søndag kveld.

– Helgen blir perfekt om de redder plassen i morgen, sier han.

Og så er det Storhamar borte på tirsdag. Topplagene er à poeng før det braker løs i CC-Amfi.

– Der skal det smelle. Vi gleder oss, sier Thomas Olsen.