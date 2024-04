Karterud med hat trick da Vålerenga slo tilbake i NM-finalen

Da lagene møttes til Vålerengas første NM-finalekamp siden 2014 på mandag, var Storhamar det klart beste laget, og kontrollerte inn til en ganske så overlegen seier. Foran et utsolgt Jordal var det et VIF-lag som dermed måtte slå tilbake med en langt bedre presisjon og seier i onsdagens andre NM-finale.

På Jordal var det en rolig åpning de første minuttene, før VIF fikk kampens første sjanse. Kaptein Martin Røymark var det som prøvde seg, men Storhamar-keeper Markus Stensrud reddet både det skuddet og returen fra Jørgen Karterud fra kloss hold.

På Hamar var Vålerenga aldri i nærheten av noe som nærmet scoring da laget fikk sjansen i overtall, og på onsdagens første overtallsforsøk var det Storhamar som var nærmest å score i undertall. Andreas Martinsen og Adrian Saxerud Danielsen kom på en overgang, men sistnevnte satte pucken utenfor mål.

Soloscoring fra Karterud utlignet

Vålerenga startet kampen med flest skudd, men tapte igjen mange dueller i egen sone slik de også gjorde i CC Amfi mandag. Det førte til at Storhamar scoret kampens første mål, da Magnus Brekke Henriksen mistet pucken til Peter Quenneville i egen sone. Sekunder senere lå pucken i mål, da Salsten snappet opp pucken og sendte den til Marcus Bryhnisveen som sendte gjestene i ledelsen.

Bare 70 sekunder senere kom imidlertid Vålerengas utligning, og det kom etter en voldsom enkeltmannsprestasjon av Jørgen Karterud som plukker opp pucken i midtsonen og skøyter forbi flere Storhamar-spillere før han sniker pucken inn under loffene til Stensrud og inn i mål.

Gjestene holdt på å ta tilbake ledelsen de to neste minuttene, da Vålerenga fikk nok et overtall der Storhamar skapte de største sjansene. Denne gang var det Jacob Berglund og Martin Rønnild som tok overgangen, men som ved det første forsøket traff ikke Storhamar-spilleren målet med skuddet.

Karterud tomålsscorer

Storhamar klarte på sin side heller ikke å utnytte deres første overtall i kampen, og dermed ebbet den første perioden ut med 1-1. En periode der VIF hadde flest skudd fra start, men skapte få store sjanser, og igjen slet voldsomt i eget overtall som gjorde at Storhamar fikk store muligheter i undertall.

I den første kampen hadde Mathis Olimb et pucktap som ga baklengsmål, og midtperioden startet nesten med en reprise da Olimb forærte Storhamar nok en gigantsjanse. Trépanier var det som kom alene med Tobias Breivold, men «Tuben» reddet sin lagkamerat med en fantastisk redning.

Storhamar var i det hele tatt det førende laget fra start i midtperioden, og fikk et par gode skuddmuligheter de første fem minuttene. VIF hevet seg utover i perioden, og rundt halvveis fikk vertene satt et lite press på før Karterud utnyttet momentumet med å gi Vålerenga 2-1-ledelse etter en fantastisk pass fra Daniel Bøen Rokseth som sendte Karterud alene med keeper.

Vålerengas Jørgen Karterud jubler etter 2-1-scoringen i finale 2 i NM ishockey mellom Vålerenga og Storhamar på Jordal Amfi (Lise Åserud/NTB)

To kjappe VIF-mål

Under 40 sekunder senere kom den berømte ketsjupeffekten for Vålerenga da Alex Dostie sendte Jordal Amfi til himmels med sin 3-1-scoring. Thomas Olsen tok ut Saxerud Danielsen i en duell nede ved vantet, som gjorde at pucken spratt ut til Dostie som skjøt på direkten og så pucken suse rett i nettmaskene.

Det gjorde at en rasende Petter Thoresen tok timeout for å skjelle ut egne spillere, og fem minutter før slutt kunne gjestene fått med seg en redusering da Jacub Kindl fikk en god mulighet fra slottet. Storhamar-spilleren satte imidlertid skuddet i låret på Magnus Brekke Henriksen.

Helt på tampen av midtperioden fikk Mathis Olimb muligheten alene med Stensrud, etter nok en pasning gjennom hele Storhamar-laget. Denne gang gikk Stensrud seirende ut, men VIF-spillerne fikk trampeklapp da de gikk av isen etter periode to etter Karterud og Alex Dosties 2-1 og 3-1-scoringer.

Det var ikke bare Jørgen Karterud som scoret to for VIF mot Storhamar. Det gjorde også Alex Dostie, som scoret 3-1 og 4-1-målene for Vålerenga (Lise Åserud/NTB)

Dostie også tomålsscorer

Vålerenga fikk en pangåpning også på den tredje perioden, da det var Storhamars tur til å gi vekk en scoring. Gjestenes Sander Hurrød spilte en svak pasning bak mål til lagkampis Jacub Kindl. Den snappet Thomas Olsen opp, og foran mål fikk han pucken videre til Dostie, som satte inn sitt andre mål for dagen.

Gjestene fikk seg en noget heldig redusering i underkant av to minutter senere, da Storhamars Erik Salsten prøvde seg på et skudd. Det skuddet traff ryggen til lagkompis Martin Johnsen, slik at pucken ble liggende for Andreas Hjelm på åpen kasse. Breivold rakk ikke bort, og dermed var det 4-2 på Jordal.

Storhamar presset på for ytterligere reduseringer, og fikk et par gode skuddmuligheter. Stefan Espeland hadde et skudd i metallet med knappe ti minutter igjen, og like før det var Martin Johnsen svært nære ved å snike en puck inn under loffene til Breivold, men Vålerenga holdt stand.

Karterud punkterte

Storhamar tok ut keeper de tre siste minuttene, men klarte ikke å finne veien forbi Tobias Breivold. En som imidlertid fant veien til nettmaskene var Jørgen Karterud, som scoret sitt tredje mål for kvelden, da han punkterte oppgjøret til 5-2 med scoring i åpent bur med litt i underkant av minuttet igjen.

Dermed utlignet Vålerenga til 1-1 i kamper, i en kamp der Jørgen Karterud ble den store spilleren med hat trick. Neste kamp er på Hamar fredag klokka 19.00.

---

Kampfakta

NM-sluttspill hockey, finalekamp 2

Vålerenga – Storhamar 5-2 (1-1, 2-0, 2-1)

Jordal Amfi, utsolgt

Mål:

1. periode: 0-1 (10.26) Marcus Bryhnisveen (Salsten), 1-1 (11.36) Jørgen Karterud (Rokseth, Taimi).

2. periode: 2-1 (31.05) Jørgen Karterud (Rokseth), 3-1 (31.43) Alex Dostie (Olsen, Ekelund)

3. periode: 4-1 (41.02) Alex Dostie (Olsen, Bengtsson), 4-2 (43.10) Andreas Hjelm (Salsten, Danielsen), 5-2 (59.16) Jørgen Karterud (Bengtsson).

Skudd: 22-27 (9-9, 8-10, 5-8)

Utvisninger: Vålerenga 2x2 min, 1x5 min, 1x20 min. Storhamar 2x2 min, 1x5 min, 1x20 min.

Dommere: Karl Johan Marcus Vinnerborg & Roy Stian Hansen

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen).

1. rekke: Daniel Bøen Roseth, Tommi Taimi, Alex Dostie, Mathis Olimb, Thomas Olsen

2. rekke: Stian Solberg, Kalle Ekelund, Martin Røymark, Christopher Bengtsson, Jørgen Karterud.

3. rekke: Mark Auk, Linus Rosdahl, Markus Søberg, Sebastian Johansen, Sander Thoresen.

4. rekke: Herman Mowe, Didrik Nøkleby Svendsen, Magnus Brekke Henriksen, Christian Torrisen.

---