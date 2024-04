Dagsavisen har i flere artikler omtalt planene til Losby Bruk om å bygge en nær 4 kilometer lang skogsbilvei, til dels i nærheten av Elvåga – drikkevannskilden til 10 prosent av Oslos befolkning. Protestene mot planene har vært mange, ikke minst fra organisasjonen Østmarkas Venner.

– Ta vare på naturverdiene

Mandag kveld var Østmarkas Venner til stede under et medlemsmøte til Lørenskog Ap, hvor skogsbilveien var tema.

– Begge sider var til stede, også Losby Bruk. De holdt interessante innledninger, deretter var det oppklarende spørsmål og så en fyldig diskusjon, opplyser Stian Løken, nestleder i Lørenskog Ap.

Det endte med at et flertall av medlemmene stemte nei til ny skogsbilvei.

– Hva ble avgjørende for det?

– Det har med naturverdiene i området å gjøre, og føre var-prinsippet, svarer Løken.

– Vi må ta vare på naturverdiene, Marka og rekreasjonsmulighetene.

– Hva vil denne avgjørelsen bety for den videre behandlingen i formannskapet og kommunestyret?

– Vedtaket binder gruppa, og når Høyre også sier nei, ligger det an til at et klart flertall sier nei til veien, svarer Løken.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

– Kommer til å bli et nei

Gruppeleder Jarle Amundsen i Lørenskog Høyre, bekrefter at også partiet han representerer, vil si nei til skogsbilveien.

– Hvorfor det?

– Først og fremst på grunn av en avveining mellom hensynet til å tillate skogsdrift opp mot naturverdiene i området, som vi har kommet til veier tyngst. Dette området i Marka grenser ned mot nasjonalparken, og det er tiurleik og rødlistede arter der. Vi har også programfestet at vi vil ta vare på Marka, svarer Amundsen.

– Losby Bruk har uansett mulighet til å drive skogen. Det er andre veier i området, og Losby Bruk har maskiner som kan gå inn i skogen, fortsetter Amundsen.

– Skogbruk er en del av den framtidige bærekraften, og vårt nei til skogsbilveien er ikke et nei til det å drive skogen. Men denne skogsbilveien er massiv, og av en type vi ikke kjenner til i Marka så langt.

– Så da blir det ikke noen ny vei?

– Det kommer til å bli et nei fra veldig mange partier når saken skal behandles, svarer Amundsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Les også: Møbelforretninger kaster nye møbler: – Dette er et stort problem (+)