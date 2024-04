Strøm scoret mot gamle lagkamerater da Storhamar knuste VIF: – På tide

Vålerenga hadde en semifinaleserie som var litt opp og ned, men tok seg videre etter to knallsterke borteseiere i DNB Arena. Som det første laget i sluttspillets historie slo de Stavanger Oilers i kamp sju, og med det tok de seg til sin første NM-finale på ti år. Den finaleserien startet på Hamar mandag kveld, og der var Storhamar rett og slett overlegne i store deler av kampen.

– Jeg synes vi taper den fysiske kampen som vi snakket om før start i dag. Vi er ikke gode nok foran begge målene, taper for mange returer og er heller ikke hete nok foran deres mål. Jeg synes ikke det er en 5-1-match, og at det er jevnere enn som så, men vi skal vise oss fra en bedre side onsdag, forteller VIF-trener Fredrik Andersson til TV2.

De første minuttene var friske, med sjanser begge veier og høyintenst spill. Alex Dostie fikk en kjempemulighet alene med keeper tidlig i kampen, men Storhamar-keeper Markus Stensrud gikk seirende ut og tok også returen. Like etter måtte Martin Rønnild kastet seg ned for å dekke to skudd, og Vålerenga var absolutt med på notene fra start.

Som i DNB Arena der Daniel Bøen Rokseth scoret mot gamle lagkamerater i Oilers da VIF tok seg videre til NM-finalen, var det en gammel kjenning som scoret kampen første mål, da Villiam Strøm ga Storhamar ledelsen i CC Amfi. Strøm ble nemlig avskjediget av Vålerenga, men fikk sjansen i Storhamar og scoret NM-finalens første mål.

To kjappe mål fra Storhamar

Strøms scoring kom fra ganske skrått hold, da den tidligere VIF-backen la pucken på mål med et ålreit skudd. Det var ikke all verdens med trafikk foran mål og ganske klar linje for Tobias Breivold å se skuddet, så det at pucken suste inn i nettmaskene over skulderen hans er han neppe helt fornøyd med.

– Forrige gang jeg scoret i sluttspillet var vel også i NM-finalen, så det var på tide med et mål mot Vålerenga. Jeg har vel skutt 10.000 skudd på Breivold de siste årene, så jeg vet hvor jeg skal sette dem, fortalte Strøm som sa at scoringen betød mer på grunn av viktigheten enn at det var mot Vålerenga.

Scoringen kom etter ti minutters tid, og bare to minutter senere doblet Storhamar ledelsen. VIF gjorde det vanskelig for seg selv med dårlig klarering midt inne foran mål, der Sander Hurrød plukket opp pucken. Han skjøt fra ganske langt hold, og pucken smalt i tverrliggeren. På returen var det to Storhamar-spillere først, og Samuel Solem fikk æren av å score sitt aller første sluttspillmål.

Storhamars Samuel Solem jubler etter hans aller første sluttspillsmål som ga vertene 2-0-ledelsen etter første periode. (Lise Åserud/NTB)

De ti siste minuttene trykker Storhamar gjestene fra Oslo litt mer bakover, og får litt mer kontroll på kampen. 2-0 sto seg inn i den første pausen, etter en periode der Vålerenga leverte mye bra spill tidlig i perioden, men likevel kom under med to mål på to minutter midtveis i perioden.

– Vi er egentlig fornøyd med første periode, og kunne like godt ledet selv. Det er selvsagt litt frustrerende, men det er to gode lag, og da kan marginene gå litt begge veier. Vi må bare fortsette å legge pucker på mål, så kommer det scoringer her, sa Didrik Nøkleby Svendsen til TV2 etter første pause.

Storhamar drepte VIFs håp

35 sekunder tok det av midtperioden før Nøkleby Svendsen fikk rett, da Vålerenga reduserte nesten med en gang spillet ble satt i gang. Christoffer Bengtsson gjorde en god jobb da han kom seg til et skudd på backhand, og først på returen som Storhamar-keeper Stensrud ga var Jørgen Karterud som sørget for 2-1.

Vålerenga fikk sjansen i overtall mot slutten av den første perioden, som de ikke klarte å utnytte, og fem minutter ut i midtperioden fikk gjestene nok en mulighet. Men heller ikke denne gangen fikk VIF satt noe ordentlig trykk på vertene, selv om Storhamar fikk en enorm mulighet ut fra VIFs utvisning.

Den reddet Breivold, men det skulle ikke ta mer enn et knapt minutt før Storhamar gjenopprettet tomålsledelsen. Målet var et klassisk Storhamar-mål i det som var et ganske langt angrep før Peter Quenneville kom seg til skudd, og foran mål styrte Petter Thoresen inn 3-1-målet for vertene.

– Det er alltid godt å score her hjemme, og det var et viktig mål også da vi var inne i en dårlig periode. Vålerenga er giftige på overganger, så vi må passe oss for det, sa Thoresen til TV2.

Jørgen Karterud scoret Vålerengas eneste mål på Hamar i i den første finalekampen, og bragte litt spenning i kampen med sin 2-1-scoring sekunder ut i midtperioden (Lise Åserud/NTB)

Olimb-tabbe ga baklengs

Etter målet var Storhamar tighte i midtsonen, som gjorde det vanskelig for Vålerenga å spille seg ut. Dermed endte det med mye lemping av puck ned i Storhamars sone, der vertene var flinke til å løse presset VIF kom med. Derfor var det ganske lite lagene produserte etter vertenes 3-1-scoring.

Storhamar hadde ganske bra kontroll de ti siste minuttene av perioden, og Vålerenga klarte heller ikke på det tredje overtallssforsøket å få til noe stort trykk eller en scoring med fem minutter igjen å spille. Minuttet før slutt økte Jacob Berglund til 4-1 for Storhamar, etter at Mathis Olimb mistet pucken rett foran mål. Tobias Breivold prøvde å få pucken ut, men la den bare tilrette for at Berglund kunne score.

– Jeg prøver å ta pucken med meg fremover, men Storhamar-spilleren gjør en god backcheck slik at jeg mister pucken. Det er sånn som skjer dessverre, sier Olimb om baklengsmålet like før slutt i midtperioden.

Storhamars Jacob Berglund jubler etter 4-1 scoringen der han stjal pucken fra Mathis Olimb, og i praksis avgjorde kampen. (Lise Åserud/NTB)

Storhamar med full kontroll

Om det var noe som helst håp for et Vålerenga-comeback i den tredje perioden, ble det effektivt drept bare to minutter ut i den tredje perioden. Martin Johnsen gjorde et strålende forarbeid, der han skaffet plass for Andreas Hjelm, som dro inn et langskudd til 5-1-ledelse for Storhamar.

Resten av perioden ble en eneste lang transportetappe inn mot Storhamar-seier. Så klar var seieren at Vålerenga mot slutten av kampen valgte å spare på kreftene til topprekkene, til neste kamp som kommer allerede i Jordal Amfi på onsdag kveld.

Vålerenga fikk fem overtallsforsøk på Hamar, uten at det egentlig ble spesielt farlig i noen av dem. Det holder ikke i en NM-finale, så VIF må vise noe helt annet enn det de gjorde i mandagens første finalekamp på Hamar om dette skal bli klubbens første NM-gull siden 2009.

– Vi har et riktig dårlig overtallsspill i dag, og må skape mye mer enn det vi klarer å få til. Vi kan ikke fortsette sånn, for da kommer vi ikke til å vinne noen kamper i denne finaleserien. Jeg vet ikke helt hvorfor det blir sånn, men håper det blir bedre allerede på Jordal, sier VIF-trener Fredrik Andersson til TV2.

---

Kampfakta

NM-sluttspill hockey, finalekamp 1

Storhamar – Vålerenga 5-1 (2-0, 2-1, 1-0)

CC Amfi

Mål:

1. periode: 1-0 (10.20) Villiam Strøm (Salsten, Thoresen), 2-0 (11.42) Sander Solem (Hurrød, Trépanier).

2. periode: 2-1 (20.35) Jørgen Karterud (Bengtsson), 3-1 (26.28) Patrick Thoresen (Quenneville, Espeland), 4-1 (38.51) Jacob Berglund (uassistert).

3. periode: 5-1 (42.02) Andreas Hjelm (Johnsen, Trépanier)

Skudd: 29-14 (7-7, 11-4, 4-0)

Utvisninger: Storhamar 6x2min. Vålerenga 3x2 min.

Dommere: Robert Hallin & Marcus Vardeberg Wannerstedt

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen).

1. rekke: Daniel Bøen Roseth, Tommi Taimi, Alex Dostie, Mathis Olimb, Thomas Olsen

2. rekke: Stian Solberg, Kalle Ekelund, Martin Røymark, Christopher Bengtsson, Jørgen Karterud.

3. rekke: Mark Auk, Linus Rosdahl, Markus Søberg, Sebastian Johansen, Sander Thoresen.

4. rekke: Herman Mowe, Didrik Nøkleby Svendsen, Magnus Brekke Henriksen, Christian Torrisen.

---