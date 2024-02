VIF forlenger med generalsponsoren: – Den største avtalen i klubbens historie

Opprinnelig gikk avtalen med Crayon ut første om ett års tid, men allerede nå er det klart at IT-selskapet har undertegnet en ny avtale med Vålerenga ut 2027/2028-sesongen. Og det til et betraktelig høyere beløp enn det partene signerte på med den nåværende avtalen.

– Jeg vil si at denne avtalen kanskje er en av de største tingene som har skjedd i Vålerengas historie, i hvert fall på den kommersielle siden. Det at en generalsponsor som har over ett år igjen av kontrakta allerede skriver under for tre nye år, og går betydelig opp i pris, er svært viktig for den kommersielle driften av klubben, sier Vålerengas kommersielle leder Daniel Østbye til Dagsavisen.

Gir økt forutsigbarhet

Han ønsker ikke å nevne beløpet klubben får inn de neste årene spesifikt, men sier at de er svært fornøyd med avtalen de har fått i stand.

– Det vil ikke være riktig av meg å gå ut med beløpet, men jeg kan si at det er den største avtalen i klubbens historie. Det er en stor dag for VIFs kommersielle avdeling, og det gir også den sportslige avdelingen en økt forutsigbarhet de neste sesongene, forteller Østbye.

Både Østbye og markedssjef Glenn Jensen skryter av samarbeidet med Crayon gjennom de siste årene.

– De er vår viktigste støttespiller, og denne avtalen gjør det enklere for oss å skape en profesjonell hverdag for våre spillere på A-laget. På den måten kan vi opprettholde vår posisjon som et topplag og samtidig legge gode rammer for å utvikle morgendagens A-lagsspillere. Avtalen gir oss også trygghet til å fortsette vårt solide arbeid de neste årene, sier markedssjef Glenn Jensen i en pressemelding.

Samfunnsengasjement viktig

I tillegg til å gi bedre økonomiske rammer for A-laget og den sportslige avdelingen, er Østbye veldig glade for å ha Crayon med seg videre som en partner i Vålerengas samfunnsprosjekter.

– I tillegg til synlighet på drakt og is, er vi veldig glade for å at Crayon også går inn i det vi satser mest på utenfor isen. For Vålerenga er samfunnsengasjement viktig, og med Crayon har vi funnet en partner som gir oss den hjelpen vi ønsker på det området. Sammen med Crayon skal vi både utvikle oss selv, men også bidra til å utvikle andre gjennom våre sosiale prosjekter, og på lag med Oslo Kommunes mobbeombud, Ung Norge, Oslo Pride og flere veldige organisasjoner, sier Østbye.

Samfunnsengasjementet var også en viktig faktor for at Crayon allerede året før avtalen gikk ut, valgte å fornye med tre år til.

– I garderoben henger plakaten «Du speller for flere enn bare deg sjæl». Vålerenga betyr mye for mange, både på og utenfor banen, og deres sosiale arbeid er spesielt imponerende. Crayon deler mange av verdiene til klubben, og kulturelt fungerer vi også godt sammen. Vi er derfor svært glade og stolte over å kunne forlenge vår avtale som generalpartner, sier markedsdirektør Espen Viskjer i Crayon.

Mot ny publikumsrekord

Samtidig som Vålerenga har tatt steg utenfor isen, satte laget også klubbrekord i høst med antall strake hjemmeseiere på Jordal. Et Jordal Amfi som stadig blir bedre besøkt, og som i fjor satte besøksrekord. Den rekorden ser allerede ut til å bli slått denne sesongen, da snittet på de første 19 hjemmekampene denne sesongen er 232 tilskuere mer enn på samme tidspunkt forrige sesong.

Da endte klubben med 3054 tilskuere i snitt per kamp, som slo den forrige besøksrekorden som ble satt i gamle Jordal tilbake i 91/92-sesongen. Legger vi til at kampen mot Storhamar i januar ble ny publikumsrekord med 5.287 tilskuere, er det ikke rart Østbye har mye å glede seg over også utenfor isen.

– Arenaene i Asker og Stavanger er bygd opp for kommersiell virksomhet, og det er ikke Jordal. Vi har imidlertid veldig mange fine flater her, som vi må gjøre det beste ut av. For oss gjelder det å utvikle VIP-fasilitetene og ta i bruk arenaen også utenfor kamp med konferansetilbud, restauranten, Skyloungen og andre fasiliteter våre partnere kan bruke. Jordal Amfi er svært viktig for oss, og her vil vi også utvikle oss videre, forteller Østbye.