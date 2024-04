VIF motbeviste kritikerne og satte opp drømmefinalen: – Sinnssykt deilig

Etter at Vålerenga i fjor høst satte klubbrekord med en utrolig hjemmerekke, begynte ting å gå litt tråere etter nyttår. Samtidig som Storhamar dro fra, kom det mer og mer kritikk mot Vålerengas lagbygg og trener Fredrik Andersson. Da VIF også tapte hjemme for Oilers i nest siste serierunde, var det nærmest opplest og vedtatt av Vålerenga ryker ut for Oilers i semifinalene.

Så skjedde ikke, og etter en historisk opphenting hjemme i kamp fire da Oilers ledet 3-0 reiste VIF til Stavanger og tok sin aller første seier i DNB Arena i sluttspillhistorien. Det gjorde at laget kunne sikre finalebilletten på Jordal, men til slutt måtte laget reise tilbake til Stavanger for å gjøre noe ingen andre lag har gjort i norsk hockeys historie. De måtte slå Oilers i en avgjørende kamp sju. Og VIF klarte det.

– Jeg er så utrolig stolt av gutta. Vi kriger på gjennom hele året, og møter motgang og kritikerne sier at vi ikke er gode nok, men vi står sammen når det gjelder som mest og vinner. Nå kan vi ta litt av, også gleder jeg meg til å komme hjem, for nå er jeg lei av å spille kamper i Stavanger, sa Jørgen Karterud til TV2 etter kampslutt.

Ti år siden forrige finale

Ti år har det gått siden Vålerenga sist gang var i NM-finalen, da laget tapte for nettopp Stavanger Oilers. Nå er det Storhamar som venter i kampen for å bringa bøtta hjem til Jordal for første gang siden 2009.

– Vi er elska og hata, og alle ønsker jo at det skal gå dårlig med oss. Men jo færre som trur på oss, jo bedre er det. Nå har vi sikret oss en drømmefinale, da oppgjørene mot Storhamar er de største vi har i Norge. Det blir utrolig kult, og vi må bare komme oss hjem herfra og forberede oss til mandag, forteller Karterud.

Også i NM-finalene, som starter mandag og spilles annenhver dag utover neste uke, har Storhamar hjemmebanefordelen. Det betyr at VIF må vinne en kamp på Hamar, som har vist seg vanskelig.

– Vålerenga er sulteforet på finaler og NM-gull, og endelig er vi i en finale igjen. Det kommer til å bli en finale med helt utrolige rammer, og blir enormt gøy å spille, forteller Daniel Bøen Rokseth til TV2.

Vålerenga-kaptein Martin Røymark jubler etter at han har ført laget til den første NM-finalen på ti år. Jørgen Karterud og Daniel Bøen Rokseth i bakgrunnen. (Carina Johansen/NTB)

Ekstra deilig for Rokseth

Rokseth har de ti siste årene spilt for nettopp Stavanger Oilers, der han har hanket inn NM-gull og seriemesterskap i øst og vest for kveldens verter i DNB Arena. Derfor måtte selvsagt også han på scoringslista da VIF slo ut Oilers.

– Først og fremst er det en sinnsykt deilig lagseier. Vi viser karakter ved å komme tilbake gang på gang, og står opp mot de slagene vi får i trynet og responderer med å score nye mål. Det er så utrolig sterkt, og selvsagt betyr det litt ekstra for meg å gjøre det her. Det er av sine egne du skal ha det, og etter at jeg har blitt tatt så godt i mot i Vålerenga, er det jo ekstra deilig å slå ut gamleklubben, forteller Rokseth.

Det var imidlertid lite som tydet på det i starten av kampen, da Mathias Trettenes og André Strandborg ga Oilers 1-0 og 2-0, men under et halvt minutt etter 2-0-scoring kom kanskje kampens viktigste mål for Vålerenga. Supertalentet Stian Solberg plukket opp pucken i egen sone, dro seg forbi alle og inn i Oilers’ sone før han reduserte til 2-1. Det målet gå Vålerenga tilbake håpet og troen på at det er mulig.

– Jeg får pucken i egne sone og ser at det er åpen is foran meg. Jeg er litt heldig med spretten, kommer meg over banen og får skutt før pucken går i mål. Det er litt flaks og litt skills, men mest deilig, sa Solberg om drømmemålet før den tredje perioden.

Stian Solberg scoret to mål, og får mye av æren for Vålerengas opphenting som til slutt ga seier og finaleplass. (Carina Johansen/NTB)

– En helt utrolig følelse

Før lagene rakk å gå til pause hadde nemlig Thomas Olsen utlignet og Stian Solberg snudde kampen, slik at Vålerenga ledet 3-2 før tredje periode. Der utlignet Oilers først en gang til 3-3 og så til 4-4 etter Bøen Rokseths scoring, men 45 sekunder før slutt avgjorde Tommi Taimi i overtall for å sende VIF til finale.

– Det er helt fantastisk. Jeg scoret, men det her en lagseier. Det er en helt utrolig følelse, og vi har hatt gode oppgjør mot Stavanger hele sesongen og gjennom denne serien. Jeg følte litt at vi kom til å vinne denne i dag, og vi viser til slutt at vi er et bedre lag akkurat denne gangen, sier Taimi og legger til:

– Det avgjørende målet kommer veldig høyt opp på lista over mål jeg har scoret. Definitivt topp tre.

Dermed er det å suge litt på den historiske karamellen i kveld, før trener Fredrik Andersson og co. begynner å forberede laget på å slå Storhamar, som har vært i fire strake finaler og tapt de tre siste.

– Det er en utrolig følelse å gå seirende ut av en serie som det her. Det å komme under 0-2 først og så at Stavanger utligner flere ganger var utrolig tøft, men vi snakket om at vi måtte være tålmodige og jobber over 60 minutter for å vinne. Jeg er utrolig stolt over hvordan guttene har håndtert presset, og klart å vinne i dag, sier Andersson og fortsetter:

– Det er alltid godt å motbevise kritikerne, men vi vet hvilke ferdigheter vi har inne som lag og hvor bra vi er på vårt beste. Nå står vi i det som blir en fantastisk finaleserie, så noe må vi jo ha gjort riktig i år likevel, avslutter svensken og gliser.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson har hatt sine kritikere denne sesongen, men kunne fredag glise bredt etter å ha ført laget til NM-finale (Carina Johansen/NTB)

