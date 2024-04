VIF til finale for første gang på ti år etter vilt drama i Stavanger

Etter den historiske sluttspillseieren i DNB Arena forrige gang lagene møttes i Stavanger, klarte ikke Vålerenga å spille hjem finaleplassen hjemme i Jordal Amfi på onsdag. Dermed måtte det en avgjørende kamp sju til for å kåre vinneren av semifinaleserien, som får møte Storhamar i finalen.

Vålerenga har vunnet tre av fire kamper når en sluttspillserie har kommet til en avgjørende kamp sju. Oilers har vunnet seks av seks, og med bare én seier mot Oilers i Stavanger i sluttspillet noen gang, var det mye odds som var mot Vålerenga i et fullstappet DNB Arena som var på kokepunktet fredag.

Allerede etter bare noen sekunder spilt fikk imidlertid Jørgen Karterud en strålende mulighet til å sende Vålerenga i ledelsen, da han prøvde seg kjøkkenveien på å snike pucken inn i hjørnet. Oilers-keeper Henrik Holm var ikke oppmerksom nok, men Greg Mauldin hindret Karterud å snike pucken i mål.

Oilers tok ledelsen i overtall

Vertene fikk et par muligheter i overtall rundt fem minutter spilt, mens Alex Dostie smeller pucken i metallet to-tre minutter senere. Thomas Olsen får en god skuddmulighet i samme bytt, og de ti første minuttene gikk begge lagene knallhardt ut og det bølget frem og tilbake akkompagnert av taktfast klapping og et elektriskt DNB Arena.

Oilers fikk satt opp et godt press med tre-fire minutter igjen å spille av perioden, da laget fikk sitt andre overtall for kvelden. Etter et par tidlige skudd, kom kampens første scoring da Mathias Trettenes skjøt via Kalle Ekelund og inn i mål bak en utspilt Tobias Breivold i VIF-buret.

Vålerenga fikk sitt første overtall med like under tre minutter igjen av den første perioden, men klarte ikke å benytte seg av det til å skape store sjanser. Dermed ebbet perioden ut med 1-0-ledelse til Stavanger Oilers, etter en jevnspilt og intens første periode der Oilers litt heldig fikk sitt ledermål via Kalle Ekelund.

– Deilig å sette den første. Det er vanvittig gøy å spille i den kampen her, med så mye liv fra tribunen. Vi kan ikke be om mer, så vi må bare kose oss med det, sier målscorer Mathias Trettenes til TV2.

– Det er litt utur at vi får det målet mot. Vi kriger på ganske bra i det overtallet, får de får et skudd fra kanten som spretter inn. Det er noe drit selvsagt, men det er mye hockey igjen. Jeg synes vi spiller ganske bra og skaper mange sjanser i fem mot fem og synes vi orker litt mer enn dem. Så her må vi bare kjøre på, sa VIF-spiller Kalle Ekelund etter den første perioden.

Enorm soloscoring av Solberg

Vålerenga avslutta de ti siste sekundene av den første perioden i overtall, men klarte ikke å utnytte overtallet selv om Christopher Bengtsson fikk et godt skuddforsøk og senere i overtallet igjen traff stolpen. Et godt overtall fra Vålerenga med flere gode skudd, men ingen uttelling.

Etter utvisningsperioden gikk det ikke mange minuttene fikk Mark Auk måtte sette seg i to minutter før farefullt spill med høy kølle. Det brukte Oilers til å øke ledelsen, da André Bjelland Strandborg doblet ledelsen med sekunder igjen av overtiden. Oilers-spilleren fikk gått på egen retur, og satte inn 2-0.

20 sekunder senere tok Stian Solberg pucken i egne hender, går slalåm gjennom hele Oilers-laget fra egen sone og inn i Oilers’ sone. Den talentfulle backen kjører en coast til coast og får skutt mot Henrik Holm, som slipper inn en særdeles viktig redusering for VIF etter en enorm enkeltmannsprestasjon.

VIF snudde med to mål i overtall

Sander Thoresen fikk en god skuddmulighet etter at Henrik Holm ga retur på et skudd fra Linus Rosdahl, men Thoresen traff ikke pucken rent slik at den spratt inn mot loffene til Oilers-keeperen som fikk avverget. Oilers fikk satt VIF under press i minuttene etter, men uten å skape store muligheter.

Solberg gikk for gull med fem minutter igjen å spille, men traff ikke mål. Christoffer Karlsen måtte imidlertid sette seg i utvisningsboksen, og bare sekunder ut i overtallet fikk han selskap av Clifford James Watson slik at VIF fikk spille fem mot tre i nesten to minutter. Under ett minutt senere kom utligningen.

Vålerenga presset på og satte fart på pucken. Alex Dostie spilte den inn foran mål, der Thomas Olsen satte inn VIFs første aller første overtidsmål i semifinaleserien mot Oilers. Med det utlignet Vålerenga kampen, og hadde igjen over ett minutt i overtall. Den tida brukte Stian Solberg til å snu kampen med et langskudd i krysset, som førte til at VIF scoret nok et mål i overtall og ledet 3-2.

Langan utlignet for Oilers

Markus Søberg kom alene med Holm med et halvt minutt igjen å spille, men der gikk Holm seirende ut. Sekunder senere gikk Tobias Breivold seirende ut av en duell med Mathias Trettenes, slik at midtperioden ebbet ut med en 3-2-ledelse til Vålerenga som med det var 20 minutter unna NM-finale mot Storhamar.

– Jeg scorer to mål, og det er alltid gøy å score, men det er viktig å holde fokus nå før tredje periode, sier Stian Solberg før han kommenterer drømmemålet som ga VIF energi på 2-1.

– Jeg får pucken i egne sone og ser at det er åpen is foran meg. Jeg er litt heldig med spretten, kommer meg over banen og får skutt før pucken går i mål. Det er litt flaks og litt skills, men mest deilig. Jeg synes Oilers ser slitne ut, mens vi virker mer opplagt. Nå er det viktig å fortsette i samme spor, sier Solberg.

Begge lag kom energisk ut i den tredje perioden, der Vålerenga forsvarte seg godt. Tristan Langan hadde et godt styringsforsøk, som ble reddet av Tobias Breivold. Langan ga seg ikke med det, og utlignet til 3-3 etter en puck som spratt og som falt hans vei. Oilers-spilleren fikk kontroll og smalt den i nettet via tverrliggeren. Dermed gikk lagene likt inn i de siste ti minuttene av den tredje perioden.

Taimi sendte Vålerenga videre

Med seks minutter igjen å spille skjedde det som selvsagt måtte skje. Daniel Bøen Rokseth, med ti år i Stavanger Oilers, dro inn et langskudd fra like innenfor blålinjen. Vålerenga skapte mye trafikk foran Oilers-keeper Henrik Holm, som ikke så pucken før den smalt inn i mål bak sin tidligere lagkompis.

Rokseths scoring holdt ikke helt inn for VIF, da Ludvig Hoff sto for nok en utligning i en høydramatisk kamp. Oilers-spilleren scoret med fire minutter igjen på klokka da Andreas Klavestad fant Hoff med en no-look-pasning på tvers av målgården før Hoff putta pucken i nettet bak Tobias Breivold.

Med 45 sekunder igjen på klokka scoret Vålerenga nok et mål i overtall, og denne gang var det Mathis Olimb som fant Tommi Taimi før finnen banket VIF i ledelsen og til finale. Et Vålerenga-lag som altså ikke hadde scoret i overtall mot Oilers i semifinaleserien før fredagens kamp scoret tre mål i overtall og slo Oilers som aldri hadde tapt en kamp sju noensinne.

Første finalekamp går mot Storhamar førstkommende mandag.

Kampfakta

Semifinale hockey-NM, kamp sju av sju

Stavanger Oilers – Vålerenga 4-5 (1-0, 1-3, 2-2)

DNB Arena

Mål:

1. periode: 1-0 (16.31) Mathias Trettenes (Bourque, Kissel).

2. periode: 2-0 (24.57) André Strandborg (Hoff, Klavestad), 2-1 Stian Solberg (Johansen, Ekelund), 2-2 (36.17) Thomas Olsen (Taimi, Dostie), 2-3 (37.15) Stian Solberg (Dostie, Ekelund).

3. periode: 3-3 (48.20) Tristan Langan (Henriksen, Bjerke). 3-4 (53.23) Daniel Bøen Rokseth (Bengtsson, Karterud), 4-4 (56.01) Ludvig Hoff (Klavestad, Strandborg), 4-5 (59.11) Tommi Taimi.

Skudd: 32-38 (9-9, 13-19, 10-10)

Utvisninger: Stavanger Oilers 5x2 min. Vålerenga 3x2 min.

Dommere: Marcus Vardeberg Wannerstedt & Roy Stian Hansen

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Daniel Bøen Roseth, Tommi Taimi, Alex Dostie, Mathis Olimb, Thomas Olsen

2. rekke: Stian Solberg, Kalle Ekelund, Martin Røymark, Christopher Bengtsson, Jørgen Karterud.

3. rekke: Mark Auk, Linus Rosdahl, Markus Søberg, Sebastian Johansen, Sander Thoresen.

4. rekke: Herman Mowe, Didrik Nøkleby Svendsen, Magnus Brekke Henriksen, Christian Torrisen.

