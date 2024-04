Kaptein Røymark fikset VIF-seier i sudden etter utrolig opphenting: – Fortjent

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Mika Partanen er den spilleren som har notert seg for flest målpoeng denne sesongen for Vålerenga med 29 mål og 38 målgivende på 52 kamper. Finnen hadde scoret i tre strake kamper, i den siste kampen mot Stjernen og i de to første kampene mot Stavanger Oilers, men skadet seg tidlig i den tredje semifinalen mot Oilers i Stavanger torsdag.

Han fikk se sitt Vålerenga havne under 0-3 tidlig i den andre perioden, og da var virkelig savnet av Partanen stort. Men Martin Røymark og Alex Dostie tok ansvar og sikret overtidsspill og seier, der kaptein Røymark scoret 4-3-målet minuttet ut i overtidsperioden. Dermed står det 2-2 i kamper.

Mål litt mot spillets gang

VIF hadde kampens første store sjanse etter fire minutter spilt. Martin Røymark la pucken inn foran mål til Colin Bengtsson, som fikk avsluttet med et backhandskudd. Forsøket snek seg utenfor målet.

Halvspilt periode var faktum da Sander Thoresen og Stian Solberg kom to mot en. Thoresen holdt i pucken ganske lenge før han valgte å skyte. Forsøket ble reddet av Henrik Holm. Mon tro om Thoresen burde sentret til Solberg?

Uansett, det skjedde ikke all verden på Jordal de første 18 minuttene. Stavanger spilte to minutter i overtall og hadde én bra sjanse, men den reddet Tobias Breivold mesterlig. Men så, litt mot spillets gang, tok Stavanger ledelsen etter 18 minutter og 36 sekunder, da Anthony Salinitri scoret etter å ha plukket egen retur. Dermed sto det 1-0 etter de første 20 minuttene.

Blytung start på andre periode

0-1 ble til 0-2 litt over minuttet ut i den andre perioden. VIF mistet pucken på vei fremover, Mathias Trettenes fikk pucken på tre meter og spilte på genialt vis til Dan Kissel. Pasningen gjorde at Breivold ble satt ut av spill, så Kissel hadde få problemer med å banke pucken i mål til 2-0.

Vondt ble til verre for VIF sin del fem minutter senere. Etter at hjemmelaget hadde flyttet pucken rundt i Stavangers sone i to minutter i strekk, spilte Jørgen Karterud pucken bort. Oilers kom tre mot en og denne gang var det Kissel som fant Trettenes.

Han bommet faktisk på pucken da han skulle skyte, men det var nok til å få pucken mellom beina på Breivold og til 3-0. Det var med andre ord en sånn kveld for VIF.

To VIF-scoringer på rad

Til slutt kom scoringen for VIF. Ni minutter var spilt av andre periode da Thomas Olsen fikk pucken bak målet til Oilers. Han tok med seg pucken inn et par meter tilbake før han vendte på en femøring og skjøt i nærmeste. Holm burde nok reddet skuddet, men mål og kamp igjen ble det.

Og da våknet virkelig VIF. 35 minutter var spilt da Alex Dostie fikk pucken av Mathis Olimb. Canadieren skjøt i steget på førstetouch og hamret den opp i nettaket. 2-3 og fullstendig baluba på tribunen!

2-3 var også stillingen etter to av tre perioder, og VIF hadde virkelig fått blod på tann før de siste 20 minuttene.

Store VIF-sjanser og mål til slutt

Stavanger virket paralysert etter den andre perioden og skapte svært lite i starten av den tredje perioden. VIF skapte flere halvsjanser og presset Oilers langt tilbake i egen sone, men Holm i Oilers-buret vartet opp med flere gode redninger.

Vålerenga-kaptein Martin Røymark jubler intenst etter å ha sendt laget sitt tilbake i kampen mot Oilers i NM-semifinalene (Oskar Wikestad)

VIF fikk så en gigantisk trippelmulighet etter 53 minutter. Først danset pucken på streken etter skudd fra Dostie. På returen prøvde Olimb å sette den i lengste, men Holm reddet mesterlig. Og fem sekunder senere skjøt Mark Auk like over. Hjemmelaget presset virkelig på for scoring.

Og til slutt kom den forløsende 3-3-scoringen, med ett minutt og 30 sekunder igjen. Et skudd fra Thomas Olsen ble reddet av Holm, men han måtte gi retur. Der dukket først Røymark opp, som bommet, før Dostie vippet pucken opp i nettaket til 3-3, som også ble stillingen etter full tid.

– Det var fortjent, synes jeg, sier Røymark.

I starten av overtidsperioden hadde VIF og Oilers hver sin store sjanse før Martin Røymark avgjorde det hele med en returscoring. Dermed vant VIF 4-3.

Kampfakta:

NM-sluttspillet menn lørdag, semifinale 4. kamp (best av 7):

Vålerenga – Stavanger 4-3 e.f. (0-1, 2-2, 1-0, 1-0), sammenlagt 2-2

Jordal Amfi, 4821 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (18.36) Anthony Philip Salinitri (Tristin Langan, Patrick Ulriksen).

2. periode: 0-2 (21.15) Daniel Thomas Kissel (Mathias Trettenes, Martin Gran), 0-3 (26.13) Trettenes (Kissel, Gran), 1-3 (28.59) Thomas Olsen (Mathis Olimb, Linus Rosdahl), 2-3 (34.59) Alex Dostie (Olimb, Daniel Bøen Rokseth).

3. periode: 3-3 (58.57) Martin Røymark (Olsen, Olimb).

Forlengning: 4-3 (60.50) Røymark (Jørgen Karterud).

Utvisninger: Vålerenga 1 x 2 min., Stavanger ingen.

Gjenstående kamper: 8/4, 10/4, evt. 12/4.

