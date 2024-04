Matchpucken glapp for VIF som ledet tre ganger – avgjøres i Stavanger

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter den sterke seieren i Stavanger på mandag sto plutselig Vålerenga med matchpuck foran den sjette semifinalen. En gyllen mulighet til å ta seg videre for en sjuende semifinale vil gå i Stavanger, og der har Vålerenga statistikken mot seg, til tross for den seneste seieren. Det så lenge ut til å gå Vålerengas vei, men Stavanger kommer alltid tilbake i siste periode, slik som i dag.

Det var for øvrig et rekordstort publikum i Jordal Amfi. Så mye som 5332 solgte billetter har det aldri vært før.

En påskrudd Alex Dostie sørget for ledelse til første pause, så hevet Stavanger seg som sist gang i andre periode, men et heldig Vålerenga holdt likevel på ledelsen. Stavanger utlignet igjen halvveis i siste periode, fortsatte trykket og lurte inn et seiersmål mellom beina på Tobias Breivold. Nå blir det et nytt saftig oppgjør i oljebyen for å avgjøre hvem som tar seg til NM-finalen.

Canadier i form

Fotballaget avanserte i sitt cupoppgjør rett utenfor, og alle sammen rakk å finne plassene sine i tide for droppen. Det hjalp nok at den kampen ble avgjort en god stund før slutt. For her hjalt det å følge med fra start. Den første perioden bød på hele 22 skudd, like mange til hvert av lagene. – Det er jevnt, sier Fredrik Andersson tørt i første pause.

I hovedrollen var en heltent canadier. Ikke fire minutter var gått før Alex Dostie, med litt flaks, scoret det første. Da løftet taket seg for første gang i den stappfulle hallen. Og tempoet var høyt. Det kom sjanser til begge lag, Martin Røymark skjøt i innsiden av stolpen og gjestene var også farlig frempå. De scoret litt ut av ingenting, som en god Tobias Breivold ikke kan klandres for.

Likevel var det Vålerenga som hadde et lite overtak, hjulpet av flere overtallsspill, men det var fem mot fem og en stor enkeltmannsprestasjon som sørget for Vålerenga-ledelse etter de første 20 minuttene. Alex Dostie var frekk og freidig da han sendte pucken inn i korthjørnet.

Stavanger-kjør

Som i den forrige semifinale i Stavanger var det Oilers som initiativet i den andre perioden. De var mange hakk bedre helt fra start og burde scoret tidlig. De kom to mot en og treffsikre Dan Kissel fikk avslutte på et gapende mål. Problemet hans var at Tobias Breivold kastet seg over en leverte en redning fra øverste hylle.

Det ble bare en forsmak på resten av perioden. Gjestene fortsatte presset i en lang timinuttersperiode for Vålerenga som nesten ikke kom seg ut av egen sone. Breivold var på jobb, men Kissels utligning var vanskelig å ta.

– Åpenbart vant vi denne perioden, sa Dan Kissel til TV 2.

Scoret med skulderen

De siste fem minuttene bød på mer action begge veier. Stavangers momentum var over, og Vålerenga kom seg høyere. Pucken fløy fra ende til annen og ofte inn foran slottet. Da rår tilfeldighetene og kanskje noe mot spillet tok Vålerenga igjen ledelsen.

Oskar Ekelund løsnet en blanding av skudd og innlegg. Pucken fikk en perfekt høyde og retning for Thomas Olsen. Ved bakre stolpe kom han stormende, flekset skulderen, og det ordnet ny ledelse. Målet måtte gjennom en lang videosjekk for å godkjennes.

– Den treffer meg bare i skulderen, men det var bekymringsverdig at det tok så lang tid, sier Thomas Olsen som også må sende en takk til mannen i andre ende etter denne perioden.

– Vi er egentlig heldige med utfallet. «Tuben» holder oss inne, sier han.

Spenning til slutt

Den samme dominansen fortsatte ikke inn i tredje periode. Kanskje hadde Thomas Olsen og resten av hjemmelaget spart litt på kreftene, for en temporik hockeymatch krever mye av slitne bein. Uansett hadde Vålerenga en bedre start på den avgjørende perioden, uten at veldig store sjanser oppsto.

Stavanger hadde ikke mange skudd, men plutselig scoret de, også de mot spillets gang. Tristin Langan lurte ved bakre stolpe. Det skapte en ny nervøsitet i hallen, for det var fortsatt ti minutter igjen. Førsterekka og Klanen fikk en liten støkk, men fant fort tilbake til rytmen.

Det var Stavanger som hadde puck i sluttminuttene, Vålerenga hadde mer enn nok med å forsvare seg, slapp nesten ikke til skudd, men så glapp det fire minutter før sluttsignalet. Anthony Salinitri gikk rundt målet og lurte inn seiersmålet.

Vålerenga tok timeout med to minutter igjen, spilte med seks utespillere og gjorde et siste forsøk. Det gikk ikke og da blir det en ny tur til Stavanger.

---

Kampfakta

NM-sluttspillet menn onsdag, semifinale 6. kamp (best av 7):

Vålerenga – Stavanger 3-5 (2-1, 1-1, 0-3), sammenlagt 3 3

Jordal Amfi, 5332 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (3.47) Alex Dostie (Kalle Ekelund, Mathis Olimb), 1-1 (6) Patrick Rørbu Elvsveen (Andreas Klavestad), 2-1 (12.42) Dostie (Jørgen Karterud).

2. periode: 2-2 (26.59) Daniel Thomas Kissel (Mathias Trettenes, Simon Bourque), 3-2 (37.34) Thomas Olsen (Ekelund).

3. periode: 3-3 (49.01) Tristin Langan (Anthony Philip Salinitri, Bourque), 3-4 (55.46) Salinitri (Langan), 3-5 (59.57) Langan.

Utvisninger: Vålerenga 4 x 2 min., Stavanger 6 x 2 min.

7. og avgjørende kamp spilles fredag i Stavanger. Vinneren møter Storhamar i finalen.

---