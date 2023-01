VIF tilbake på vinnersporet før innspurten: – Må vinne åtte av de siste ni

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Kalle Ekelunds fulltreffer i første periodes aller siste sekund drepte denne kampen. Vålerenga kom ikke opp på sitt høyeste nivå i kveld, men likevel var det aldri noen tvil om hvor de tre poengene ville havne. MS reduserte i midtperioden, men det hjalp ingenting.

Mot slutten av kampen ble resultatet overlegent. Dermed er Vålerenga tilbake på vinnersporet etter tapet mot Sparta sist.

– Vi er fornøyd med dette. Det ble en enkel seier, sier Thomas Olsen til Dagsavisen.

Toppscoreren kom på scoringslista, men faktisk ble det scoret flere mål, fem stykker, av backene i kveld.

– Det ser jeg på som både noe artig og litt flaut, sier Olsen og ler.

– Men når jeg tenker litt mer på det, så er det jo en styrke at vi har mål i alle deler av laget, sier han videre.

Ni kamper igjen

Det er en styrke som er fin å ha med seg inn i innspurten. Nå gjenstår den femte og siste runden av serien, der lagene skal møte hverandre én gang til før sluttspillet begynner. Det er utrolig jevnt i toppen, der seks lag fortsatt har sjansen til å vinne. Nå venter fem kamper som Vålerenga bør vinne, henholdsvis mot Frisk Asker, Stjernen, Lillehammer, Stavanger og Grüner.

Stavanger kommer til Jordal 4. februar, og det blir en nøkkelkamp. Etter en tur til Dælenenga kommer Ringerike på besøk før en bortekamp mot Sparta trolig avgjør mye av utfallet. Thomas Olsen ser fram til utfordringene.

– Jeg kan ikke huske sist det har vært så jevnt. Det er helt vilt at det er sånn, og veldig kult. Kampene kommer tett nå, og det er ni poeng å kjempe om bare denne uka. Det hadde smakt utrolig godt med tre poeng i Varner Arena på torsdag, og Stjernen på Jordal på søndag blir skikkelig tøft. Vi skal restituere godt og være klare, sier Olsen.

Trener Fredrik Andersson sier at Vålerenga må emulere prestasjonene mot de gode motstanderne for å kunne krige seg til seriemesterskapet.

– Både for å krige om å havne helt på topp, og for å forberede oss til sluttspillet må vi prestere like godt som vi gjorde i de siste seirene over Storhamar og Sparta. Det handler om å prestere godt på trening og hver kamp fremover. For å ta seriemesterskapet tror jeg vi må vinne åtte av de siste ni kampene, sier Vålerengas svenske trener til Dagsavisen.

Scoring i siste hundredelssekund

Etter at MS faktisk kom til den første store sjansen tok Vålerenga som ventet kontroll på kampen. De hadde pucken mye i laget. Ledelsen kom oppskriftsmessig etter seks minutter. Tidligere MS – spiller Darien Craighead fant Mathis Olimb. Gullhjelmen var uselvisk foran mål og serverte Mika Partanen som fikk en enkel jobb.

MS dro på seg to utvisninger på rappen og ga storebror fire minutter i overtall. Det overlevde de for det var mye slurv i hjemmelagets spillere. Dårlige mottak og upresise pasninger. Det preget perioden som på en annen måte fløt veldig bra, med lite stopp i spillet. Tobias Lindström kunne ordnet en dobling av ledelsen med to sekunder igjen av perioden, men mislyktes.

Utrolig nok fikk Vålerenga en sjanse til etter den påfølgende droppen, og Kalle Ekelund hamret pucken i mål, men var tiden ute? Sluttsignalet lød i det pucken føyk i garnet. Etter en videosjekk konkluderte dommerteamet med mål, i grevens tid. Som hoveddommer Mats Wikstrand selv sa da han kunngjorde avgjørelsen til publikum:

– De hadde ett hundredelssekund å gå på.

Herjet i undertall

Tommi Taimi traff blink fra distanse fem og et halvt minutt ut i mellomperioden før 19-åringen Theodor Steen–Gulbrandsen redusert for MS. Etter pasning fra en annen 19–åring, Nikolai Olsvik. Målscoreren er Vålerenga–gutt og syns nok det er ekstra stas å score mot moderklubben.

Men det lille håpet som ble tent for de hvite og grønne ble raskt slukket, da de fikk en gyllen sjanse til å redusere på nytt i powerplay. Det gikk ikke spesielt bra og det så ut som de selv var laget i undertall. Vålerenga er best i ligaen med en mann færre på isen og viste hvorfor, de herjet i forecheckingen og skapte sjanse på sjanse.

Gjestenes overtallsmareritt kulminerte med scoring av Vålerengas nye back, Justin Hamonic, han kom stormende nedover høyresiden som en ekte løper.

– Kult at han bidrar også i det offensive og får seg et mål, sa VIF – trener Fredrik Andersson i andre periodepause.

VIFs nye back, Justin Hamonic, kunne juble for sin første scoring i Vålerenga-drakta. (Oskar Wikestad)

Tre scoringer de siste fem minuttene

Andersson var også tydelig på at laget ikke var på sitt aller skarpeste i kveld.

– Vi spiller for tregt og drar ned tempoet i kampen. Jeg ønsker at vi får fart på spillet, sa han.

Det ble god trening i nettopp det i siste periode. MS gjorde et forsøk fremover, noe som ga Vålerenga kontringsrom. Men de slet med å finne rytmen før de siste ti minuttene da MS virkelig ga opp. Stefan Espeland la på til 5–1 med skudd fra blålinja i powerplay.

Mot slutten røynet det på for MS, som det ofte gjør i den siste perioden. Thomas Olsen fikk også fulltrefferen sin til slutt før begge finnene, Mika Partanen og Tommi Taimi, scoret hvert sitt andre for kvelden. 8–1. VIF scoret på halvparten av skuddene sine i siste periode.

