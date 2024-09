Suspendert Ebbesen matchvinner i sliteseier for Ready: – Drittkamp

GRESSBANEN (Dagsavisen): Mathias Ebbesen fikk nemlig gult kort for det dommeren mente var drøying av tid. Det skjedde på overtid av den andre omgangen, da Ready hadde corner.

Kortet var hans femte denne sesongen, som gjør at han må sone i den meget viktige kampen mot Bjørkelangen, som også kjemper om 3.-plassen i avdelingen. Akkurat nå innehar Ready den med 40 poeng med fem kamper igjen. Bjørkelangen er poenget bak, og det samme er Lokomotiv Oslo.

– Jeg er skuffet over at jeg får gult kort. Kampen mot Bjørkelangen er jo den viktigste som er igjen. Det er jævlig irriterende å misse den kampen, sukker spissen, som sier følgende om kampen:

– Det var en skikkelig drittkamp. En dårlig kamp av oss. Vi gir de altfor mye, men det er sterkt å vinne på en dårlig dag. De kommer jo med et sterkt lag og, så det er deilig med tre poeng. Men jeg sitter ikke igjen med en seiersfølelse. Det er en dårlig prestasjon av oss, sier Ebbesen.

Les flere saker fra 3. divisjon her

Ga motstanderen honnør

Trener Magnus Røed Haukvik var også halvveis fornøyd med kampen.

– Jeg er lettet over at vi vinner når vi spiller en såpass dårlig kamp. 1. omgang var veldig bra. Da burde vi scoret flere mål. 2. omgang var langt svakere enn hva vi så for oss i pausen. Honnør til KBK, som er gode i banespillet og produserer mye, selv om de ikke skaper veldig mange store sjanser. Vi slet stort i 2. omgang, sier han.

– Men det er positivt at vi vinner på en sånn dag. Det har vi vist i andre kamper og. Det er sterkt av oss å holde nullen på hjemmebane. Vi vet at vi stort sett klarer å score, så når vi ikke slipper inn, vinner vi stort sett, sier treneren.

Han er veldig fornøyd med at de innehar 3.-plassen med fem kamper igjen.

– Vi er veldig fornøyde med de 21 første kampene. Ender vi opp med en 3. plass totalt sett, er vi fornøyde med det. Men vi har fått mange nye inn, og mange unge inn, så vi jobber hele tiden med å bli bedre. Vi ser at vi kan spille jevnt med de beste lagene, så det er jeg fornøyd med.

Les også: Ny Brajanac-dobbel da Vålerenga feiret nok en festaften på Intility (+)

Enorm 1. omgang

Ready kom ut i 100 og tok ledelsen etter sju minutter. Hjemmelaget rullet fint opp på venstre og til slutt slo Henrik Høyby inn. Han fant Mathias Ebbesen, som

stanget ballen kontant i mål fra fem-seks meter. Det var spissens niende mål denne sesongen.

Nesten halvtimen var passert da det nesten sto 2–0. Lauritz Skjelle raget høyest i boks etter en corner, men headingen gikk like utenfor. Så var det Henrik Høyby sin tur like etter. Han ladet børsa og fikk bra trøkk, men skuddet ble reddet av keeper.

Jesper Lenander og Jakob Schei var gode for Ready i den første omgangen og imponerte med ro og duellkraft. Like før pause fikk Lenander gå upresset opp i boks, men headet like over.

På overtid var Schei nær med et skudd fra kloss hold, men det gikk i blokka. Dermed sto det 1–0 til pause.

Les også: 3.div: Ready tok poeng mot Træff – Asker svarte på Nordstrand-seier (+)

Jakob Schei slo flere gode dødballer for Ready mandag. (Even Lübeck)

Kjørte 2. omgang

KBK 2 var best ut av startblokkene i den andre omgangen og hadde mye ball. Ready slet i det hele tatt med å spille seg ut av egen banehalvdel.

Det er ikke til å overdrive når man skriver at Ready var over midten for første gang i 2. omgang først etter 80 minutter. Da fikk de seg en etterlengtet pustepause etter et intenst KBK-press i 35 minutter.

Helt på tampen åpnet oppgjøret seg. Ebbesen kom alene med keeper og kunne avgjort kampen, men avslutningen ble stoppet av KBK-keeperen. Like etter burde nok Daniel Steinfeldt hatt straffe da han gikk ned i boks, men dommeren vinket spillet videre. Kort tid etter var kampen over og Ready kunne juble for tre poeng.

Les også: VIF-rekruttene rykket ned med glans etter nok et stortap på bortebane (+)

---

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 5 – runde 21

Ready-Kristiansund 2 1–0 (1–0)

Gressbanen, 150 tilskuere

Mål: 1–0 Mathias Ebbesen (9)

Gule kort: Mathias Ebbesen, Vlad Paljamar, Jakob Schei, Magnus Arnesen, Fredrik Finnøy.

Ready: Vlas Paljamar – Magnus Arnesen, Lauritz Skjelle, Jesper Lenander – Fredrik Finnøy (Alexander Wiegels Waage fra 87.), Jakob Schei, Eivind Fallås Dahl (Sondre Brudal fra 71.) Anders Engebretsen (Jonathan Sverresønn Svelland fra 20.), Henrik Høyby (Kevin Bam Wiik fra 87.) – Mathias Ebbesen, Martin Solli (Daniel Thomas Lægreid Steeneveldt fra 71.)

---